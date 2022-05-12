Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, - розвідка Британії
Росія виводить військові підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.
"Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.
За даними британських спецслужб, виведені з Харківської області сили після посилення, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюма.
"Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення", - наголошується в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дальше будет "Вот сейчас хрюске отводят войска от Херсонщины и перекинут на Донбасс. Будет очень тяжело". Ну и так до полного уничтожения кацапских оккупантов.
якщо теоретично і простою математикою, то зі 10 груп, які зайшли до Харкова вижили 7, які перегруповують і вкидають на донбас, де було також 10 груп, але вже також залишилось 7 і тепер москалі замість 20 груп в двох різних місцях сумарно мають тільки 14 в одному місці, що суттєво ситуацію не міняє, бо не збільшує їх присутність в рази і Україна також, я надіюсь, посилає якесь підкріплення!
А непублічно, по факту - продовжуватимуть інформувати. Жодних заборон. Вимога лише не розголошувати, і не більше того.
І ніколи ,рашисти ,не повертайтесь .