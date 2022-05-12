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У військовій частині в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, є загиблий та постраждалі, - ЗМІ

вибух

У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю стався вибух, є загиблий та постраждалі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС та місцеві ЗМІ.

Зазначається, що вибух стався на території військової частини. Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися по медичну допомогу.

Пожежа виникла після вибуху пороху.

На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.

Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Жовтий" рівень терористичної небезпеки запроваджено у Бєлгородській області РФ

Автор: 

армія рф (17897) вибух (4527) росія (66193)


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Топ коментарі
+22
Бавооооовна!
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12.05.2022 09:54 Відповісти
+16
В бєлгороді +1 хороший руцке, в Хабаровську +1, так і всі кацапи перетворяться на хороших!
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12.05.2022 09:54 Відповісти
+12
мало руzzкіх здохло, а так в цілому новина гарна.
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12.05.2022 09:55 Відповісти
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В бєлгороді +1 хороший руцке, в Хабаровську +1, так і всі кацапи перетворяться на хороших!
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12.05.2022 09:54 Відповісти
"хлапок с паслєдующім задьімлєнієм. Без патерь." ©
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12.05.2022 11:08 Відповісти
Бавооооовна!
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12.05.2022 09:54 Відповісти
мало руzzкіх здохло, а так в цілому новина гарна.
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12.05.2022 09:55 Відповісти
Ще не говорять, що це "украінскіє віртальоти"?
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12.05.2022 09:55 Відповісти
Бо навіть ватоголові не повірять. Дуже вжеж далеко.
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12.05.2022 10:14 Відповісти
українці, вони такі, тим паче "вертольоти" їм американці надали і вони можуть пролітаит 100 тис. км!
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12.05.2022 10:24 Відповісти
О, ось такі новини зранку мені довподоби! )
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12.05.2022 09:58 Відповісти
знову палять цигарки...
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12.05.2022 09:59 Відповісти
Це тільки початок!!!
До ПЕРЕМОГИ!!!
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12.05.2022 10:01 Відповісти
Не не - вибух стався через "необережне поводження населення зі своїми бюлетенями під час виборів"...
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12.05.2022 10:01 Відповісти
Чом так рідко,й так мало??? Піддавайте жару кацпчики. З вогником,з запалом!!!
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12.05.2022 10:05 Відповісти
Скільки на кацапєї українців живе, 4 мільйони? Хлопці, АГІНЬ!!!
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12.05.2022 10:05 Відповісти
А я перед сном думаю: блін, нічого вночі не вибухнуло ... (Білгород за вчора не рахується).

І тут - на тобі.

Пре-чу-до-во !
Давайте, москалі, не розслабляйтесь !
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12.05.2022 10:09 Відповісти
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12.05.2022 10:09 Відповісти
То випадково не Зорян з Шкіряком розкидали ці візитки?
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12.05.2022 11:53 Відповісти
Dalekovata na sej raz bojevyje gusi doleteli
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12.05.2022 10:15 Відповісти
Японцы им про Курильские острова припоминает. Это как раз рядом.
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12.05.2022 16:00 Відповісти
побольше взрывов, побольше жертв, побольше паники...
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12.05.2022 10:20 Відповісти
Сибирь наш однако..
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12.05.2022 10:24 Відповісти
После Хабаровска можно точно сказать что большинство взрывов и пожаров произошло из-за того что у них аврал, а они работают с опасными веществами. Я вот читал что ракеты, которые они начали запускать в недавнее время очень взрывоопасны. Интересно они уже взрывались и будут ли взрываться в ближайшее время.
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12.05.2022 10:25 Відповісти
Ракерти ракетами, але через аврал і рукожопість у них уже упали один Міг-31, один Су-25 і кілька Мі-8...
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12.05.2022 10:39 Відповісти
Добре буде, коли в москві буде багато вибухів (краще ядерних).
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12.05.2022 10:31 Відповісти
ОДИН загиблий? нема про шо писати. Хоча б сотня б
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12.05.2022 10:35 Відповісти
Сподіваюсь не останній. Може на біз завтра ще раз зроблять
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12.05.2022 10:48 Відповісти
https://t.me/berezoview/15994 Тарас Березовець повідомляє :
"ФСБ заявляет, что задержала гражданина РФ, планировавшего теракты в Курской области. По версии российских спецслужб, наградой должен был стать пропуск в Украину от СБУ.
Опасный прецедент. Многие россияне соблазнятся перспективой получить убежище в Украине. Как бы не привело к массовому партизанскому движению а также акции «Убей эфэсбешника - получи украинский паспорт»."
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12.05.2022 10:55 Відповісти
Коли вони будуть змушені піти з України то почнуть гризтися в Росії між собою І там ТАКЕ почнеться що ми будем змушені "заслони" ставить на кордоні коли ця дика орда рятуючись від китайської анексії Сибіру і громадянської війни ломонеться до нас! От що буде страшним! Бо це буде навіть не "бидло" а "супербидло" і ми будемо змушені ще й в цьому порядок наводить!
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12.05.2022 11:40 Відповісти
Треба щільніше працювати з населенням,вести організаційну роботу по спонуканню до спротиву окупаційній владі. Пробдженню української самосвідомості. Створенню партизанських формувань й органів самоуправління.!!!
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12.05.2022 12:48 Відповісти
"Нє пропадьот,наш скорбньій труд...!"
Тьірнет замість листівок. Працює!
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12.05.2022 12:50 Відповісти
скоро Крым отрежут, тутэшние будут отлавливать зеленых человечкоув , привозить на Чонгар, обменивать на еду ))
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12.05.2022 23:33 Відповісти
Тюю, всього один в гробу??? Навіть повода для радості замало... Малявато будет, малявато...
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12.05.2022 10:58 Відповісти
маловато будет!!!
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12.05.2022 11:15 Відповісти
Тільки 1 свиня загинула? Жаль...
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12.05.2022 11:15 Відповісти
Це все частинка одного плану. Так що як сказав піськов все йде за планом. те що сRuTube кірдик, теж було генієм заплановано https://theins.ru/news/251156
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12.05.2022 11:17 Відповісти
С ка красиво ушел с салютом.
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12.05.2022 11:20 Відповісти
Розконсервовують старі запаси
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12.05.2022 11:42 Відповісти
Ну - якщо "вибух пороху" у в/ч - то це може буть база зберігання ************** Могли утилізувать старий порох який залишився від снарядів гільзи яких "розпатронірували" для відправки на завод і перезарядки (бездимний порох за своїми хімічними властивостями обмежений у строках зберігання) Ну а якомусь контрактнику доручили той порох спалить А він замість розсипать його рівномірно "доріжками" і підпалить вивалив його купою і кинув сірника От воно і "гупнуло"
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12.05.2022 11:47 Відповісти
Китайская дрг??
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12.05.2022 12:13 Відповісти
БОГ ВОЙНЫ НЕ ХОЧЕТ !!!
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12.05.2022 18:19 Відповісти
случилась БАВОВНА ( в переводе гугла хлопок )
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12.05.2022 23:30 Відповісти
 
 