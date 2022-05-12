Майже 300 людей викрали окупанти на Запоріжжі від початку війни, - Старух
Із 24 лютого росіяни викрали 271 людину на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"З початку війни станом на 11 травня 2022 року на тимчасово окупованих територіях підтверджено 271 випадок викрадання людей", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі в заручниках 118 осіб, звільнено – 153.
За останній день звільнено ще дві особи.
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