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Кораблі Чорноморського флоту РФ проводять перегрупування, зберігається загроза завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

флот,рф,чорноморський

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів, однак загроза завдання ракетних ударів залишається високою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч у місті та області пройшла без обстрілів. Кораблі чф роZії проводять перегрупування. Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою.

Змієбаївка готує рашистам нові пригоди", - написав він.

Також читайте: Чорноморський флот РФ, попри втрати "Москви" та "Саратова", зберігає здатність завдавати ударів по Україні, - Міноборони Британії

Автор: 

Одеса (5511) Одеська область (3309) Чорноморський флот рф (625) Братчук Сергій (148)


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"Кораблі чф роZії проводять перегрупування"
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12.05.2022 07:54 Відповісти
Одеса-Сатира®
@uanews3
ВСУ копали окопы вокруг Одессы и вдруг нашли древнегреческие амфоры 4-5 веков до нашей эры. А как же миф, что Одессе 200 лет?
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12.05.2022 08:11 Відповісти
Одессе 200 лет, а Одэсе 3000.
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12.05.2022 08:16 Відповісти
Сменили бы фотку! Там ещё мозква видна. А она вже тю-тю...
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12.05.2022 09:17 Відповісти
Треба ще щось втопити, щоб орки не розслаблялись і не нагліли...
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12.05.2022 09:58 Відповісти
Перегруппировуются, т.е. решают, какая лоханка первой на нептуна.
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12.05.2022 10:01 Відповісти
А вы, друзья, как ни садитесь,
Всё в музыканты не годитесь
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12.05.2022 12:26 Відповісти
 
 