У своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії в Україні, - Порошенко

У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу. І сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі, а також за мир, безпеку та стабільність ЄС і НАТО.

Про це сказав Петро Порошенко в онлайн-виступі під час міжнародної конференції "НАТО після Мадриду: уроки України", яка відбулася у Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Представляючи Петра Порошенка учасникам конференції, модераторка дискусії зазначила, що він був Президентом України саме у той період, коли почалася війна на Донбасі. Вона додала, що Порошенко має цей гіркий досвід, однак його досвід дуже корисний у нинішній ситуації.

"Сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі. За свій суверенітет. За свою незалежність. За свою територіальну цілісність. І навіть більше, адже Україна платить найбільшу і найкривавішу ціну за те, щоб ЄС і НАТО, і вільний світ жили в мирі, безпеці та стабільності", – наголосив Порошенко.

За його словами, сьогодні Україна демонструє мужність, яка не має собі рівних у Європі та за її межами. "Але це також мужність, про яку забули багато хто в Європі та за її межами, ті, хто сприймають мир, стабільність і безпеку як належне", – додав він.

"Це відбувається на самому порозі Європейського Союзу та НАТО", – сказав Порошенко.

Він зазначив, що однією з причин теперішньої ситуації стало рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україні не надали План дій щодо членства в НАТО. "Якби не те "Ні", то вже до 2014 року Україна була б державою-членом Альянсу та під колективним захистом. І якби не те "Ні", ми б сьогодні не опинилися в такій ситуації, коли не лише Україні, а й всьому світу загрожують Путін і "путінізм", – сказав Порошенко.

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При цьому, він зауважив, що Україна бореться лише з ворогом, який є небажаним на нашій землі.

"Натомість росіяни воюють в радянському стилі. Вони воюють з цивільним населенням, жінками, дітьми, людьми похилого віку, а також з цивільною інфраструктурою та культурною спадщиною. Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити всіх нас, включно з НАТО, капітулювати", – підкреслив Порошенко.

Він додав, що навіть після звірств російських солдат в Бучі, Ірпені, Бородянці, після Маріуполя, Путін продовжує стверджувати, що саме НАТО спровокував російську агресію.

"Навіть сьогодні, обстрілюючи Україну крилатими ракетами, Путін продовжує стверджувати, що бореться з неонацистами та мілітаризмом в Україні. Навіть сьогодні, якщо послухати його виступ 9 травня, Путін продовжує стверджувати, що захищає територію Росії від агресії НАТО", – зауважив він.

"Чого ще можна було очікувати від людини, яка справді вірить, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття був розпад Радянського Союзу? У своїй уяві Путін протистоїть НАТО, як колись це робив Радянський Союз. У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу", – сказав Порошенко.

Він додав, що Путін розглядає Україну як трофей на честь своєї першої перемоги. "Бо Україна не буде його останнім кроком – він мріє йти далі на Захід. Не випадково минулого грудня Путін запропонував свій горезвісний план про те, як гарантувати безпеку Росії та решти світу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтував інфраструктуру Альянсу аж до 1997 року", - додав Порошенко.

Він зауважив, що це означає, що Болгарія та інші нові країни НАТО повинні були також демонтувати оборонну військову парасольку Альянсу. "Путін бачить безпеку Росії лише у своїй військовій перевазі над сусідами. Путін бачить безпеку Росії лише в небезпеці інших. Це саме те, заради чого Путін веде війну проти України", – сказав Порошенко.

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Президент Болгарії Росен Плевнелієв (2012–2017 років) в свою чергу нагадав, що під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у 2015 році Порошенко продемонстрував російські паспорти військових, які тоді воювали на Донбасі. "Президент Порошенко дістав з кишені російські паспорти так званих "зелених чоловічків". Очі світу були заплющені на те, що це були росіяни. І Президент Порошенко продемонстрував ці паспорти", – розповів Плевнелієв.

Тоді, коли РФ заявляла про те, що нібито її військових на Донбасі нема, Порошенко наводив докази, що Росія говорить світові неправду.