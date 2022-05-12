Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс

Президент Естонії Алар Каріс зробив припущення, якою може бути відповідь Росії на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За його словами, Естонія підтримує можливий вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, оскільки це значно зміцнить безпеку у регіоні Балтійського моря.

Каріс зазначив, що Росія не має ресурсів для демонстрації значної військової потужності у регіоні у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, але він вважає за можливе кібер- або гібридні операції з боку РФ.

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"Естонія виступає на боці Фінляндії і підтримує її як політично, так і практично", - додав президент Каріс перед своєю зустріччю з фінським президентом.

Говорячи про ситуацію з безпекою в Європі, президент Естонії зазначив, що пріоритетом є закінчення війни з перемогою в ній України, а також енергетична незалежність та безпека європейських країн.

"Наразі важливо підтримувати Україну і продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій, - сказав Алар Каріс. - Економічні санкції, погоджені в Європейському союзі, не можуть бути ослаблені до відшкодування збитків від війни".

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