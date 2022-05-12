Кораблі Чорноморського флоту РФ проводять перегрупування, зберігається загроза завдання ракетних ударів по Одещині, - Братчук

Ніч в Одесі та області минула без обстрілів, однак загроза завдання ракетних ударів залишається високою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ніч у місті та області пройшла без обстрілів. Кораблі чф роZії проводять перегрупування. Загроза нанесення ракетних ударів залишається високою.

Змієбаївка готує рашистам нові пригоди", - написав він.

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