Ми домовляємося з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається на досягнення домовленості з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні за підсумками 77-го дня війни.

Він наголосив, що дипломати дуже предметно й постійно обговорюють з представниками дружніх країн тему безпекових гарантій для України.

"Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент.

За його словами, вперше в історії нашої держави є можливість зафіксувати такі гарантії.

"Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Бог", - сказав Зеленський.

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