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Майже 300 людей викрали окупанти на Запоріжжі від початку війни, - Старух

викрадення

Із 24 лютого росіяни викрали 271 людину на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"З початку війни станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі в заручниках 118 осіб, звільнено – 153.

За останній день звільнено ще дві особи.

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Автор: 

викрадення (823) Запорізька область (3750) Старух Олександр (199)


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