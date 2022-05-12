США обмежили передачу Україні розвідданих про вище військове командування РФ, - The Washington Post
На тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України США розробили вказівки щодо обміну розвідданими з Україною.
Про це повідомляє The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення було ухвалено США, щоб уникнути зростання напруженості у відносинах з Росією.
Внутрішня інструкція для співробітників розвідки накладає дві заборони на відповідні типи інформації.
Одна з категорій заборони - обмін розвідданими стосується будь-якої інформації, яка допомогла б Україні атакувати російські об'єкти за її межами.
Мета заборони - утримати США від участі в можливих атаках, які "Україна може здійснити всередині Росії".
Зараз співпраця між Києвом і Вашингтоном щодо розвіданих містить інформацію про місцезнаходження і переміщення російських військ, яку Україна отримує "в режимі реального часу", супутникові знімки та звіти, зібрані з конфіденційних американських джерел у США.
Крім того, тепер США не зможуть надавати детальну інформацію, яка допомогла б Україні ліквідувати членів російського військового керівництва вищого рангу, в тому числі начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова і міністра оборони Сергія Шойгу.
Однак ця заборона не поширюється на російських генералів. Водночас, за словами американського високопоставленого чиновника, уряд США вирішив не надавати інформацію про їхнє місцезнаходження в Україні теж.
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В.О.З.(зеля- пісюніст).
А ті,хто користується мізками,замість тб - ПОПЕРЕДЖАЛИ!
Великобритания ведь не никаких имеет запретов в передаче информации. Вот так формально можно обойти запрет на разведданные из США.
ps: и это не единственный способ обхода.
ps1: А вот то,что не дадут польские истребители , что бы наши не бомбили Рашу - ну очень сильная засада.
Ще не забули,за безперервними відосиками їх зміст?
Маразм демократов? Дипломатическая форма насмешки над россией? Зрада? Форма демонстрации доминирования над украиной (типа посыла "а будете страдать херней - отключим вас от развед данных")? Оптимизация разведданных, которых и без этой ненужной инфы и так дохрена?
фиг его знает.
Как вода в одном месте
Сейчас 80% информации добывают путём
анализа сообщений в средствах информации
И других источниках
Даже в мирное время разведки дружественных стран не делятся всей информацией с союзниками.
и делать по этому поводу какие то выводы глупо.
Это заявление делается публично через сми и оно не для нашего обывателя,а опять же для московии.
А если кому то хочется видеть зраду в оп,то кто вам доктор.
У него только в ближнем круге 2-3 таких....