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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія навряд чи хоче воювати з НАТО, - Пентагон

остін,ллойд

Російська Федерація навряд чи захоче вести бойові дії НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Конгресі, якого цитує Reuters

: "Коли ви дивитеся на розрахунки Путіна, моя точка зору… така, що Росія не хоче вступати в конфлікт з альянсом НАТО".

Раніше Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій".

Автор: 

НАТО (6567) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+29
Кацапи бояться сили й сильних
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12.05.2022 02:41 Відповісти
+27
Певна річ, інакше б напали на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а не на велику позаблокову Україну.
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12.05.2022 02:50 Відповісти
+13
Кацапи сцикуни, куди їм з НАТО воювати, бомжі ватні
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12.05.2022 02:57 Відповісти
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Кацапи бояться сили й сильних
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12.05.2022 02:41 Відповісти
Певна річ, інакше б напали на маленькі країни Балтії, які є членами НАТО, а не на велику позаблокову Україну.
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12.05.2022 02:50 Відповісти
путін хоче перемогти НАТО, але не воювати з ним. Це як дворовий гопник, хоче хвалитися відсидкою, але не сидіти, розказувати всім що у нього був трипер, але не хворіти ним, ну і т.д.
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12.05.2022 10:23 Відповісти
Значить тут прошла некая информация о том, что "... войска противнкиа перешли на Изюмском направлении к обороне"...

Это не совсем так, точнее - совсем не так...

Командование войск противника в Изюмской операционной зоне планирует в самое ближайшее время возобновить полномасштабные наступательные действия в направлении на Барвенково и Славянск...

Кроме того, даже во время этого периода, сравнительного снижения интенсивности своих атак, противник стремился к тактической активности и своему продвижению на определённых участках. Потому, вести речь о неком "переходе к обороне" противника в данной операционной зоне... вряд ли возможно.
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12.05.2022 02:44 Відповісти
таки перейдуть. В них це називається активна оборона. Військовий термін, надуманий в генштабі вермахту в 30 роки. АКтивної оборони в принципі немає, або наступ або оборона. Під час звільнення Харківської області орки підірвали три мости через СД щоб зупинити наступ. Зараз для Ізюмського угрупування залишалась одна рокадна дорога по СД і основний маршрут логістики через Сватове. так що з Ізюма орки скоро ретируються в межі ОРДЛО. Бо там буде полігон для новітньої техніки США. А те що в Брянській та Белгородській областях зібрали купу БТГ - це блеф. Коли орки вперлися під Києвом. вони почали хаотично без розбору стріляти арто. Це вірна ознака того, що дальше просування не буде.
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12.05.2022 03:45 Відповісти
Межи ОРДЛО или межи областей? Бо до ОРДЛО там ещё пол Луганской области.
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12.05.2022 03:55 Відповісти
Американский какой то чиновник или эксперт дал прогноз что к границам 24 февраля они вернутся к концу лета. Интересно что за границы такие и каким документом или картой они определены?
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12.05.2022 04:00 Відповісти
Том Купер. Війна в Україні 10 травня 2022 https://telegra.ph/Cooper-1005-05-11
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12.05.2022 05:50 Відповісти
@Urs

Информация точная? Из проверенных руzzких источников, я надеюсь?
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12.05.2022 04:07 Відповісти
Та й з Україною, я думаю, теж не хоче. Але треба. Процес самознищення роіссі не зупинити.
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12.05.2022 02:49 Відповісти
Кацапи сцикуни, куди їм з НАТО воювати, бомжі ватні
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12.05.2022 02:57 Відповісти
Теперь?Ну точно - нет)))Оно уже и с Украиной не хочет...
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12.05.2022 03:01 Відповісти
Придётся им и дальше палить свои военкоматы.
Они ведь "могут повторить". Сесть на диван, включить телевизор, открыть пиво и повторить. А вставать с дивана и ехать под снаряды дальнобойных гаубиц - такого уговора не было.
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12.05.2022 03:03 Відповісти
все они на колчаковских фронтах ранение
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12.05.2022 05:17 Відповісти
Нужно десятки тысяч мин выпустить в чёрное море.
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12.05.2022 03:03 Відповісти
І тебе туди заразом .. Навігатором будеш.
...
Мордор та ***** розуміє тільки силу .Світ повинен допомогою Україні знищити це зло .
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12.05.2022 03:19 Відповісти
Как раз очень хочет,но не может.
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12.05.2022 03:15 Відповісти
Конечно. НАТО можете спать спокойно. Украинцы защитят и себя и альянс.
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12.05.2022 03:29 Відповісти
Все российские бомбы примут на себя украинские женщины и дети. Не одно орудие НАТО не пострадает.
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12.05.2022 03:32 Відповісти
Вони із Україною воювати не хотіли. Порахували, що зеля та його прохвости, які всі до одного били чолом фюрерку, швиденько здадуться.
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12.05.2022 03:34 Відповісти
Москаль північний то наш ворог вічний.
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12.05.2022 05:30 Відповісти
Та какое там НАТО?! Македонская фаланга против гатлинга
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12.05.2022 04:50 Відповісти
Армія бомжів, алкоголіків, брехунів, злодіїв, мародерів та звичайнісіньких вбивць проіснувала б рівно один тиждень. Весь їхній хлам годиться лише для вивозу побутової техніки.
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12.05.2022 05:58 Відповісти
Потому что буряты заканчиваются однако..
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12.05.2022 06:50 Відповісти
Американці як завжди роблять поспішні і помилкові висновки. Росія не нападе на НАТО поки не покорена Україна. Не дай Боже, Україна не витримає, український військовий потенціал обов'язково буде кинуто в Прибалтику. Американці хороші хлопці але трішки тупі і сцикл ві. В цій війні перевага Росії в тому що вона не злякається застосувати яз, а НАТО злякається. Тому допомагайте Україні, бо буде вам кирдик американці
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12.05.2022 06:55 Відповісти
...а потім вступлять в бій громадяни Нібіру... Правда на чиїй стороні, поки неясно ..
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12.05.2022 08:44 Відповісти
Вони від АЗОВА в портки дрищуть, яке там НАТО
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12.05.2022 07:47 Відповісти
Остин-это не самый талантливый чиновник. Понятно, что скрепная спецоперация против НАТО кончится быстрым коллективным полетом в Рай.
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12.05.2022 09:02 Відповісти
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12.05.2022 09:31 Відповісти
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12.05.2022 09:36 Відповісти
Найсильніша армія світу в будь-який момент може перетворить США в ядерний попіл, але не має на це часу, бо відбивається від якихось «хохлов» під Білогородкою в Україні!
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12.05.2022 09:39 Відповісти
Очепятка - "Білогорівкою"
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12.05.2022 09:43 Відповісти
А стратех зеленський впевнений ,що після України кацапи нападуть на НАТО(Прибалтійські країни,Польща).В Брюсселі вже побачили що таке "армія" орків.
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12.05.2022 09:54 Відповісти
после нападения на УКРАИНУ я больше ничему не удивлюсь
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12.05.2022 19:55 Відповісти
 
 