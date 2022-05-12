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Санкції змусили РФ використовувати чіпи з побутових приладів у військовій техніці, - міністерка торгівлі США Раймондо

санкції

Запроваджені США санкції змушують Росію використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, яку цитує Washington Post.

"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", – сказала вона.

Крім того, у російській військовій техніці зафіксовано використання чіпів з комерційного та промислового обладнання.

Експорт технологій зі США до Росії скоротився майже на 70% з моменту запровадження санкцій наприкінці лютого, за словами Раймондо, чий департамент курирує експортний контроль, що становить більшу частину пакету санкцій. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.

Також читайте: У США опублікували новий список осіб і компаній у Росії, проти яких запроваджено санкції

Автор: 

росія (66193) санкції (12159) США (23483) техніка (1859)


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Топ коментарі
+22
Так вот оказывается, зачем им стиралки. Оборонзаказ
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12.05.2022 09:17 Відповісти
+12
/
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12.05.2022 09:16 Відповісти
+8
Дожились. Тепер наступний пакет санкцій - ембарго побутових приладів.
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12.05.2022 09:43 Відповісти
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12.05.2022 09:16 Відповісти
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12.05.2022 09:16 Відповісти
Картина - "Прийшла"...
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12.05.2022 09:49 Відповісти
Так вот оказывается, зачем им стиралки. Оборонзаказ
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12.05.2022 09:17 Відповісти
Електрочайники без підставки/ нагрівача /
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12.05.2022 09:20 Відповісти
Випередили мене, така ж думка))
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12.05.2022 09:21 Відповісти
стіралка для кацапів то скрепа - ще сам маршал жуков особисто змародерив у німців одну з перших в світі електричних стіралок
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12.05.2022 09:48 Відповісти
ракета при підльоті вмикє віджим-злив
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12.05.2022 09:20 Відповісти
Будут снова делать стиралки на механических программаторах. Как раньше на Вятке было. Ну и педальный привод уже забрезжил.
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12.05.2022 09:26 Відповісти
Баба Валя с стиральной доской на подходе.
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12.05.2022 16:09 Відповісти
а чому хтось досі поставляє їм побутові прилади?
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12.05.2022 09:31 Відповісти
Наскільки я знаю, всі чіпи поділяються на три рівні за якістю та за призначенням (дуже приблизно).
1. Побутова техніка для особистого користування.
2. Промисловість та структури держави.
3. Космос, авіація та військові технології.
Значить, російській економіці реально прийшла 3,14 Zда!
Тим більше, що електроніка в Росії була, є і буде найслабшим місцем.
Свого створювати не вміли і найчастіше крали на Заході
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12.05.2022 09:34 Відповісти
Тут ви помиляєтеся. В РФ існувє ПАТ ,,Світлана,, в СПб. Воно випускає купу вітчизняних напівпровідників. До того ж в Україні я не зустрічав вітчизняного виробництва таких електронних компонент для РЛС як магнетрони, клістрони, ЛБХ. Хоча в Росії це виготовляється. В Україні штучно знищили виробника електронних компонентів в м. Ів-Франківську ВО ,,ПОЗИТРОН,, для догоди іноземних виробників
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12.05.2022 10:00 Відповісти
Пишіть відверто! "для догоди росіянам!".
Вже років 30+ у розробки не закладають магнетрони,клістрони та виріб ЛК7Ж!
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12.05.2022 10:09 Відповісти
"Наши мікросхєми - самиє большиє в мірє!" (С)
Давайте розкажіть нам як ***** всіх переграв
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12.05.2022 12:51 Відповісти
Саме так! Ці чіпи(1 гр) найдешевші.
Їх(чіпи) НЕ дістають з побутової техніки,а купують як ремонтні(їх якість ще нижча!).
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12.05.2022 10:02 Відповісти
даже импортозамещеные байкалы процы перестали производить, потому что делаются они в Тайване, по английским лицензиям
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12.05.2022 09:37 Відповісти
Байкали виготовляють якраз по ліцензіях РФ на заводах в ТАйвані, бо власне виробництво такого рівня в РФії відсутнє. До того ж усі ПК типу ПЕНТІУМ від І до 5 це розробка СССР. Розробник -радянський конструктор ПЕнтковський
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12.05.2022 10:05 Відповісти
архітектура байкалів (The design by Baikal Electronics is based on existing commercial https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Core IP Cores from https://en.wikipedia.org/wiki/Imagination_Technologies Imagination Technologies and https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Holdings ARM Holdings ) теж ліцензована
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12.05.2022 10:41 Відповісти
Пане,, Ви забули поставити в кінці комен. смайлик
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12.05.2022 11:03 Відповісти
"До того ж усі ПК типу ПЕНТІУМ від І до 5 це розробка СССР. "

браво
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12.05.2022 12:52 Відповісти
Новітні аналоговнєти. А чо?
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12.05.2022 09:38 Відповісти
Дожились. Тепер наступний пакет санкцій - ембарго побутових приладів.
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12.05.2022 09:43 Відповісти
Так ось навіщо "визволителі" крали пральки та фени!! правда незрозуміло навіщо крали теж унітази, але якщо не знаєш навіщо він і що з ним робити, то кацап-бурят думає, що і там чіпи стоять. Але це не мародерство. Це технологія путіна "цап-царап" у практиці.
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12.05.2022 09:53 Відповісти
Найвідоміший патентований винахід в СССР в якого не має аналогів у світі це НІЧНИЙ ГОРЩИК З РУЧКОЮ ДО СЕРЕДИНИ
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12.05.2022 10:08 Відповісти
Навіть уявив процедуру.
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12.05.2022 10:11 Відповісти
Так вот почему кацапоиды воруют наши чайники и стиралки. Они в космической и машинной промышленности их применяют
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12.05.2022 10:09 Відповісти
Звісно, ніхто не виковирював чіпи з побутових приладів, просто їх замовляли, як для побутових з аліекспрес
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12.05.2022 11:01 Відповісти
Касаби вже викулупують, для свого ВПК, чіпи з китайських іграшок
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12.05.2022 11:06 Відповісти
к нам едут одни электрики и физики добывать полупроводники. министерка прям как у нас, разве что комментирует по своей части. наверное не может понять как и зачем ядерная страна может п*здить холодильники.
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12.05.2022 11:36 Відповісти
Захід продовжує поставляти в рашку чіпи та інше для військової техніки. А брешуть,що це з мікрохвильовки. Не вірю.
Може тепер перестануть, як їх пнули мордою у їхню електронку на танках та приладах вбивства українців

Напевно, ми єдині у світі, хто не сцить перед орками
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12.05.2022 11:51 Відповісти
 
 