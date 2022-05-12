У військовій частині в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, є загиблий та постраждалі, - ЗМІ

У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю стався вибух, є загиблий та постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС та місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вибух стався на території військової частини. Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися по медичну допомогу.

Пожежа виникла після вибуху пороху.

На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ