США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - The Washington Post

На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України США розробили вказівки щодо обміну розвідданими з Україною.

Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення було ухвалено США, щоб уникнути зростання напруженості у відносинах з Росією.

Внутрішня інструкція для співробітників розвідки накладає дві заборони на відповідні типи інформації.

Одна з категорій заборони - обмін розвідданими стосується будь-якої інформації, яка допомогла б Україні атакувати російські об'єкти за її межами.

Мета заборони - утримати США від участі в можливих атаках, які "Україна може здійснити всередині Росії".

Зараз співпраця між Києвом і Вашингтоном щодо розвіданих містить інформацію про місцезнаходження і переміщення російських військ, яку Україна отримує "в режимі реального часу", супутникові знімки та звіти, зібрані з конфіденційних американських джерел у США.

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Крім того, тепер США не зможуть надавати детальну інформацію, яка допомогла б Україні ліквідувати членів російського військового керівництва вищого рангу, в тому числі начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу.

Однак ця заборона не поширюється на російських генералів. Водночас, за словами американського високопоставленого чиновника, уряд США вирішив не надавати інформацію про їхнє місцезнаходження в Україні теж.