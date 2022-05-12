Херсонщина "попросить" включити її до складу РФ. Але не зараз, - колаборант Стремоусов

Голова призначеної окупантами "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що проситиме Путіна "включити" область до складу Росії. Втім, це відбудеться "не найближчими днями, а в перспективі".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Стремоусова, область "попросить" Путіна включити її до складу РФ після завершення "інтеграційних процесів". Зокрема, окупаційна адміністрація хоче перевести область на російське законодавство, відновити економічну сферу, вибудувати власну вертикаль "влади".

"Терміни підготовки звернення наразі не позначені. Але це питання не найближчих днів, а перспективи. Тільки-но ми завершимо всі інтеграційні процеси і будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном Російської Федерації, то одразу звернемося до президента Росії", - сказав Стремоусов.

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Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим".