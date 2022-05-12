УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
16 811 31

Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, - розвідка Британії

москаль,рф,ворог,враг,кацап,свинособаки,русня

Росія виводить військові підрозділи з Харківської області для реорганізації та поповнення своїх сил після важких втрат.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті британської розвідки.

"Українські сили продовжують контратаки на північ від Харкова, відбивши кілька міст і сіл у напрямку російського кордону. Пріоритет операцій Росії на Донбасі зробив підрозділи, дислоковані на Харківщині, вразливими для мобільних та високомотивованих українських контратакуючих сил", - йдеться в повідомленні.

За даними британських спецслужб, виведені з Харківської області сили після посилення, ймовірно, будуть розгорнуті на східному березі річки Сіверський Донець, сформувавши блокуючі сили для захисту західного флангу зосередження основних сил Росії та основних шляхів постачання операцій в районі Ізюма.

"Виведення російських військ із Харківської області є мовчазним визнанням нездатності Росії захопити ключові українські міста, де очікувався обмежений опір населення", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія продовжує зусилля щодо зміцнення своїх позицій на острові Зміїний, - розвідка Британії

Автор: 

армія рф (17897) Велика Британія (5668) розвідка (3886)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Якщо знищити русню на Донбасі, то і з півдня залишки підуть.
показати весь коментар
12.05.2022 10:24 Відповісти
+19
потрібно з Харківської області бити в тил наступаючим оркам з ОРДЛО.
показати весь коментар
12.05.2022 10:24 Відповісти
+18
Добрі новини з рідного краю. Земний уклін героїчним хлопцям і дівчатам, які боронять Неньку. Дай, Боже, здоровля і наснаги. Слава Героям!
показати весь коментар
12.05.2022 10:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже, со Слобожанщины орки уползают. Теперь сосредоточатся на Юге (Херсонская и часть Запорожской области) и особенно на Донбассе, там будет тяжело.
показати весь коментар
12.05.2022 10:20 Відповісти
Якщо знищити русню на Донбасі, то і з півдня залишки підуть.
показати весь коментар
12.05.2022 10:24 Відповісти
потрібно з Харківської області бити в тил наступаючим оркам з ОРДЛО.
показати весь коментар
12.05.2022 10:24 Відповісти
Сейчас хрюске отведут войска от Киева и перекинут на Донбасс. Будет очень тяжело. Помните такие комменты, когда кацапов гнали с Киевщины, Сумщины и Черниговщины?
Дальше будет "Вот сейчас хрюске отводят войска от Херсонщины и перекинут на Донбасс. Будет очень тяжело". Ну и так до полного уничтожения кацапских оккупантов.
показати весь коментар
12.05.2022 11:05 Відповісти
И что, таки стало тяжелее. Если они весь кулак сосредоточат на узком участке, там будет тяжело их сдержать.
показати весь коментар
12.05.2022 11:36 Відповісти
нє, бо вони відводять з великим втратами і поповнюють бомжоармію залишками тих, хто 'відвівся', а поки поповнили, то попереднє поповнення трохи 'обнуляється'....

якщо теоретично і простою математикою, то зі 10 груп, які зайшли до Харкова вижили 7, які перегруповують і вкидають на донбас, де було також 10 груп, але вже також залишилось 7 і тепер москалі замість 20 груп в двох різних місцях сумарно мають тільки 14 в одному місці, що суттєво ситуацію не міняє, бо не збільшує їх присутність в рази і Україна також, я надіюсь, посилає якесь підкріплення!
показати весь коментар
12.05.2022 13:56 Відповісти
Хотелось бы, чтобы это было так, но, тяжёлые бои на бамбасе свидетельствуют немного обратном
показати весь коментар
12.05.2022 18:17 Відповісти
Якраз тут кацапня буде впитатися всіма силами, щоб відкусити ці землі і присобачити до московії, як пару років назад Крим. Тут і "сухопутний коридор" і тут всі домовленності з "Я не втік" в Омані, бо розмінування Чонгара і миттєва окупація Херсонської області без єдиного вистрілу про це і каже. І як тільки пуйло опиняється в найтяжчій ситуації, то із Київського бункера лунають посили і бажання переговорів, причому мирних, із пуйлом. Не пались так Володя, ми Херсонщину будемо звільняти попри твої домовленності, а тебе запитаємо по закінченні війни і подивимося проекти документів, які готували єлдаки, мамамії і подоляки.
показати весь коментар
12.05.2022 11:09 Відповісти
Я не Володя, я Ігор Якович (про всяк випадок). Щодо Зе, то це не мій кумир, але зараз він - Президент та Верховний головнокомандувач. Не думаю, що він особисто давав команду розмінувати шляхи наступу з Криму, зрадників там вистачає.
показати весь коментар
12.05.2022 11:39 Відповісти
Шашлык дружеский с агрессром и оккупантом Пушкин или ЗЕбил кушать собирался и кто кукарекал, что с ****** на мирных переговорах сойдемся посередине?
показати весь коментар
12.05.2022 12:48 Відповісти
Ну якщо ви так думаєте, що він не давав команду розмінувати кримський перешийок, то що нам за це Зеленського не чіпати? Якраз те що ви написали що зараз він Президент і Верховний і робить загалом його відповідальним за пройоби і сліпоту його ж ОПи(і це в кращому випадку..?). Чи не так?І сказане вами попробуйте пояснювати згвалтованим і покаліченим і родичам загиблих громадян в Украіні за ці 77 днів війни.
показати весь коментар
12.05.2022 13:40 Відповісти
Абсолютно згоден з вами, Анатолій. Прикро але цього не бачить дві третини, їм подобається італійська страва на вухах.
показати весь коментар
12.05.2022 13:19 Відповісти
Потрібно знищувати руску армію за межами України, нехай падли знають. Яка реорганізація?
показати весь коментар
12.05.2022 10:20 Відповісти
публічно, навіть не заборонили - а сказали, що установочних даних розвідки не даватимуть.
А непублічно, по факту - продовжуватимуть інформувати. Жодних заборон. Вимога лише не розголошувати, і не більше того.
показати весь коментар
12.05.2022 10:26 Відповісти
Вони не заборонили, а лише не надаватимуть розвідувальну інформацію по території РФ і відносно вищих посадових осіб РФ.
показати весь коментар
12.05.2022 10:29 Відповісти
Надіюсь повністю з усієї Харківської області йдуть.
показати весь коментар
12.05.2022 10:21 Відповісти
нізащо вони Куп'янськ не залишать, будуть тримати до останнього. без Куп'янська жопа руzzкім у лугандоні настане дуже швидко.
показати весь коментар
12.05.2022 10:24 Відповісти
Тодi ЗСУ будуть дальнобiйними по постачанню оркiв в Куп'янську працювати.
показати весь коментар
12.05.2022 11:10 Відповісти
катапультами? щоб впевнено бити по потягах руzzкіх, що йдуть через Куп'янськ, ЗСУ потрібно підійти на відстань не більше 20-ти кілометрів до Куп'янська.
показати весь коментар
12.05.2022 11:17 Відповісти
У новинах було, що вони саме до Куп'янська й відходять. Мабуть там буде "наступна зупинка". А як вони тримали "лднр" 8 років без Куп'янська? Мабуть, не все так просто.
показати весь коментар
12.05.2022 12:36 Відповісти
а що там було тримати ті 8 років? чи там були такі бойові дії, які потребують нинішньої логістики? не неси маячню.
показати весь коментар
12.05.2022 17:21 Відповісти
У 2014 бої були.
показати весь коментар
12.05.2022 18:57 Відповісти
" росія виводить ...''
І ніколи ,рашисти ,не повертайтесь .
показати весь коментар
12.05.2022 10:24 Відповісти
Добрі новини з рідного краю. Земний уклін героїчним хлопцям і дівчатам, які боронять Неньку. Дай, Боже, здоровля і наснаги. Слава Героям!
показати весь коментар
12.05.2022 10:25 Відповісти
Давайте, забирайтеся, покидьки.
показати весь коментар
12.05.2022 10:25 Відповісти
Пішли підмиватися,отримавші приголомшливий секс в усі отвори!!!!!!))))
показати весь коментар
12.05.2022 10:33 Відповісти
Нужно выбивать и минировать направление, чтобы там никто не шастал, особенно харьковчане в первую очередь, а то любят катятся на заробітки в белгород. Я как коренной харьковчанин только за это!
показати весь коментар
12.05.2022 10:35 Відповісти
Та нє...То коzапи рани зализують,костилі і протези підбирають.
показати весь коментар
12.05.2022 10:58 Відповісти
 
 