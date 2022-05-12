Херсонщина "попросить" включити її до складу РФ. Але не зараз, - колаборант Стремоусов
Голова призначеної окупантами "адміністрації" Херсона Кирило Стремоусов заявив, що проситиме Путіна "включити" область до складу Росії. Втім, це відбудеться "не найближчими днями, а в перспективі".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
За словами Стремоусова, область "попросить" Путіна включити її до складу РФ після завершення "інтеграційних процесів". Зокрема, окупаційна адміністрація хоче перевести область на російське законодавство, відновити економічну сферу, вибудувати власну вертикаль "влади".
"Терміни підготовки звернення наразі не позначені. Але це питання не найближчих днів, а перспективи. Тільки-но ми завершимо всі інтеграційні процеси і будемо готові, щоб область стала повноцінним регіоном Російської Федерації, то одразу звернемося до президента Росії", - сказав Стремоусов.
Раніше прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Херсонщина має увійти до РФ "абсолютно легітимно, як Крим".
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Так-что не расстраивайтесь...))
Беруть подачки від орди та виховали стремоусова, сальдо та журавко, адже ще років десять тому було відомо, що ця трійця сепари.
А ще ниють, що армія їх кинула.
Чому сидять херсонські прокурори на іванофранківщині і бамбук курять??
Чому сидять херсонські менти на кіровоградщині і бамбук курять ???
Чому херсонські судді сидять на одещині і бамбук курять???
Хто вам буде херсонщину звільняти??? Добровольці із " Карпатської січі" ???
Но херсонцьІ обоср....ь, а армия истекает кровью на Донбассе и все дьІрьІ закрьІть не может.
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Черговий зрадник на підсосі у зе-команди був до війни. Скільки там слуг стали співпрацювати з окупантами під час війни?
Чи є в ЗСУ та спецслужбах спеціальні диверсійні пвдрозділи (як в Моссад), які б без зайвих просторікувань прибирали біологічне сміття типу цього кацапського гівноїда стрємоусова?
А в Херсоні бої за Антонівський бій йшли три дні, і ніхто армії не допоміг, херсонці дивилися на все це як на кіно.
Тепер хай відчують що таке сальдо, стремоусов та журавко, якщо за двадцять років не зуміли розгледіти в них сепарню.
А мене в рейтингу немає, бо я не мільярдер.
Молодець...
Нам закинули масу озброєння,а бойові дії непропорціонально вузьки.
У відповідь вже вчора була заява США що росія помилково вважає що НАТО хоче з нею воювати.
А сьогодні-що розвідці США заборонили передавати Україні розвідданні про військові об"єкти на теріторії росії."Щоб "не зростала напруженість" між країнами.
США робили досі все можливе для озброєнняУкраїни.Але якщо десь в "голові держави" Хєрсон змовились здати,то в майбутньому дулю ми получимо ."По "ленд лізу".
- Доктор, а я буду ходить?
- Бл@дь, какой нах@й "ХОДИТЬ"?!
- Не, ну я в смысле в "будущем"!
- В каком, нах@й, "БУДУЩЕМ"?!
Тогда ответа я так и не получил. А сейчас?
Офицер времен СССР Козак Юрий Якович
Використати силу звичайно можна , але чи надовго її вистачить . !?
Насільно міл не будєш ,, це ж ваше ж прислів'я , кацапня . .
Ну і , окрім того , все більш зростаючий потік західної зброї , дає привід говорити про те що - настане момент , коли в ЗСУ з'явиться достатньо засобів , щоб повернути окуповані території України силою .