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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми домовляємося з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський сподівається на досягнення домовленості з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні за підсумками 77-го дня війни.

Він наголосив, що дипломати дуже предметно й постійно обговорюють з представниками дружніх країн тему безпекових гарантій для України.

"Зустріч "Великої сімки" 8 травня, у якій наша держава вперше взяла участь на рівні лідерів, була передусім про це. Ми домовляємося з провідними державами світу, щоб дати Україні впевненість у безпеці на десятиліття вперед", - зазначив президент.

За його словами, вперше в історії нашої держави є можливість зафіксувати такі гарантії.

"Не щось у меморандумі, не якесь декларативне бажання якогось курсу, а конкретні гарантії. Не тільки юридично вагомі, а й прописані так, щоб було зрозуміло: що конкретно, хто конкретно і як конкретно нам гарантує. Дай Бог", - сказав Зеленський.

Також читайте: Заради миру в Україні ми готові спілкуватися з РФ, - Зеленський

Автор: 

безпека (947) Зеленський Володимир (24413)


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Топ коментарі
+41
только НАТО.Остальное бред
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12.05.2022 06:51 Відповісти
+18
Да, да, конечно. Но только после того как вам перестанут помогать Штаты. До тех пор прости я вам не верю.
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12.05.2022 07:15 Відповісти
+17
договаривается ОП, которого нет в Конституции страны? т.е. нелегитимный орган ведет нелегитимные переговоры... класс... прямо таки кагал без кагана... ну да, ведь если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с трех, четырех, считай с пяти бутылок... страна парламентско-президентская, а первой части не видно и не слышно...
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12.05.2022 06:57 Відповісти
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только НАТО.Остальное бред
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12.05.2022 06:51 Відповісти
Только опора на собственную армию, на собственную оборонную промышленность, на собственную экономику и, самое главное, на собственный народ, который знает и понимает, что он должен защищать.
А все остальное бред, включая и НАТО тоже.
А если опять 30 лет лениво на печи лежать, надеясь на то, что пронесет и все само собой как-то образуется, то и опять кто-то заявится с топором в руках. Не Путин, так Шмутин, не Россия, так Шрассия
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12.05.2022 07:03 Відповісти
Посмотрел бы я на Израиль без американских денег и технологий.
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12.05.2022 07:10 Відповісти
Израиль абсолютно самодостаточен, включая и деньги и технологии, и оборонную промышленность, и армию.
Есть Америка и ее поддержка, хорошо.
Не будет , и так проживем, и проживем неплохо.
Имеете что возразить, готов вас выслушать
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12.05.2022 07:14 Відповісти
Да, да, конечно. Но только после того как вам перестанут помогать Штаты. До тех пор прости я вам не верю.
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12.05.2022 07:15 Відповісти
И, да. Я не против помощи США Израиль. Речь про то что автаркия это иллюзия в современном мире. Нет такой страны, которая может жить самостоятельно. Нужна интеграция. А не "независимость".
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12.05.2022 07:16 Відповісти
Я кажется написал - "Имеете что возразить, готов вас выслушать".
Ваши охи, ахи и закатывание глаз в образе "бабушки Мани" со скамеечки у подъезда меня не интересуют
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12.05.2022 07:20 Відповісти
Просто ты мне напоминаешь миллионера у которого богатый дядюшка, который учит как делать бизнес нищего студента.
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12.05.2022 07:34 Відповісти
И вам всего хорошего, бабушка Маня.
Счастья, здоровья и легкого стула.
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12.05.2022 07:41 Відповісти
Да это понятно что без США вам писец
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12.05.2022 08:24 Відповісти
Еще одна "бабушка Маня" нарисовалась.
Из чего понятно?
Поконкретнее можете?
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12.05.2022 08:26 Відповісти
Что те конкретно?
Пургу тупую несёшь из которой следует что ты неспособен реально оценивать ситуацию.
И нормально мыслящие люди видят что нет смысла с таким разговаривать...
Мальчик, ты в каком классе учишься?
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12.05.2022 09:46 Відповісти
Третья бабушка отозвалась с той же скамейки у подъезда.
Я уже третьего прошу указать мне в чем я конкретно ошибаюсь.
А она уже третья мне вопит - "Ты тупой, ты тупой...!!!"
Ну, тупой, и ладно.
Но я и хочу понять где вы увидели у меня ошибку.
Тогда может и поговорим
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12.05.2022 10:03 Відповісти
Без США, Ізраїль взагалі не існувало б, й досі б розводили кіз у горах та торгували б апельсинами.
Нічого у вас нема свого, взагалі - просто 0%
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12.05.2022 10:52 Відповісти
Мій добрий знайомий, колишній ветеринар, про таких як ви каже:
- "Мама його народжувала стоячи"
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12.05.2022 11:13 Відповісти
Мені похеру що кажуть свинособаки та їхні єврейські посіпаки.
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12.05.2022 14:12 Відповісти
Какое еще "собственную экономику"? Что вы несете?
Военные расходы рф - 65,9 млрд $, это 4.1% от ВВП рф - 1,61 трлн $.
А ВВП Украины, для сравнения, - 0,18 трлн $.
Вы улавливаете вообще разницу ВВП почти на 1 порядок?
Конкурировать с этим для Украины абсолютно без шансов на выживание.
И не только Украине, а и другим, гораздо более развитым странам Запада.
Вот для этого и существует коллективный договор - НАТО.
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12.05.2022 07:26 Відповісти
Я имею ввиду не эти ваши конкретные цифры, а намного более обобщающую истину - "Сделать ошибку, не беда, ее всегда можно исправить. Вторично делать ту же ошибку, вот это уже настоящая беда".
То, что Украина проспала 30 лет, это ошибка.
Но заснуть еще на 30 лет, вот это уже беда.
Назовите мне причины, что мешают Украине стать лидером в экономике, промышленности, с/х, в сфере оборонных технологий...?
Земли не хватает, ископаемых недр, людского потенциала...?
Слушаю вас.
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12.05.2022 07:39 Відповісти
Смотри. Два, даже три фактора.
1. Утечка мозгов. Зачем пытаться построить Украину, если можно построить Россию, Испанию, США или еще какую-то страну? Зарплаты и уровень жизни у нас существенно ниже. Это как бы факт.
2. Огромное влияние России на нашу экономику и политику. Полезные законы рубятся, лоббирование интересов России. Вот Америка ныла из-за того что в их выборы вмешиваются. В наши выборы вмешиваются в десять раз больше. Наших политиков и чиновников покупают не единицами, а пачками.
3. Наследие СССР. У нас до сих пор вся система управления осталась советская. Это очень неэффективная система, которая реагирует на любую попытку изменения очень сильно. Короче, у нас по сути слабая экономика с раздутой бюрократией. А не молодая республика с чистого листа.
4. Даже четыре. Никто не финансировал в Украину. По разным причинам. От внутренних проблем, также как и более удобное финансирование в соседей. Так что отсутствие притока капитала.

Так что откуда взяться процветающей Украине?
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12.05.2022 07:44 Відповісти
Так что если коротко. Огромное внешнее лобби - не только российское, но в первую очередь российское, отсутствие притока капитала, ужасное советское наследие напополам с криминалом девяностых. Это не говоря уже о культурных проблемах или там социальных.
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12.05.2022 07:47 Відповісти
Например: нам не платят по 1 млрд $ ежесуточно за добычу нефти и газа.

Как ты не развивай свою промышленность, а например дажетакую сверхвысокоразвитую Японию без баз США и их крыши рашка бы давно проглотила!
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12.05.2022 07:50 Відповісти
Вот именно об этом я и написал свой первый комментарий.
"Защитный зонтик" в виде НАТО и США в первую очередь, вещь жизненно необходимая.
Но что Украина дальше собирается делать под этим "зонтиком"?
Опять заснуть на 30 лет?
Украина ведь стремится в ЕС. Так? А с чем?
С развалинами советских заводов?
Развиваться надо, создавать промышленность, оборонную сферу, наукоемкое производство, IТ...
Про миллиард в день от нефти, писать мне не надо, это смешно.
Это не плюс, это огромный минус. Не зря в современной экономике есть такое выражение "углеводородное проклятие".
Никому эти миллиарды счастья не принесли.
На мозги надо делать ставку, на человеческий потенциал.
Как Израиль, как Тайвань, как Сингапур, которые вошли в число мировых лидеров вообще без скважин. Причем Израиль и Тайвань в условиях постоянной военной опасности. Но смогли.
А что мешает Украине...?
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12.05.2022 08:07 Відповісти
Вот смотри. У нас украинцы выбрали президентом Зеленского. У которого даже нормального образования нет и который как бы ничем и не интересуется. Он всё спихнул на товарища Гетьманцева. Гетьманцев человек, который не верит в капитализм и считает предпринимателей врагами государства, которых надо душить. Проблема в том что Зеленский и Гетьманцев не исключение, а правило украинской политики. Умных людей никто не пустит во власть. Так как они не выгодны олигархам. Так было десятилетиями - что будет дальше посмотрим.
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12.05.2022 08:12 Відповісти
Боюсь, что так и останется. Народ у нас легкомысленный - выберет опять, или какого-то клоуна, или бывалого коррупционера-олигарха, которого тоже приподнесут на блюдечке все те же олигархические круги, монополизировавшие все СМИ и информ-каналы.
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12.05.2022 08:32 Відповісти
Всё правильно. Люди это главный капитал любого успешного во всех смыслах государства...
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12.05.2022 21:56 Відповісти
Вы просто не имеете такого соседа, как рф, поэтому вам и кажется, что так просто все самостоятельно, это вам не голозадых арабов гонять.
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12.05.2022 07:28 Відповісти
Они паникуют из-за Сектора Газа и Хамаса, которые просто бомжи. И сруться от маленького десанта России в Сирии.
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12.05.2022 07:35 Відповісти
Вы просто не имеете такого соседа, как рф
_______________________________________________________________________________

У Израиля соседи намного хуже.
Оккупация Украины русскими, это "русский мир + террор".
Гипотетическая оккупация Израиля арабами - это полное уничтожение государства и населения. До последнего человека, не разбирая плохих и хороших.
Поэтому права на проигрыш нет.
А так, насчет "голозадых арабов", вы неправы.
Голозадый араб с современным оружием уже совсем не голозадый, тем более если его армия превосходит твою в 15-20 раз.
Тем более, если за него сражаются еще и советские войска, коих на пике, в начале 70-х, было в Египте5 и Сирии до 150 тысяч.
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12.05.2022 07:50 Відповісти
Простите, но все же вы сравнивайте #уй с пальцем.
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12.05.2022 07:55 Відповісти
Евреи на полном серьезе думают, что их одних могут хотеть уничтожить. Они ведь избранный народ. Но на самом деле дело не в евреях, а в их врагах. И наш враг страшнее еврейского.
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12.05.2022 07:58 Відповісти
Матом и я тоже могу выразиться не хуже вас. Но не надо.
Я написал конкретно.
Вы не могли бы ответить мне тоже конкретно?
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12.05.2022 08:12 Відповісти
Ты соврал. Тебе кажется что арабы хуже русских в плане обращения. Но это не так. Мало того ты написал, что там уничтожение украинского государства это так мелочь, а вот евреев это страшная трагедия. Мало того ты преувеличил угрозу Израилю. Израиль это хулиган с большими пушками. Такой же как Россия. Мне бы хотелось чтобы таким хулиганом стала Украина - может такой она и будет, но пока что Россия это наш Израиль в этом плане. Они тоже думают что вокруг враги прямо как ты.
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12.05.2022 08:15 Відповісти
Чувак. Украинцев в конце 19 го века было восемьдесят миллионов. По всем подсчетам нас должно сейчас быть двести миллионов. Население Украины до войны было миллионов сорок. Сейчас, наверное, еще меньше. За век Россия пережевала половину Украины. Цель России - уничтожить Украину. Она об этом говорит открыто. Украинцев не должно существовать.
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12.05.2022 07:55 Відповісти
Вообще чтобы ты понял масштабы. Россия за эти два месяца захватила три Израиля по территории. Я не говорю уже про тысячи разрушенных зданий и убитых людей. Посмотрел бы я на Израиль, который будут месяцами поливать современной артиллерией и ракетами как условный Харьков и чьи поселения будут просто равнять с землей бомбами.
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12.05.2022 08:05 Відповісти
Мариуполь это вообще что-то уровня запредельных уничтожений Второй Мировой, но это как бы уже истории.
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12.05.2022 08:06 Відповісти
Повірте. Зараз окупація росіянами України - це якраз повне знищення української нації
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12.05.2022 08:39 Відповісти
Не будемо зараз дискутувати, хто і як був сильніше пригнічений.
Давайте поговоримо, які уроки з цього винесено.
Євреї урок вивчили і зараз їхні вороги навіть подивитися бояться у бік Ізраїлю. Ненавидять його, скриплять зубами, але сидять тихо, бо не раз і не два отримували по морді і нарешті засвоїли, що краще не лізти напролом. Україна переможе.
Якими жертвами і за якою допомогою, але переможе.
Ось чи засвоїть вона цей урок і чи зробить з нього історичні висновки, справа інша
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12.05.2022 09:59 Відповісти
тяжко было бы израилю в таком окружении без политической и материальной поддержки США .. так же как и Украине сейчас
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12.05.2022 10:59 Відповісти
І буферна держава в складі Кубані та Курської, Білгородської, Брянської, Ростовської обл. з двома державними мовами: українською та російською (церковнословянською) під контролем України.
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12.05.2022 07:51 Відповісти
До речі, не така вже й хибна ідея.
Штучне утворення Чехословаччина було створено саме з метою обмежити поширення Німеччини
Штучне утворення Бельгія було створено з тією ж метою, але на 100 років раніше, щоб обмежити поширення Франції.
Територіальні претензії Росії теж треба обмежити штучным утворенням, скажем Казакія.
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12.05.2022 08:25 Відповісти
Для початку - в кожнім домі військова зброя і чіткий план збору і захисту. Потім можна домовлятися про гарантії. Це не так дорого як Маріуполь і зради в рази буде менше. А без цього - хто повірить всяким зелям?
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12.05.2022 08:19 Відповісти
Для цього потрібна не корумпована влада, якій не було б приводу боятись громадян володіючих зброєй, але це - не наш випадок.
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12.05.2022 08:36 Відповісти
На эту опухшую и небритую морду смотреть противно. А за слушать, вообще молчу. Самое страшное, что это наш выбор. Нация не дурная, работящая, может слишком доверчивая?
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12.05.2022 10:02 Відповісти
Любая бумажка это просто бумажка. Как ты её не назови.
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12.05.2022 06:56 Відповісти
договаривается ОП, которого нет в Конституции страны? т.е. нелегитимный орган ведет нелегитимные переговоры... класс... прямо таки кагал без кагана... ну да, ведь если б водку гнать не из опилок, то что б нам было с трех, четырех, считай с пяти бутылок... страна парламентско-президентская, а первой части не видно и не слышно...
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12.05.2022 06:57 Відповісти
Реалъним гарантом є народ Украіни та його славні ЗСУ !!!
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12.05.2022 07:08 Відповісти
Альтернативи вступу в НАТО - нема! Розмови про символічні херантіі - то праця Зеленського і Єрмака на пуйла!
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12.05.2022 07:08 Відповісти
було би добре, якби в НАТО теж так думали... А то фінів і шведів беруть одразу ж, а нас годують "сніданками" вже роками... Поки маємо невизначеність у територіальних спорах і віськовій дії на своїй території (в тому числі, заморожені) - до тих пір нас туди не приймуть, хоч на колінах будемо проситися, а хоч вимагати цього.
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12.05.2022 09:43 Відповісти
не ***** кацап примут нас сразу когда зеленая власть сменится
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12.05.2022 11:00 Відповісти
Тобі би ввічливості повчитися... і навчитися критично мислити й аналізувати
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12.05.2022 19:05 Відповісти
Кого зараз мали приймать в НАТО? Російского крота - дермака, разом з зеленим блазнем? Українці самі винуваті в розпочатку цієї війни - із-за своїх безміских виборів!
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12.05.2022 20:50 Відповісти
Вот я только новость прочитал про мальчика десяти лет, чьих родителей убили, а мать живьем сожгли. Вот какие гарантии Вова ты ему предоставишь? А таких людей уже много.
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12.05.2022 07:12 Відповісти
Лише власна суверена потужна держава гарантує народові його права та свободи !!!)))
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12.05.2022 07:26 Відповісти
Ні, це омана. Ще раз повторюю:
ВВП рф - 1,61 трлн $
ВВП Украини - 0,18 трлн $

Пожирання більшим меншого просто гарантоване без зовнішньої допомоги блоку НАТО. Включіть міски!
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12.05.2022 07:44 Відповісти
Украіна в черговий раз отримала можливість ,з допомогою євроатлантичних друзів,розбудовувати власну потужну державу!! Проблема в тому чи спроиожні ми скористатися цією нагодою !!!)))
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12.05.2022 08:05 Відповісти
Ми то да. А от ті, що дуже добре жили увесь цей час и підсовували своїх у владу, - ті, впевнений, нічого змінювать не збираються.
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12.05.2022 08:23 Відповісти
Бажання і спроможність це різні речі!!!" Так випьем зп то,чтоби наши возможности совпадали с нашими желениями"!!!!)))
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12.05.2022 09:59 Відповісти
Удивительно но при практически таком же соотношении Индия и Пакистан у которых и войны были между собой и терпретензии между собой, но вдруг войны прекратились а после каждого пограничного конфликта идут переговоры и ни каких изменений в границах. И все это без НАТО, гарантий в разных видах и др бумажек. Они же как то включили мозги.
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12.05.2022 10:41 Відповісти
ввп Украины (в тени) на много больше так что мимо бот
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12.05.2022 11:01 Відповісти
Зелена лошара знову про договорняк...а йому то що, його через 2 роки не буде.
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12.05.2022 07:30 Відповісти
Він сподівається з допомогую Путлера бути тут завжди, як Лукашенко.
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12.05.2022 12:32 Відповісти
Висновок - чуваки не збираються боротися з корупцією, не збираються модернізувати країну і терміново доводити її до стандартів НАТО. Натомість хочуть одну бамажку із Будапешта замінити іншою. Тільки вони не розуміють що в наступній війні не буде кому воювати. Коли проведуть перепис населення вони **** ть. Боюся, що для України навіть Росія не принесла стільки втрат як її керівна еліта, на жаль
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12.05.2022 07:38 Відповісти
Саме так! Вступ до НАТО обумовлен розбудовою власноі краінт за євростандартами,а це не лише оборонні спроможності, це і судова система,рівень корупціі та т.ін.!!!)))
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12.05.2022 07:48 Відповісти
Тільки НАТО і воєнні бази США на території України, а тоді і буде рости економіка і будуть інвестиції
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12.05.2022 07:44 Відповісти
Спочатку слід навести лад з кремдівськими та корумпованими гнидами,а це справа безпосередньо правоохоронноі системи Украіни,яка ,на жаль,корумпована на 99.9%!!!)))
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12.05.2022 07:56 Відповісти
Лад буде тоді коли укрвиборець научиться користуватися мізками перед виборами місцевого чи державного рівня, а так маєм тощо маєм
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12.05.2022 08:29 Відповісти
все очень просто на выборах нужно послать эту зеленую шоблу на хрен
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12.05.2022 11:03 Відповісти
я не довіряю зеленому
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12.05.2022 07:44 Відповісти
І я теж. Людина, яка прогледіла масштабний наступ, і людина, яка планує нашу безпеку на десятиліття , одна і та сама людина.
Про яку довіру і притомний аналіз ситуації може йти мова ?
Ні і ще раз ні !
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12.05.2022 07:51 Відповісти
Ти так і не сказав що робив в Омані. Про що і з ким там домовлявся.
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12.05.2022 07:48 Відповісти
Знову Зеля за своє.
Дурень
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12.05.2022 07:49 Відповісти
Я впевнений, його смикає за ниточки отой кремлівський кротяра - єрмак, а саме воно місків не має і не мало ніколе. "Нелох", одним словом...
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12.05.2022 08:00 Відповісти
Лялька напхана тирсою,з скрині кремлівського лялькового балагана!!!)))
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12.05.2022 08:15 Відповісти
Кому,б,тебе подарувати,визволитель балаганий?
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12.05.2022 08:07 Відповісти
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Тільки тоді у світі буде мир
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12.05.2022 08:21 Відповісти
так знищуй мордор! кто тебе не дает? зеленский?
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12.05.2022 11:04 Відповісти
дурне поїхало в турне. які гарантії? тільки НАТО, все інше - спосіб продати Україну путіну, але так, щоб українці не зрозуміли
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12.05.2022 08:25 Відповісти
Це Володя Криворізький мав на увазі домовленності в Омані з патрушевим? Чи можливо домовленності мамамія в Турції в отим чудом, що має лишню хромосому? Чи єлдак домовився по телефону з батьком, який там на росії є ГРУшником? А якже ми, українці?
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12.05.2022 08:44 Відповісти
Знищення фашистської РФ - єдина надійна гарантія безпеки України, і не тільки України, а всього світу! Все інше - лише слова.
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12.05.2022 09:00 Відповісти
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12.05.2022 09:11 Відповісти
НелохБонеВтік просто намагається пропхнути чергову бамажку, на 2ой термін він не піде, так сам говорив, а після нього хоч - ПОТОП... ну що як вам приколюги, обрали по-пріколу? гірше то не буде?
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12.05.2022 09:26 Відповісти
Ce wze bulo 30 rokiw tomu
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12.05.2022 09:30 Відповісти
ніякі гарантії не допоможуть до поки той оркостан не буде знищено під нуль
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12.05.2022 09:35 Відповісти
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12.05.2022 09:38 Відповісти
Щось довго домовляєтесь... Вже 2 місяці і ніяких здвигів...
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12.05.2022 09:40 Відповісти
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12.05.2022 10:18 Відповісти
убиться апстену
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12.05.2022 11:09 Відповісти
Гарантія,це тільки ЗСУ на віка.
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12.05.2022 10:23 Відповісти
Ой дебіл зелений!
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12.05.2022 10:29 Відповісти
Зеля мріє отримати від Путлера ярлик на князювання. А всі інші гарантії інших країн, лише комуфляж для цього.
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12.05.2022 12:25 Відповісти
Як показує досвід, самі кращі гарантії ,це власні Збройні Сили України
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12.05.2022 12:47 Відповісти
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ Миротворець.NEWS

https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ Розмінування Зеленським Чонгару.
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/ Хроніка подій.
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12.05.2022 14:18 Відповісти
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12.05.2022 14:19 Відповісти
Ядерний статус, більше нічого не поможе в довгостроковій перспективі!
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12.05.2022 16:04 Відповісти
 
 