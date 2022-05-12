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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Війною Росія намагається придушити ідентичність і культуру України, - слухання в Конгресі США

майкл,карпентер

Вторгнення Росії - це спроба Москви придушити українську ідентичність та культуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ, про це  заявив представник США в ОБСЄ Майкл Карпентер, даючи свідчення у середу під час слухань у Комітеті у закордонних справах Палати представників США щодо відповідальності винних у звірствах в Україні.

Карпентер нагадав, що 13 квітня опубліковано перший звіт місії, створеної відповідно до московського механізму ОБСЄ, який охоплює перші 5 тижнів війни – з 24 лютого по 1 квітня.

Зібрані документи містять докази злочинів, скоєних російськими військами в Україні, зокрема нападів на мирних жителів, на медичні установи, страт, зґвалтувань, мародерства та депортації цивільних осіб у Росію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна негайно потребує сучасної зброї, щоб захиститися від звірств армії РФ, - постпред США при ОБСЄ Карпентер

За його словами, у звіті задокументовано безліч особливо ганебних нападів, як, наприклад, на маріупольський пологовий будинок 9 березня, дитячий садок, житлові будинки, драматичний театр у Маріуполі, внаслідок якого загинуло близько 600 чоловік.

У документі також наводяться докази того, що російські сили завдавали масових та систематичних збитків українським медустановам, пошкодивши 52 з них лише в період з 24 лютого по 22 березня.

Росія продовжує кампанію повного знищення Маріуполя, зазначив Карпентер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти ОБСЄ визнали обстріл театру і пологового будинку в Маріуполі воєнними злочинами, вчиненими Росією

У звільнених районах навколо Києва та Харкова, сказав він, виявлено свідчення масових убивств та широкомасштабного сексуального насильства, скоєних російськими військовими щодо мирних жителів.

Росія, продовжуючи депортації населення Маріуполя та інших регіонів України до РФ або на підконтрольні їй території, використовує фільтраційні табори, викрадає, катує та вбиває обраних на місцевому рівні лідерів, журналістів, представників громадянського суспільства, активістів та релігійних діячів, додав доповідач

"Стає дедалі очевиднішим, що війна Росії – це спроба придушити українську ідентичність та культуру", - підкресли він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представник США в ОБСЄ Карпентер про обстріл Росією гуманітарних коридорів: Це чисте зло

Автор: 

Конгрес США (1239) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+10
та чи вперше звіроподобні істоти табунами бігають по Україні. Проповідники геноциду українського народу. І як себе ординці не називали, дикість таки виходить назовні та ще й освячена псевдорелігією. Планету диких мавп готуються будувати на кістках цілого народу. Ясна річ, що рашку таки визнають країною терористом, а не тільки спонсором.
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12.05.2022 03:32 Відповісти
+8
Ага, только вот эффект обратный! Дебилы б..дь.
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12.05.2022 02:59 Відповісти
+7
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
І ця гидота світова повинна бути знищена
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12.05.2022 03:14 Відповісти
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Ага, только вот эффект обратный! Дебилы б..дь.
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12.05.2022 02:59 Відповісти
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
І ця гидота світова повинна бути знищена
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12.05.2022 03:14 Відповісти
та чи вперше звіроподобні істоти табунами бігають по Україні. Проповідники геноциду українського народу. І як себе ординці не називали, дикість таки виходить назовні та ще й освячена псевдорелігією. Планету диких мавп готуються будувати на кістках цілого народу. Ясна річ, що рашку таки визнають країною терористом, а не тільки спонсором.
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12.05.2022 03:32 Відповісти
США может остановить эту войну, если США введут войска в Украину! Россия боится США и под любыми поводами будет бежать! Или США и дальше будет наблюдать, как уничтожают Украинцев???
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12.05.2022 04:21 Відповісти
а ты, лежа на диване, разве не наблюдаешь за уничтожением Украины?
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12.05.2022 07:36 Відповісти
США даже системы пэтриот до сих пор не дали Украине. США своим бездействием и слабой помощью, становится соучастником преступления!
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12.05.2022 04:22 Відповісти
Америка в так робить багато для знищення Мордору та *****. Тільки останні..
1.40 лярдів баксів для України тільки зараз.
.2.Подання у сенат постанови про визнання мордору країною терористом .
3.Тиск на Європу та інші країни для введення ембарго на енергоносії з мордору..
І т.п.
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12.05.2022 05:26 Відповісти
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12.05.2022 06:34 Відповісти
Дуже точне формулювання... Так і є... А ще можна добавити МОВУ... Ідентичність, культуру і мову...
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12.05.2022 05:10 Відповісти
А посел Антонов верещить про русофобію у США
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12.05.2022 05:42 Відповісти
Это священная война и русским придется перебить всех украинцев до единого, и в конце будут взорваны все АЭС и если не украинцы будут жить здесь, то никто!!!
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12.05.2022 06:38 Відповісти
Вцілому все описане визначається одним словом - геноцид.
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12.05.2022 09:35 Відповісти
 
 