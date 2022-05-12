Росія навряд чи хоче воювати з НАТО, - Пентагон
Російська Федерація навряд чи захоче вести бойові дії НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час слухань у Конгресі, якого цитує Reuters
: "Коли ви дивитеся на розрахунки Путіна, моя точка зору… така, що Росія не хоче вступати в конфлікт з альянсом НАТО".
Раніше Путін на параді до Дня перемоги в Москві заявив, що Росія "дала попереджувальну відсіч агресії" з боку НАТО, коли вторглася в Україну, і що "блок НАТО розпочав активне військове освоєння прилеглих до нас територій".
Топ коментарі
+29 bezmegh
показати весь коментар12.05.2022 02:41 Відповісти Посилання
+27 Семен Шкаралупа
показати весь коментар12.05.2022 02:50 Відповісти Посилання
+13 Alex Bylim #199631
показати весь коментар12.05.2022 02:57 Відповісти Посилання
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Это не совсем так, точнее - совсем не так...
Командование войск противника в Изюмской операционной зоне планирует в самое ближайшее время возобновить полномасштабные наступательные действия в направлении на Барвенково и Славянск...
Кроме того, даже во время этого периода, сравнительного снижения интенсивности своих атак, противник стремился к тактической активности и своему продвижению на определённых участках. Потому, вести речь о неком "переходе к обороне" противника в данной операционной зоне... вряд ли возможно.
Информация точная? Из проверенных руzzких источников, я надеюсь?
Они ведь "могут повторить". Сесть на диван, включить телевизор, открыть пиво и повторить. А вставать с дивана и ехать под снаряды дальнобойных гаубиц - такого уговора не было.
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Мордор та ***** розуміє тільки силу .Світ повинен допомогою Україні знищити це зло .