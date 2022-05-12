Ми домовляємося з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський сподівається на досягнення домовленості з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні за підсумками 77-го дня війни.
Він наголосив, що дипломати дуже предметно й постійно обговорюють з представниками дружніх країн тему безпекових гарантій для України.
"Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент.
За його словами, вперше в історії нашої держави є можливість зафіксувати такі гарантії.
"Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Бог", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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А все остальное бред, включая и НАТО тоже.
А если опять 30 лет лениво на печи лежать, надеясь на то, что пронесет и все само собой как-то образуется, то и опять кто-то заявится с топором в руках. Не Путин, так Шмутин, не Россия, так Шрассия
Есть Америка и ее поддержка, хорошо.
Не будет , и так проживем, и проживем неплохо.
Имеете что возразить, готов вас выслушать
Ваши охи, ахи и закатывание глаз в образе "бабушки Мани" со скамеечки у подъезда меня не интересуют
Счастья, здоровья и легкого стула.
Из чего понятно?
Поконкретнее можете?
Пургу тупую несёшь из которой следует что ты неспособен реально оценивать ситуацию.
И нормально мыслящие люди видят что нет смысла с таким разговаривать...
Мальчик, ты в каком классе учишься?
Я уже третьего прошу указать мне в чем я конкретно ошибаюсь.
А она уже третья мне вопит - "Ты тупой, ты тупой...!!!"
Ну, тупой, и ладно.
Но я и хочу понять где вы увидели у меня ошибку.
Тогда может и поговорим
Нічого у вас нема свого, взагалі - просто 0%
- "Мама його народжувала стоячи"
Военные расходы рф - 65,9 млрд $, это 4.1% от ВВП рф - 1,61 трлн $.
А ВВП Украины, для сравнения, - 0,18 трлн $.
Вы улавливаете вообще разницу ВВП почти на 1 порядок?
Конкурировать с этим для Украины абсолютно без шансов на выживание.
И не только Украине, а и другим, гораздо более развитым странам Запада.
Вот для этого и существует коллективный договор - НАТО.
То, что Украина проспала 30 лет, это ошибка.
Но заснуть еще на 30 лет, вот это уже беда.
Назовите мне причины, что мешают Украине стать лидером в экономике, промышленности, с/х, в сфере оборонных технологий...?
Земли не хватает, ископаемых недр, людского потенциала...?
Слушаю вас.
1. Утечка мозгов. Зачем пытаться построить Украину, если можно построить Россию, Испанию, США или еще какую-то страну? Зарплаты и уровень жизни у нас существенно ниже. Это как бы факт.
2. Огромное влияние России на нашу экономику и политику. Полезные законы рубятся, лоббирование интересов России. Вот Америка ныла из-за того что в их выборы вмешиваются. В наши выборы вмешиваются в десять раз больше. Наших политиков и чиновников покупают не единицами, а пачками.
3. Наследие СССР. У нас до сих пор вся система управления осталась советская. Это очень неэффективная система, которая реагирует на любую попытку изменения очень сильно. Короче, у нас по сути слабая экономика с раздутой бюрократией. А не молодая республика с чистого листа.
4. Даже четыре. Никто не финансировал в Украину. По разным причинам. От внутренних проблем, также как и более удобное финансирование в соседей. Так что отсутствие притока капитала.
Так что откуда взяться процветающей Украине?
Как ты не развивай свою промышленность, а например дажетакую сверхвысокоразвитую Японию без баз США и их крыши рашка бы давно проглотила!
"Защитный зонтик" в виде НАТО и США в первую очередь, вещь жизненно необходимая.
Но что Украина дальше собирается делать под этим "зонтиком"?
Опять заснуть на 30 лет?
Украина ведь стремится в ЕС. Так? А с чем?
С развалинами советских заводов?
Развиваться надо, создавать промышленность, оборонную сферу, наукоемкое производство, IТ...
Про миллиард в день от нефти, писать мне не надо, это смешно.
Это не плюс, это огромный минус. Не зря в современной экономике есть такое выражение "углеводородное проклятие".
Никому эти миллиарды счастья не принесли.
На мозги надо делать ставку, на человеческий потенциал.
Как Израиль, как Тайвань, как Сингапур, которые вошли в число мировых лидеров вообще без скважин. Причем Израиль и Тайвань в условиях постоянной военной опасности. Но смогли.
А что мешает Украине...?
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У Израиля соседи намного хуже.
Оккупация Украины русскими, это "русский мир + террор".
Гипотетическая оккупация Израиля арабами - это полное уничтожение государства и населения. До последнего человека, не разбирая плохих и хороших.
Поэтому права на проигрыш нет.
А так, насчет "голозадых арабов", вы неправы.
Голозадый араб с современным оружием уже совсем не голозадый, тем более если его армия превосходит твою в 15-20 раз.
Тем более, если за него сражаются еще и советские войска, коих на пике, в начале 70-х, было в Египте5 и Сирии до 150 тысяч.
Я написал конкретно.
Вы не могли бы ответить мне тоже конкретно?
Давайте поговоримо, які уроки з цього винесено.
Євреї урок вивчили і зараз їхні вороги навіть подивитися бояться у бік Ізраїлю. Ненавидять його, скриплять зубами, але сидять тихо, бо не раз і не два отримували по морді і нарешті засвоїли, що краще не лізти напролом. Україна переможе.
Якими жертвами і за якою допомогою, але переможе.
Ось чи засвоїть вона цей урок і чи зробить з нього історичні висновки, справа інша
Штучне утворення Чехословаччина було створено саме з метою обмежити поширення Німеччини
Штучне утворення Бельгія було створено з тією ж метою, але на 100 років раніше, щоб обмежити поширення Франції.
Територіальні претензії Росії теж треба обмежити штучным утворенням, скажем Казакія.
ВВП рф - 1,61 трлн $
ВВП Украини - 0,18 трлн $
Пожирання більшим меншого просто гарантоване без зовнішньої допомоги блоку НАТО. Включіть міски!
Про яку довіру і притомний аналіз ситуації може йти мова ?
Ні і ще раз ні !
Дурень
Тільки тоді у світі буде мир
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ Розмінування Зеленським Чонгару.
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ Хроніка подій.