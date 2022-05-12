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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії в Україні, - Порошенко

порошенко

У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу. І сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі, а також за мир, безпеку та стабільність ЄС і НАТО.

Про це сказав Петро Порошенко в онлайн-виступі під час міжнародної конференції "НАТО після Мадриду: уроки України", яка відбулася у Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Представляючи Петра Порошенка учасникам конференції, модераторка дискусії зазначила, що він був Президентом України саме у той період, коли почалася війна на Донбасі. Вона додала, що Порошенко має цей гіркий досвід, однак його досвід дуже корисний у нинішній ситуації.

"Сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі. За свій суверенітет. За свою незалежність. За свою територіальну цілісність. І навіть більше, адже Україна платить найбільшу і найкривавішу ціну за те, щоб ЄС і НАТО, і вільний світ жили в мирі, безпеці та стабільності", – наголосив Порошенко.

За його словами, сьогодні Україна демонструє мужність, яка не має собі рівних у Європі та за її межами. "Але це також мужність, про яку забули багато хто в Європі та за її межами, ті, хто сприймають мир, стабільність і безпеку як належне", – додав він.

"Це відбувається на самому порозі Європейського Союзу та НАТО", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що однією з причин теперішньої ситуації стало рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україні не надали План дій щодо членства в НАТО. "Якби не те "Ні", то вже до 2014 року Україна була б державою-членом Альянсу та під колективним захистом. І якби не те "Ні", ми б сьогодні не опинилися в такій ситуації, коли не лише Україні, а й всьому світу загрожують Путін і "путінізм", – сказав Порошенко.

Також читайте: Україна має бути членом НАТО - ми стали фортецею на кордоні Альянсу, який гарантує мир, - Порошенко

При цьому, він зауважив, що Україна бореться лише з ворогом, який є небажаним на нашій землі.

"Натомість росіяни воюють в радянському стилі. Вони воюють з цивільним населенням, жінками, дітьми, людьми похилого віку, а також з цивільною інфраструктурою та культурною спадщиною. Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити всіх нас, включно з НАТО, капітулювати", – підкреслив Порошенко.

Він додав, що навіть після звірств російських солдат в Бучі, Ірпені, Бородянці, після Маріуполя, Путін продовжує стверджувати, що саме НАТО спровокував російську агресію.

"Навіть сьогодні, обстрілюючи Україну крилатими ракетами, Путін продовжує стверджувати, що бореться з неонацистами та мілітаризмом в Україні. Навіть сьогодні, якщо послухати його виступ 9 травня, Путін продовжує стверджувати, що захищає територію Росії від агресії НАТО", – зауважив він.

"Чого ще можна було очікувати від людини, яка справді вірить, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття був розпад Радянського Союзу? У своїй уяві Путін протистоїть НАТО, як колись це робив Радянський Союз. У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу", – сказав Порошенко.

Він додав, що Путін розглядає Україну як трофей на честь своєї першої перемоги. "Бо Україна не буде його останнім кроком – він мріє йти далі на Захід. Не випадково минулого грудня Путін запропонував свій горезвісний план про те, як гарантувати безпеку Росії та решти світу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтував інфраструктуру Альянсу аж до 1997 року", - додав Порошенко.

Він зауважив, що це означає, що Болгарія та інші нові країни НАТО повинні були також демонтувати оборонну військову парасольку Альянсу. "Путін бачить безпеку Росії лише у своїй військовій перевазі над сусідами. Путін бачить безпеку Росії лише в небезпеці інших. Це саме те, заради чого Путін веде війну проти України", – сказав Порошенко.

Також читайте: Ми – нація, яка вже заплатила за майбутнє членство в Європейському Союзі найбільшу ціну, - Порошенко

Президент Болгарії Росен Плевнелієв (2012–2017 років) в свою чергу нагадав, що під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у 2015 році Порошенко продемонстрував російські паспорти військових, які тоді воювали на Донбасі. "Президент Порошенко дістав з кишені російські паспорти так званих "зелених чоловічків". Очі світу були заплющені на те, що це були росіяни. І Президент Порошенко продемонстрував ці паспорти", – розповів Плевнелієв.

Тоді, коли РФ заявляла про те, що нібито її військових на Донбасі нема, Порошенко наводив докази, що Росія говорить світові неправду.

Автор: 

НАТО (6567) Порошенко Петро (15196) путін володимир (24143)


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Топ коментарі
+53
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12.05.2022 09:36 Відповісти
+33
Додам, що Петро ніколи не мав патологічного бажання зазирнути в очі убивці українців і все робив для розвитку країни, справжній державник
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12.05.2022 09:47 Відповісти
+28
Цікаво дізнатись, яку допомогу для оборони країни надали Бєня та інші зелені пахани. Щось нічого не вдалось знайти.
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12.05.2022 09:44 Відповісти
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12.05.2022 09:36 Відповісти
Їм релігія не дозволяє...
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12.05.2022 09:42 Відповісти
Почекайте. Вона їм дозволить, після перемоги, підробити документи про охрінєнну допомогу.
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12.05.2022 10:53 Відповісти
Цікаво дізнатись, яку допомогу для оборони країни надали Бєня та інші зелені пахани. Щось нічого не вдалось знайти.
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12.05.2022 09:44 Відповісти
Чому ж 1 млн. На шоколад з фейсом зе і люсі. Як змогли,але коли пішли теми грошей,то повилазили усі слуги . Вони ще усі скопом героїв отримають
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12.05.2022 09:45 Відповісти
Коля-мітбол вже"стєчкіна" має...
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12.05.2022 09:58 Відповісти
Жулька щось принишкла,трохи попіарилися і знов замовкла,скотина!
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12.05.2022 10:11 Відповісти
Вичікує - "чия візьме"? Щоб приєднаться до переможця!
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12.05.2022 10:22 Відповісти
Яр Холодний - повністю згоден. Та фурія інакше не може.
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12.05.2022 10:56 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=i9aOUNfp8QU Олександр Поворознюк вказав напрямок для Юлії Тимошенко
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12.05.2022 12:05 Відповісти
Порошенко як завжди все правильно сказав, але чомусь його партія в 2014-2019 притримувалася інших поглядів. І на відміну від СН одіозні депутати не були виключені з коаліції БПП-НФ. На правду кажучи парламент виглядає головним гальмом наших реформ, вони просто не приймають нових законів, а тільки проводять маркетинг законам УРСР. (За винятком децентралізації та земельної реформи).
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12.05.2022 09:42 Відповісти
Назви прізвище того одіозного депутата, якого не Порошенко не виключив з БПП, бо мова саме про Порошенка, а не НФ.
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12.05.2022 09:45 Відповісти
Не звертайте уваги. 😊 Це не дискусія. Бот пост запостив - і все, робота зроблена. Відповідати він не буде. 😁
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12.05.2022 09:51 Відповісти
А хто голосував за тих депудятлів, які гальмували, а частіше блокували закони що йшли на коритсть Україні та її армії? Правильно, той самий нарід з південно-східних регіонів який зараз найбільше потерпає від кацапсячої навали.
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12.05.2022 09:51 Відповісти
В основному так, але й не так. Нагадаю, що Зєлєнскій виграв вибори в усіх областях окрім Львівської, а СН мала депутатів навіть у Львівській області.
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12.05.2022 10:53 Відповісти
Шо ти мелеш? Які "інші погляди"? Як виступали вони тоді ,так і зараз виступають за укріплення обороноздатності України, розвиток її армії та ВПК Теліпаєш язиком, сам не розуміючи, що ж ти саме сказать хочеш!
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12.05.2022 10:00 Відповісти
ти ще не звик до їхньої обновленої відредактованої методички? В які нинішні пройпи (добро би пройопи) влади пояснюються тим, що, мовляв "а от Порох свого часу не зробив"???
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12.05.2022 10:08 Відповісти
Петро Олексійович , як завжди, все правильно бачить , відчуває і взмозі
оцінити подпльші діі ворога !!
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12.05.2022 09:43 Відповісти
Додам, що Петро ніколи не мав патологічного бажання зазирнути в очі убивці українців і все робив для розвитку країни, справжній державник
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12.05.2022 09:47 Відповісти
Більше того. Доки більшість на той час жували шмарклі, Порох відверто називав ***** своїм ворогом і ворогом України. А деякий найвєлічніший не міг вичавити із себе нічого, окрім "та сторона".
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12.05.2022 09:56 Відповісти
Точно, точно... Він тільки руку тиснув і вітав з пєрвомаєм.
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12.05.2022 10:24 Відповісти
верещук крутіша за тебе: вона звинувачувала в тому, що вітав "з дньом рассеї"
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12.05.2022 10:45 Відповісти
Можна сказати і так, що Путін живе у паралельній реальності.
Можна сказати з медичної точки зору, що воно вже неадекватне.
Але найточніше Путіна охарактеризував покійний Нємцов (за що і поплатився життям) - "Він *******".
Найточніше і за внутрішнім змістом і за зовнішньою поведінкою.
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12.05.2022 09:44 Відповісти
Европа тогда сделала вид, что Украины не существует, сколько Порошенко не старался.
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12.05.2022 09:45 Відповісти
Агов , зебобіки і ватніки портновські , налітай - Порошенко в темі
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12.05.2022 09:46 Відповісти
🤔😏 Кацапію втягнули? Тобто спровокували? 🤔😲 Хто ж ці негідники? Євросоюз і Римський Папа?
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12.05.2022 09:55 Відповісти
...коли нинішній Папа Римський відкриває рота, він знову черговий раз розпинає Христа...
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12.05.2022 09:59 Відповісти
як мінімум - розпинає Правду.
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12.05.2022 10:10 Відповісти
Нинішній Папа як мінімум не на своєму місці. У соціаліста не може бути Господа у душі апріорі. Адже ідеологія соціалізму грунтується на запереченні Господньої волі і значить і самого Господа. Що стосується розпинання сьогоднішнім Папою Христа, то це звичайно перебільшення. 😊
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12.05.2022 11:43 Відповісти
Він трішки неправильно висловився: у Росії були два шляхи - або демократичний або імперський Вона вибрала імперський А їй до часу до пори в цьому "попускали" А коли вона подумала що "отримала індульгенцію на агресію" і полізла реально воювать - їй "прищемлюють яйця" А вона все більше і більше влазить в авантюру з якої вихід тільки один - остаточне перетворення в "третьорозрядну" країну з якою перестануть рахуваться в світі А то і до розвалу дійде - як з СРСР після Афгану
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12.05.2022 10:09 Відповісти
в контексті того, що я написав в пості нижче - тут уточню тебе по даті: касапи обрали імперський шлях ще 1993року. І вже тоді треба було їх бити "по рукам" за це.
Але це нам стало видно, стало зрозуміло лише через двадцять-тридцять років...
А зараз за ці неточності (якщо можна так це назвати) довдиться платити кров'ю українського народу...
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12.05.2022 10:18 Відповісти
"А шо робить?" Як казав покійний Кравчук - "Шо маєм - то маєм!" Адже у нас до цих пір між нами ходить ціла купа "какаяразница"! Мені одне ЧМО ляпнуло під час блокади (коли нам 122-мм снаряди на голову падали (осколок в палець величиною за півметра від голови пролетів - руку обпік коли в руку взяв) : А вот если-бы наши придурки не сапративлялись то они-бы и не стреляли! Дадумались - паставить пушку на "канфетке" пасреди горада и па русским стрелять!" (А та "пушка" (зенітка) прикривала одну з основних насосних станцій міста по якій цілилися Су-25-ті І що було-б якби вони туди попали?!
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12.05.2022 10:32 Відповісти
та тут справа в тому,шо саме сир має зуби...і якщо не з'їсть,то добре понадкусує оту кацапську пику
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12.05.2022 09:58 Відповісти
То не "сир" То "вродекарась" Російська щука підсліпувата - кинулась ковтать, а "карась" виявився навіть не "йоржем" з колючками, а "піраньєю" І колючки у спинному плавнику і зуби в пащі!
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12.05.2022 10:21 Відповісти
взагалі-то світове суспільство мало би бути переорієнтоване на подальший розвал касапії після 1996-го року, коли єльцин+грачов почали знищувати мирне населення Грозного. Це вже тоді мало бути стати зрозумілим, що навіть "нове" касапське начальство - суціль злочинці. І тоді вже потрібно було складати оперативні плани на знищення (чи хоча би відстороненні їх від влади) злочинців.

А тому відмова в ПДЧ Україні (та Грузії) в 2008-му році - це був просто черговий етап здачі незахищеної демократії на постсовковому просторі... До речі, перший етап почався в 1993-му році, з розстрілу касапської ВР. Тоді вперше світове суспільство промовчало...
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12.05.2022 10:00 Відповісти
у рашенрабів ніколи не було вибору.

за них завжди вирішували царі...
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12.05.2022 10:13 Відповісти
1.

наскільки мені відомо,не ЗАхід відмовив в ПДЧ у 2008..

Це путінська підстилка Тимошенко зірвала надання ПДЧ ІДІОТСЬКОЮ пропозицією зосередитись на створенні "європейських сил"...

2.До речі, перший етап почався в 1993-му році, з розстрілу касапської ВР. Тоді вперше світове суспільство промовчало.

???

це що,вважати демократами Хезбулатовський ВС ? ))))

21 сентября 1993 года Ельцин своим декретом распустил оба органа, превысив свои полномочия. В ответ Верховный совет и Съезд народных депутатов проголосовали за отстранение его от власти.
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12.05.2022 10:18 Відповісти
Так, саме тоді розпочася відкат до диктатури, до поновлення імперії. І навіть неважливо, що винуваті тоді були обидві сторони, що в обох виявився диктаторський менталітет.
До речі, Україна в своїй історії двіччі проходила не аналогічний, але дуже схожі за суттю етапи: в 1994-му та в 2006/07 роках. І народ, і еліта керівництва країни ці проблеми вирішили в найдемократичніший спосіб: новими достроковими виборами. Касапи на це піти не змогли.
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12.05.2022 10:35 Відповісти
А що на цю тему скаже інша голова фракції ВР Кіра Рудик ?
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12.05.2022 10:11 Відповісти
Бункерные слухи Завершена предварительная часть по подготовке информационного пространства на время отсутствия президента России Владимира Путина которому предстоит хирургическая операция. Подготовлены свежие "консервы" с короткими выступлениями президента, видео участия Путина в совещаниях, реакция на запланированные события, одобрение ротаций, подписи указов, одобрение и порицание различных процессов и деятелей. По оценкам организаторов "прикрытия", заготовок должно хватить как минимум на десять дней. Несмотря на то, что врачи прогнозируют восстановление до состояния, когда можно будет показать полутруп публике от двух до пяти дней, организаторы решили перестраховаться. Передвижения президента в случае необходимости будет имитировать один из двух дублеров. Также подготовлена возможность "прохода" дублера перед публикой. Всё в принципе готово. Уже определено время, операция будет проходить ночью и начнётся в промежутке с 1:00 до 2:00, с датой ещё определяются, но весь медицинский персонал будет дежурить уже начиная с сегодняшней ночи. Дата варьируется в целях безопасности, но следует понимать, что врачи настаивают на скорейшем проведении. Среди медиков исключительно российские специалисты, все прошли многоуровневую проверку.

Смотрящим по стране, на время недееспособности президента будет Николай Патрушев, это решение было оговорено заранее, все ключевые фигуры в президентском окружении в курсе.

Хотим предупредить всех людей, от которых зависит принятие решений в силовых структурах, в армии, на любой государственной должности в Российской федерации, десять раз подумать перед тем как решить стоит ли выполнить преступный приказ исходящий от руководства пока ещё действующего режима. Перемены могут начаться быстрее, чем вы думаете. Выполнение любого преступного приказа сделает из вас преступника, который ответит по всей строгости закона, а отказ или саботаж выполнить преступный приказ сделает из вас героя и даст возможность благополучно жить после падения режима.

Вне зависимости от того как пройдёт хирургическая операция, и сколько времени протянет полутруп Путина, с его смертью придёт пора ответить за поддержку этой преступной власти.
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12.05.2022 10:23 Відповісти
Молодец, Гетьман! Огромное уважение и благодарность, за то, что не бросил свой глупый народ,
не обиделся на сплетни и грязь при выборах, остался действительно настоящим Гетьманом.
Один из немногих руководителей такого уровня, если не один, который реально тратит свои средства на помощь Армии, душой болеет за страну. О нём не слагают песен, как о следующем,
редко и печатают, он просто без бравады и Булавы делает то, что считает нужным стране.
Просто так, для приколу, напомните, кто из находящихся и бывших у власти хоть какие деньги со
своего карманчика потратил для фронта, маю на увазi и багатеньких наших. Вот так то!

Для сомневающихся, написано от чистого сердца, без заказа, на основании увиденного после выборов.
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12.05.2022 11:12 Відповісти
кацапи ще ******* в кінці казати\писати "как то так"..
фу гидота..
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12.05.2022 11:14 Відповісти
де камндір мінамета ?
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12.05.2022 11:12 Відповісти
Міну тобі в дупу пхає.
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12.05.2022 15:46 Відповісти
хоч хтось з дорослих в ВР є
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12.05.2022 12:08 Відповісти
 
 