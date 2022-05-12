Кораблі Чорноморського флоту РФ проводять перегрупування, зберігається загроза завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук
Ніч в Одесі та області минула без обстрілів, однак загроза завдання ракетних ударів залишається високою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
"Ніч у місті та області пройшла без обстрілів. Кораблі чф роZії проводять перегрупування. Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою.
Змієбаївка готує рашистам нові пригоди", - написав він.
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@uanews3
ВСУ копали окопы вокруг Одессы и вдруг нашли древнегреческие амфоры 4-5 веков до нашей эры. А как же миф, что Одессе 200 лет?
Всё в музыканты не годитесь