У військовій частині в Хабаровському краї РФ пролунав вибух, є загиблий та постраждалі, - ЗМІ
У військовій частині у селищі Тейсін Хабаровського краю стався вибух, є загиблий та постраждалі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС та місцеві ЗМІ.
Зазначається, що вибух стався на території військової частини. Щонайменше одна людина загинула, ще 8 звернулися по медичну допомогу.
Пожежа виникла після вибуху пороху.
На той час військові нібито розвантажували боєприпаси.
Кремлівські ЗМІ пишуть, що причиною вибуху могло стати "необережне поводження з вибухонебезпечними предметами".
Топ коментарі
+22 vadyan
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+16 Paul Foxen
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+12 cimbitep
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Опасный прецедент. Многие россияне соблазнятся перспективой получить убежище в Украине. Как бы не привело к массовому партизанскому движению а также акции «Убей эфэсбешника - получи украинский паспорт»."
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