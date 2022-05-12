У своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії в Україні, - Порошенко
У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу. І сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі, а також за мир, безпеку та стабільність ЄС і НАТО.
Про це сказав Петро Порошенко в онлайн-виступі під час міжнародної конференції "НАТО після Мадриду: уроки України", яка відбулася у Болгарії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
Представляючи Петра Порошенка учасникам конференції, модераторка дискусії зазначила, що він був Президентом України саме у той період, коли почалася війна на Донбасі. Вона додала, що Порошенко має цей гіркий досвід, однак його досвід дуже корисний у нинішній ситуації.
"Сьогодні Україна платить чи не найбільшу ціну за своє майбутнє в Європі. За свій суверенітет. За свою незалежність. За свою територіальну цілісність. І навіть більше, адже Україна платить найбільшу і найкривавішу ціну за те, щоб ЄС і НАТО, і вільний світ жили в мирі, безпеці та стабільності", – наголосив Порошенко.
За його словами, сьогодні Україна демонструє мужність, яка не має собі рівних у Європі та за її межами. "Але це також мужність, про яку забули багато хто в Європі та за її межами, ті, хто сприймають мир, стабільність і безпеку як належне", – додав він.
"Це відбувається на самому порозі Європейського Союзу та НАТО", – сказав Порошенко.
Він зазначив, що однією з причин теперішньої ситуації стало рішення Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україні не надали План дій щодо членства в НАТО. "Якби не те "Ні", то вже до 2014 року Україна була б державою-членом Альянсу та під колективним захистом. І якби не те "Ні", ми б сьогодні не опинилися в такій ситуації, коли не лише Україні, а й всьому світу загрожують Путін і "путінізм", – сказав Порошенко.
При цьому, він зауважив, що Україна бореться лише з ворогом, який є небажаним на нашій землі.
"Натомість росіяни воюють в радянському стилі. Вони воюють з цивільним населенням, жінками, дітьми, людьми похилого віку, а також з цивільною інфраструктурою та культурною спадщиною. Зброєю Путіна є різанина, брехня, зґвалтування, корупція. Він вбиває тисячами, щоб змусити всіх нас, включно з НАТО, капітулювати", – підкреслив Порошенко.
Він додав, що навіть після звірств російських солдат в Бучі, Ірпені, Бородянці, після Маріуполя, Путін продовжує стверджувати, що саме НАТО спровокував російську агресію.
"Навіть сьогодні, обстрілюючи Україну крилатими ракетами, Путін продовжує стверджувати, що бореться з неонацистами та мілітаризмом в Україні. Навіть сьогодні, якщо послухати його виступ 9 травня, Путін продовжує стверджувати, що захищає територію Росії від агресії НАТО", – зауважив він.
"Чого ще можна було очікувати від людини, яка справді вірить, що найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття був розпад Радянського Союзу? У своїй уяві Путін протистоїть НАТО, як колись це робив Радянський Союз. У своїй паралельній реальності Путін прагне здобути перемогу над НАТО як геополітичний реванш за колапс Радянського Союзу", – сказав Порошенко.
Він додав, що Путін розглядає Україну як трофей на честь своєї першої перемоги. "Бо Україна не буде його останнім кроком – він мріє йти далі на Захід. Не випадково минулого грудня Путін запропонував свій горезвісний план про те, як гарантувати безпеку Росії та решти світу. Його план полягав у тому, щоб НАТО демонтував інфраструктуру Альянсу аж до 1997 року", - додав Порошенко.
Він зауважив, що це означає, що Болгарія та інші нові країни НАТО повинні були також демонтувати оборонну військову парасольку Альянсу. "Путін бачить безпеку Росії лише у своїй військовій перевазі над сусідами. Путін бачить безпеку Росії лише в небезпеці інших. Це саме те, заради чого Путін веде війну проти України", – сказав Порошенко.
Президент Болгарії Росен Плевнелієв (2012–2017 років) в свою чергу нагадав, що під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у 2015 році Порошенко продемонстрував російські паспорти військових, які тоді воювали на Донбасі. "Президент Порошенко дістав з кишені російські паспорти так званих "зелених чоловічків". Очі світу були заплющені на те, що це були росіяни. І Президент Порошенко продемонстрував ці паспорти", – розповів Плевнелієв.
Тоді, коли РФ заявляла про те, що нібито її військових на Донбасі нема, Порошенко наводив докази, що Росія говорить світові неправду.
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оцінити подпльші діі ворога !!
Можна сказати з медичної точки зору, що воно вже неадекватне.
Але найточніше Путіна охарактеризував покійний Нємцов (за що і поплатився життям) - "Він *******".
Найточніше і за внутрішнім змістом і за зовнішньою поведінкою.
Але це нам стало видно, стало зрозуміло лише через двадцять-тридцять років...
А зараз за ці неточності (якщо можна так це назвати) довдиться платити кров'ю українського народу...
А тому відмова в ПДЧ Україні (та Грузії) в 2008-му році - це був просто черговий етап здачі незахищеної демократії на постсовковому просторі... До речі, перший етап почався в 1993-му році, з розстрілу касапської ВР. Тоді вперше світове суспільство промовчало...
за них завжди вирішували царі...
наскільки мені відомо,не ЗАхід відмовив в ПДЧ у 2008..
Це путінська підстилка Тимошенко зірвала надання ПДЧ ІДІОТСЬКОЮ пропозицією зосередитись на створенні "європейських сил"...
2.До речі, перший етап почався в 1993-му році, з розстрілу касапської ВР. Тоді вперше світове суспільство промовчало.
???
це що,вважати демократами Хезбулатовський ВС ? ))))
21 сентября 1993 года Ельцин своим декретом распустил оба органа, превысив свои полномочия. В ответ Верховный совет и Съезд народных депутатов проголосовали за отстранение его от власти.
До речі, Україна в своїй історії двіччі проходила не аналогічний, але дуже схожі за суттю етапи: в 1994-му та в 2006/07 роках. І народ, і еліта керівництва країни ці проблеми вирішили в найдемократичніший спосіб: новими достроковими виборами. Касапи на це піти не змогли.
Смотрящим по стране, на время недееспособности президента будет Николай Патрушев, это решение было оговорено заранее, все ключевые фигуры в президентском окружении в курсе.
Хотим предупредить всех людей, от которых зависит принятие решений в силовых структурах, в армии, на любой государственной должности в Российской федерации, десять раз подумать перед тем как решить стоит ли выполнить преступный приказ исходящий от руководства пока ещё действующего режима. Перемены могут начаться быстрее, чем вы думаете. Выполнение любого преступного приказа сделает из вас преступника, который ответит по всей строгости закона, а отказ или саботаж выполнить преступный приказ сделает из вас героя и даст возможность благополучно жить после падения режима.
Вне зависимости от того как пройдёт хирургическая операция, и сколько времени протянет полутруп Путина, с его смертью придёт пора ответить за поддержку этой преступной власти.
не обиделся на сплетни и грязь при выборах, остался действительно настоящим Гетьманом.
Один из немногих руководителей такого уровня, если не один, который реально тратит свои средства на помощь Армии, душой болеет за страну. О нём не слагают песен, как о следующем,
редко и печатают, он просто без бравады и Булавы делает то, что считает нужным стране.
Просто так, для приколу, напомните, кто из находящихся и бывших у власти хоть какие деньги со
своего карманчика потратил для фронта, маю на увазi и багатеньких наших. Вот так то!
Для сомневающихся, написано от чистого сердца, без заказа, на основании увиденного после выборов.
фу гидота..