Росія навряд чи хоче воювати з НАТО, - Пентагон

Російська Федерація навряд чи захоче вести бойові дії НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Конгресі, якого цитує Reuters

: "Коли ви дивитеся на розрахунки Путіна, моя точка зору… така, що Росія не хоче вступати в конфлікт з альянсом НАТО".

Раніше Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій".