Санкції змусили РФ використовувати чіпи з побутових приладів у військовій техніці, - міністерка торгівлі США Раймондо
Запроваджені США санкції змушують Росію використовувати комп'ютерні чіпи від посудомийних машин та холодильників у деякій військовій техніці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо, яку цитує Washington Post.
"У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку на землі, вона заповнена напівпровідниками, які вони дістали з посудомийних машин та холодильників", – сказала вона.
Крім того, у російській військовій техніці зафіксовано використання чіпів з комерційного та промислового обладнання.
Експорт технологій зі США до Росії скоротився майже на 70% з моменту запровадження санкцій наприкінці лютого, за словами Раймондо, чий департамент курирує експортний контроль, що становить більшу частину пакету санкцій. Три десятки інших країн ухвалили аналогічні заборони на експорт, які також поширюються на Білорусь.
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1. Побутова техніка для особистого користування.
2. Промисловість та структури держави.
3. Космос, авіація та військові технології.
Значить, російській економіці реально прийшла 3,14 Zда!
Тим більше, що електроніка в Росії була, є і буде найслабшим місцем.
Свого створювати не вміли і найчастіше крали на Заході
Вже років 30+ у розробки не закладають магнетрони,клістрони та виріб ЛК7Ж!
Давайте розкажіть нам як ***** всіх переграв
Їх(чіпи) НЕ дістають з побутової техніки,а купують як ремонтні(їх якість ще нижча!).
браво
Може тепер перестануть, як їх пнули мордою у їхню електронку на танках та приладах вбивства українців
Напевно, ми єдині у світі, хто не сцить перед орками