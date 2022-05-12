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Новини Окуповані території
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Херсонщина "попросить" включити її до складу РФ. Але не зараз, - колаборант Стремоусов

херсонщина,херсонська

Голова призначеної окупантами "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що проситиме Путіна "включити" область до складу Росії. Втім, це відбудеться "не найближчими днями, а в перспективі".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Стремоусова, область "попросить" Путіна включити її до складу РФ після завершення "інтеграційних процесів". Зокрема, окупаційна адміністрація хоче перевести область на російське законодавство, відновити економічну сферу, вибудувати власну вертикаль "влади".

"Терміни підготовки звернення наразі не позначені. Але це питання не найближчих днів, а перспективи. Тільки-но ми завершимо всі інтеграційні процеси і будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном Російської Федерації, то одразу звернемося до президента Росії", - сказав Стремоусов.

Читайте: Ставленики Кремля проситимуть Путіна включити Херсонську область до складу Росії без референдуму

Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим".

Автор: 

окупація (6755) росія (66193) Херсонська область (5901)


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Топ коментарі
+37
в перспективе 2-3 месяцев Херсон освободят,а тебя повесят,черт коллаборантский)
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12.05.2022 09:21 Відповісти
+30
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12.05.2022 09:30 Відповісти
+20
Порошенко проект глобалистов - ловушка для рабов (С) Стремоусов
---
Черговий зрадник на підсосі у зе-команди був до війни. Скільки там слуг стали співпрацювати з окупантами під час війни?
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12.05.2022 09:27 Відповісти
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в перспективе 2-3 месяцев Херсон освободят,а тебя повесят,черт коллаборантский)
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12.05.2022 09:21 Відповісти
убежит к сожалению.У таких пятая точка ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ
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12.05.2022 09:24 Відповісти
Убежать-то может и убежит, но только для того, что бы либо из окна там "выпасть", либо что бы "пообедать" в кафе "Ветерок"...
Так-что не расстраивайтесь...))
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12.05.2022 09:53 Відповісти
Не чувствительная а натренированная😁
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12.05.2022 11:02 Відповісти
Для этого есть супер профессионалы ,как канадский снайпер ,можно нанять и других СУПЕР-ПРОФИ С СУПЕР ВИНТОВКАМИ‼️
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12.05.2022 09:48 Відповісти
На него даже пулю жалко. Подавится потухшей колбасой.
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12.05.2022 16:05 Відповісти
Канадский снайпер уже в Канаде,а ГУР нихра не чешется.где легче вальнуть этого Стремоусова в Херсоне или в росии?
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13.05.2022 10:23 Відповісти
Нажаль це лише мрії патріотів! Реальність інша і за цю реальність повністю відповідає Залужний і Зеленський! Ситуація на правобережжі Херсонщині перейшла в стан, який був в зоні АТО/ ООС. Немає підготовки до звільнення Херсону, але побудували захисні кріплення/ окопи і ми і рашисти, така собі лінія розмежування! І це дуже бісить і злить!
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12.05.2022 09:40 Відповісти
Невже? Ви вчора штаб не читали ,там є відповідь на ваше хронічне
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12.05.2022 09:48 Відповісти
Сухі статистичні звіти штабу не відображають майже нічого. І вам з Німеччині точно не видно, то краще приїздіть сюди, за декілька кілометрів від фронту.
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12.05.2022 10:09 Відповісти
А ви воєнний фахівець або у вас дуже багато шапок?
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12.05.2022 10:37 Відповісти
А надо быть фахивцем что бы видеть и слышать что от тебя происходит в 20 километрах? Стоят на позициях уже два месяца ни туда ни сюда.закрадываются сомнения о договорняке учитывая что кацапня под херсоном была уже в 10 утра 24.02.
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13.05.2022 10:27 Відповісти
А що херсонці зробили для того щоби звільнитися від орків???
Беруть подачки від орди та виховали стремоусова, сальдо та журавко, адже ще років десять тому було відомо, що ця трійця сепари.
А ще ниють, що армія їх кинула.
Чому сидять херсонські прокурори на іванофранківщині і бамбук курять??
Чому сидять херсонські менти на кіровоградщині і бамбук курять ???
Чому херсонські судді сидять на одещині і бамбук курять???
Хто вам буде херсонщину звільняти??? Добровольці із " Карпатської січі" ???
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12.05.2022 10:01 Відповісти
Та ніякого приєднання до рфІЇ окупованих територій окрім Криму НЕ БУДЕ. Бо всі ці території планомірно розграбовуються. Коли б ціллю було приєднання то б підприємства та житло не руйнували. Це ж бо потім скільки потрібно вкладати для відновлення
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12.05.2022 10:16 Відповісти
Це ми так звикли думати, а дивлячись на Маріуполь, вже так не скажеш.
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12.05.2022 10:21 Відповісти
Ви абсолютно праві! Десь 27лютого, коли стало зрозуміло що Херсонщину окупували, і люди звідти почали писати,що немає зброї, Їм писали у відповідь що є арматура, кухонні ножі і інші види знищення рашистів. Тоді це було можливими,бо в місті стояла маленька купка ворогів. А зараз через 2 місяці там тепер понаїхало дуже багато рашистів і купа техніки. І тепер лише ЗСУ можуть їх звільнити.
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12.05.2022 10:17 Відповісти
A може спитаємо у Зелі ,чому херсонські прокурори і судді хто зна де?Чому людей кинули під танки?Коли зайшли москалі в містах не було навіть ментів-вони в першу чергу мали організувати захист,а цівільні би підтягнулисяУ Херсоні вийшли хлопці на початках у парку-їх перестріляли.Дуже ти розумний-з чім підеш на танки?Люди там ні в чому не винні-вони за Україну і всі ненавидять рашистів,десь якась вата все є-але їх небагато
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12.05.2022 11:07 Відповісти
Тебя МРАЗЬ-УБИЙЦУ Стремоусова,Сальдо ,Балецкого и всех остальных гнид -УТИЛИЗИРУЮТ ПАРТИЗАНЫ -СПЕЦНАЗОВЦЫ‼️‼️‼️☠️☠️☠️☠️Подохните все ,как щуры‼️🤮🤮🤮🤮🤮
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12.05.2022 09:43 Відповісти
Где те партизаньІ?? Ведь в днепровских плавнях можна бьІло спрятать дивизии. И кошмарить орков каждьІй день.
Но херсонцьІ обоср....ь, а армия истекает кровью на Донбассе и все дьІрьІ закрьІть не может.
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12.05.2022 10:03 Відповісти
Дивизии по пояс в воде? Ну-ну. Приезжай, в плавнях посиди, особенно, когда их подожгут.
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12.05.2022 10:45 Відповісти
Порошенко проект глобалистов - ловушка для рабов (С) Стремоусов
---
Черговий зрадник на підсосі у зе-команди був до війни. Скільки там слуг стали співпрацювати з окупантами під час війни?
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12.05.2022 09:27 Відповісти
На відміну від часів Порошенко, їх посадять. Точніше вже саджають по 15-25 років або з довічним і конфіскацією майна.
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12.05.2022 09:44 Відповісти
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12.05.2022 09:48 Відповісти
жарт рівня 95 кварталу.
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12.05.2022 10:26 Відповісти
А "какая разніца? Я вам нічіво нє должєн!!!11" ©
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12.05.2022 10:09 Відповісти
Риторичне питання!
Чи є в ЗСУ та спецслужбах спеціальні диверсійні пвдрозділи (як в Моссад), які б без зайвих просторікувань прибирали біологічне сміття типу цього кацапського гівноїда стрємоусова?
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12.05.2022 09:28 Відповісти
Немає. Та й таке в нас неможливо. Дуже багато пов'язаних грошима людей які завчасно повідомлять пацієнта щоб той зник. Або домовляться за викуп.
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12.05.2022 09:31 Відповісти
скільки голосувало в Україні за ОПЗЖ та інші проросійські партії? ось вам і відповідь
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12.05.2022 09:40 Відповісти
Хватит СКИГЛИТЬ‼️ситуация изменилась ,ПОСЛЕ ВСЕХ ЗВЕРСТВ ПАЛАЧЕЙ РАШИСТСКИХ ,коллаборантов только - УТИЛИЗИРОВАТЬ,Вам мало Буч и всех террористических издевательств ⁉️А профессионалов достаточно и партизан
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12.05.2022 09:53 Відповісти
Громадяни це і так розуміють. Ви краще це зеленському напишіть, він оно знову про переговори заговорив!
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12.05.2022 10:26 Відповісти
Без шума и пыли,а главное лишней болтовни‼️ Как сделали при Порошенко с Захарченко ,………… моторылой,гиви ,
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12.05.2022 09:46 Відповісти
А чи є в Херсоні українські патріоти??????????? Армія стікає кров"ю на Донбасі.
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12.05.2022 10:04 Відповісти
Были,в первый день всех положили в парке,кто вышел с коктейлями но без оружия.желающих было дохера но зеленые ****** не готовились вообще.к ним вопросы,а не к херсонцам!
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13.05.2022 10:31 Відповісти
стремноусов тобі ******* за бошку вже винагорода 500 000 гривень
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12.05.2022 09:28 Відповісти
И рождаются же такие ублюдки.
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12.05.2022 09:29 Відповісти
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12.05.2022 09:30 Відповісти
Комунікації київської влади з жителями окупованих населених пунктів немає від слова ВЗАГАЛІ!!!! Жоден журналіст Марафону не приїхав і не взяв жодного інтерв'ю з втікачами з херсонської області( а їх десятки тисяч і вони ПІШКИ проходять десятки кілометрів щоб врятуватися!!!!) Чому? Та тому що ці люди розповідають правду!!!
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12.05.2022 09:30 Відповісти
Яку правду?
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12.05.2022 09:32 Відповісти
Не *****, все висвітлюють, то ти **** морда мовчиш , що в Херсоні людям не дає інформацію параша, ци за це тобі не заплатили? Людей розганяють , викрадають, блокують зв'язок та інтернет. Такі як ти говорять , що Україна їх кинула, а Україна воюює і вичищає землю від рашистів.
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12.05.2022 09:34 Відповісти
Ану фільтруй базар мразіна! З якого регіону України ти пишеш? Я бачу цих людей щодня і спілкуюся з ними! А ти взагалі різниці не бачиш між владою з їх договорняками і людьми!
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12.05.2022 09:56 Відповісти
Не Украiна нас кинула, а Зеленський з КО. Невже вам рожевi окуляри заважають побачити як Зеленський "перевзувся в повiтрi". Хто йому що сказав - не знаю, але риторика "вiдосикiв" рiзко помiнялася, хоча Марiуполь все - таки встиг "злити". Вiн тепер сидить на двох стiльцях - хоч би попа не трiснула.
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12.05.2022 09:57 Відповісти
У Киеві люди розбирали зброю, коли кацапські ДРГ уже убли на Оболоні. Люди в цивільному йшли захищати столицю,
А в Херсоні бої за Антонівський бій йшли три дні, і ніхто армії не допоміг, херсонці дивилися на все це як на кіно.
Тепер хай відчують що таке сальдо, стремоусов та журавко, якщо за двадцять років не зуміли розгледіти в них сепарню.
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12.05.2022 10:08 Відповісти
Отож бо, в Києві зброю розбирали бо вона там БУЛА! Херсонці в цивільному мітингували беззбройними і машини з танками руками зупиняли ( ви що відео не бачили?) Бої за міст були не 3 дні, а добу. Потім ЗСУ відійшло(чому, не знаю) і добровольців з ТрО рашисти вбили в місцевому парку.
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12.05.2022 10:36 Відповісти
Жителі Херсонщини, які втікли до Кривого Рогу, розказують про жахіття, які творять русняві підори по селам області. Завдяки зе-зраднику творять!
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12.05.2022 11:20 Відповісти
ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК ЕМУ , А НЕ ХЕРСОН. И ШТЫК ЕМУ КУДА НИ БУДЬ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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12.05.2022 09:31 Відповісти
Чому всі все знали, а він був давно не арештований? те ж і про шарія і мертвечука, і інших риго-опзжшників тому шо договірняки усюди, немає у нас проєвропейських політиків, всі бариги і бандоси, нічим не кращі кацапів
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12.05.2022 09:31 Відповісти
Тому що майже кожен украЇнець - хатоскрайник, який думае виключно про свій добробут та власне життя. Ось нафіга щось робити і когось саджати, якщо можно нічого не робити і зайтися виключно своїми справами та збагаченню власних кишень? Саджають лише тих, хто в данний момент часу дуже сильно заважае, а на всіх інших коллаборастів просто байдуже. Так завжди було и нажаль завжди буде, бо менталітет такий - хатоскрайній. Щоб позбутися такого менталітету потрібна нормальна освіта, але цим ніхто не буде займатися бо менталітет у нас - хатоскрайників (замкнуте коло). У московитів же абсолютно інший менталітет - ординський та мессіанський (наприклад звільнити Україну від українців) і вони обовьязково це зроблять на усіх оккупованних территоріях і щоб це зробити за ціною не постоять. У нас же все буде як завжді по старому - колабораст на коллабораті і коллаборастом погонятиме, при всіх президентах, та при будь якій владі взагалі.
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12.05.2022 10:24 Відповісти
Менталітет- це виховання,а не гени! Виховує не освіта, а родина!
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12.05.2022 10:41 Відповісти
А я десь казав про гени!? Можливо всеж таки виймите колоди з очей? У нас майже кожна людина - хатоскрайник і майже ніхто ніяким патріотичним вихованням дітей у родинах не займается. В Україні є дуже невеличка купка ентузіастів, які щось роблять ради суспільства, а не тільки для себе, тому й маемо, що маемо і ніяк інакше. Нормаль освіта могла б це все виправити, але оськільки в нас хатоскрайник на хатоскрайнику и хатоскрайником погоняе, то цього не ніколи не буде. Московити же абсолютно інші, вони в своїх родинах та освітніх закладах виховують шовіністів та нереальніх лицемірів-брехунів. Тому ми завжди будемо жертвами, а вони - господарями на усіх оккупованних территоріях.
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12.05.2022 10:59 Відповісти
Kombat Ze по тихому впустил крыс путлера в ХерСон...
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12.05.2022 09:32 Відповісти
куда раніше дивилося СБУ цеж не раптово Стремоусов став коллаборантом
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12.05.2022 09:32 Відповісти
як куди? туди куди і всі при владі.а ви шо думаєте ,після війни не зостануться "любітєлі "рускага міра"? куди ж вони дінуться,будуть так само поруч з вами ходити,їсти український хліб і проклинати землю.
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12.05.2022 09:46 Відповісти
Зараз на подібні заяви не варто взагалі звертати увагу - все вирішується лише силовим шляхом.
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12.05.2022 09:32 Відповісти
Ооо, скоро будуть заяви від зеленського і генштабу типу 'звільнення Херсону військовим шляхом неможливе'( як Маріуполь). От побачите!
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12.05.2022 09:44 Відповісти
Яким чином Херсонщина так швидко опинилась в окупації і хто відповість за це?
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12.05.2022 09:32 Відповісти
Відповідають своїм життям військові. А справжні винуватці ніби ні при чому. Хизуються рейтингом.
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12.05.2022 09:37 Відповісти
Forbes недавно видав доволі цікавий рейтинг, зможеш відповісти на якому там місці спонсор твоїх висерів ?
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12.05.2022 09:48 Відповісти
Твій спонсор точно на першому.
А мене в рейтингу немає, бо я не мільярдер.
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12.05.2022 12:43 Відповісти
Подаруночок зеленського путінгу.
Молодець...
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12.05.2022 09:34 Відповісти
Говноусов здавна був відомим для СБУ. Але та СБУ ні фуя з ним не зробила. Цілували в сраку. Багато вини в тому, що відбувається в Україні на "совісті" СБУ. Саме вони потурали русскомірцев.
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12.05.2022 09:34 Відповісти
Стремоусов російськомовний? всі колаборанти російськомовні і навпаки?
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12.05.2022 09:37 Відповісти
73,..проценьта%...не,,,,/?
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12.05.2022 09:38 Відповісти
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12.05.2022 09:40 Відповісти
сдавайся пдр, ибо дни твои сочтены
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12.05.2022 09:41 Відповісти
По 1+1...або Ґ+Ґ вам баґато байок та казок покаЖуть..та розжують.... Мосійчук працює ...
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12.05.2022 09:45 Відповісти
Дурень думкой багатіє.
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12.05.2022 09:46 Відповісти
Всі ці розмови про "приєднання", "входження" та інша галіматья є московською технологіє сіяння зневіри у власні сили у противника. Вона їх використовує постійно. А буде все значно простіше -підуть ***** а колаборанти постараються від них не відстати. Якщо зможуть.
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12.05.2022 09:49 Відповісти
Херсон-місто,яким упорото не займаються зараз.Крім того,проводять в СМІ інфу: можливі"паузи" в бойових діях.Одночасно Арестович анонсує потужні ракетні удари від рф в ближчий час.
Нам закинули масу озброєння,а бойові дії непропорціонально вузьки.
У відповідь вже вчора була заява США що росія помилково вважає що НАТО хоче з нею воювати.
А сьогодні-що розвідці США заборонили передавати Україні розвідданні про військові об"єкти на теріторії росії."Щоб "не зростала напруженість" між країнами.
США робили досі все можливе для озброєнняУкраїни.Але якщо десь в "голові держави" Хєрсон змовились здати,то в майбутньому дулю ми получимо ."По "ленд лізу".
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12.05.2022 09:51 Відповісти
Ви абсолютно праві!!! А тому я вважаю, що ми, громадяни України, маємо підняти гвалт стосовно херсонської області, щоб ніде і ніхто тишком нишком не посмів відмовитися від неї!!!!
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12.05.2022 10:04 Відповісти
Питання до дЄрмака,Абдристовича на дивані в якого 33333 вихода в тил кацапів в 2014, хто дав наказ і розмінував Чонгар і під.Херсонщини !?
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12.05.2022 09:55 Відповісти
Анекдот!
- Доктор, а я буду ходить?
- Бл@дь, какой нах@й "ХОДИТЬ"?!
- Не, ну я в смысле в "будущем"!
- В каком, нах@й, "БУДУЩЕМ"?!
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12.05.2022 09:58 Відповісти
о, моторИла-2 намалювався
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12.05.2022 10:05 Відповісти
В своем поздравлении,я обратившись с добрыми словами к Джо Байдену и Камилле Харрис, просил их рассмотреть вопрос о присоединении Украины к Соединенным Штатам как штата. Конечно, после одобрения Конгресса, Сената и иных инстанций. Думаю, народ нашей страны при соответствующем плебисците также проголосовал за это. Процент за- составил бы не меньше 92%.
Тогда ответа я так и не получил. А сейчас?

Офицер времен СССР Козак Юрий Якович
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12.05.2022 10:07 Відповісти
Скоро мы тебе включим, падло
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12.05.2022 10:07 Відповісти
Стрёмный усов,раскавывает свои влажные фантазии.
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12.05.2022 10:08 Відповісти
Точно так же и в Донецке и Луганске было - разговоры про включение в РФ, влажные мечты ватников. И что в действительности оказалось? Так и остались *********, созданной под разграбление ГРУ и ФСБ. Путину не выгодно включать в РФ захваченные территории Украины, пенсии платить местным и прочие обязательства. Выгоднее иметь их вот в таком бесправном рабском состоянии. Рассчитывают, что Укаина будет оплачивать местным жителям всю социалку, а Рашка будет грабить эти захваченные территории и сгребать мужиков на пушечное мясо, воевать за идеи Хла.
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12.05.2022 10:23 Відповісти
Подібні розмови , тіпо , ну всьо укропи , тєпєрь у вас нє будєт Херсонской обл , і тому подібне , мають за мету лише одне - чинити психологічний тиск на українців . Гадаю що , насправді ж кацапня і сама розуміє що - шансів приєднати до кацапії регіон , в якому значно переважають антикацапські настрої , в них 0.0 . Це їм не Крим , і навіть не Донбас , де більшість населення була до них лояльною з самого початку .
Використати силу звичайно можна , але чи надовго її вистачить . !?
Насільно міл не будєш ,, це ж ваше ж прислів'я , кацапня . .

Ну і , окрім того , все більш зростаючий потік західної зброї , дає привід говорити про те що - настане момент , коли в ЗСУ з'явиться достатньо засобів , щоб повернути окуповані території України силою .
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12.05.2022 10:32 Відповісти
Херсонщина хер попросит войти в состав ХерЭнЭр.
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12.05.2022 10:41 Відповісти
Повесить тварюку бешеную, делов-то.
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12.05.2022 11:09 Відповісти
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12.05.2022 11:40 Відповісти
Цікавіо, що сталось зі сміливцями, яких зелень закликала виходити на мітинги.. живі вони ще ?
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12.05.2022 13:39 Відповісти
Лысий хрен уже засветился. Даже побег в Россию его не спасёт.
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12.05.2022 16:07 Відповісти
В перспективі він буде хитатись на гіляці. Іншої перспектив немає.
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12.05.2022 17:06 Відповісти
 
 