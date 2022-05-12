Війною Росія намагається придушити ідентичність і культуру України, - слухання в Конгресі США

Вторгнення Росії - це спроба Москви придушити українську ідентичність та культуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер, даючи свідчення у середу під час слухань у Комітеті у закордонних справах Палати представників США щодо відповідальності винних у звірствах в Україні.

Карпентер нагадав, що 13 квітня опубліковано перший звіт місії, створеної відповідно до московського механізму ОБСЄ, який охоплює перші 5 тижнів війни – з 24 лютого по 1 квітня.

Зібрані документи містять докази злочинів, скоєних російськими військами в Україні, зокрема нападів на мирних жителів, на медичні установи, страт, зґвалтувань, мародерства та депортації цивільних осіб у Росію.

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За його словами, у звіті задокументовано безліч особливо ганебних нападів, як, наприклад, на маріупольський пологовий будинок 9 березня, дитячий садок, житлові будинки, драматичний театр у Маріуполі, внаслідок якого загинуло близько 600 чоловік.

У документі також наводяться докази того, що російські сили завдавали масових та систематичних збитків українським медустановам, пошкодивши 52 з них лише в період з 24 лютого по 22 березня.

Росія продовжує кампанію повного знищення Маріуполя, зазначив Карпентер.

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У звільнених районах навколо Києва та Харкова, сказав він, виявлено свідчення масових убивств та широкомасштабного сексуального насильства, скоєних російськими військовими щодо мирних жителів.

Росія, продовжуючи депортації населення Маріуполя та інших регіонів України до РФ або на підконтрольні їй території, використовує фільтраційні табори, викрадає, катує та вбиває обраних на місцевому рівні лідерів, журналістів, представників громадянського суспільства, активістів та релігійних діячів, додав доповідач

"Стає дедалі очевиднішим, що війна Росії – це спроба придушити українську ідентичність та культуру", - підкресли він.

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