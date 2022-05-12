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Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс

нато

Президент Естонії Алар Каріс зробив припущення, якою може бути відповідь Росії на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

За його словами, Естонія підтримує можливий вступ Фінляндії і Швеції до НАТО, оскільки це значно зміцнить безпеку у регіоні Балтійського моря.

Каріс зазначив, що Росія не має ресурсів для демонстрації значної військової потужності у регіоні у відповідь на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, але він вважає за можливе кібер- або гібридні операції з боку РФ.

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"Естонія виступає на боці Фінляндії і підтримує її як політично, так і практично", - додав президент Каріс перед своєю зустріччю з фінським президентом.

Говорячи про ситуацію з безпекою в Європі, президент Естонії зазначив, що пріоритетом є закінчення війни з перемогою в ній України, а також енергетична незалежність та безпека європейських країн.

"Наразі важливо підтримувати Україну і продовжувати чинити тиск на Росію за допомогою санкцій, - сказав Алар Каріс. - Економічні санкції, погоджені в Європейському союзі, не можуть бути ослаблені до відшкодування збитків від війни".

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Автор: 

Фінляндія (1331) членство в НАТО (1748) Швеція (972) Естонія (1647) Алар Каріс (69)


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Топ коментарі
+6
Скоріше вы б уже вступили в нато, хай порвуться пердаки у параші
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12.05.2022 10:37 Відповісти
+6
Та кацапію не хвилює вступ у НАТО ні Фінляндії, ні тим більше Швеції. Ці країни не були ні у складі Варшавського договору, ні у складі сирисири. Тобто їх не планувалося повертати у склад відновлюваного пуциним совка. Це так, для ширми. Головне для кацапів - не пустити у НАТО Україну. Бо без неї сирисири відновити неможливо.
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12.05.2022 10:59 Відповісти
+5
Кацап детектед.
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12.05.2022 11:24 Відповісти
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Скоріше вы б уже вступили в нато, хай порвуться пердаки у параші
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12.05.2022 10:37 Відповісти
А слабо кацапам їм закинути пункт про невступ до НАТО??
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12.05.2022 10:42 Відповісти
Ну слабо как видишь. Если хотят дать настоящие гарантии безопасности их дают, как дали Финляндии и Швеции США в опасный период до момента их вступления. А если хотят использовать как щит для альянса, то используют как наживку для сумасшедшего диктатора. Даже премии выписывают за мужество. А зачем премии когда нужны гарантии безопасности?
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12.05.2022 10:46 Відповісти
Кацап детектед.
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12.05.2022 11:24 Відповісти
Кстати, интересная мысль. Почему-то Украине никто гарантий не давал (хотя у нас курс на НАТО записан в конституции), наоборот, всячески убеждали *****, что "мы за Украину воевать не будем".
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12.05.2022 13:04 Відповісти
В Украине на момент оглашении курса вступления страны в НАТО уже были проблемные области - Крым и ОРДЛО. В НАТО с таким "багажом" не принимает. Тут к сожалению ***** Украину опередил и не без помощи некоторых жителей Украины.
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12.05.2022 16:28 Відповісти
А він є, той "пункт" ??
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12.05.2022 11:29 Відповісти
Та кацапію не хвилює вступ у НАТО ні Фінляндії, ні тим більше Швеції. Ці країни не були ні у складі Варшавського договору, ні у складі сирисири. Тобто їх не планувалося повертати у склад відновлюваного пуциним совка. Це так, для ширми. Головне для кацапів - не пустити у НАТО Україну. Бо без неї сирисири відновити неможливо.
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12.05.2022 10:59 Відповісти
Та воно так. Але їхня брехня для світу про те, що вони почали війну, щоб не допустити НАТО до кордонів, потроху розсипається, і це вже добре.
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12.05.2022 11:30 Відповісти
Мабуть ідея відновлення "СРСР" теж ширма. Інакше б так у нас по периметру не бомбили.
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12.05.2022 11:32 Відповісти
Московский улус коли приєднював до себе Новгород, Псков, Казань, то вирізав ці міста під корінь.
Коли приєднював Україну, то закріпачував, виселяв за спалював міста. Коли знов приєднювали Україну з красною тряпкою то цілеспрямовано вбили міліони людей.

В якому такому паралельному світі орки щось окупували іншим способом?
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12.05.2022 12:45 Відповісти
Эстония выступает на стороне Финляндии и поддерживает ее... А как же иначе. Финский и эстонский народы и языки родственные. Жители Эстонии очень благодарны финнам за поддержку в советские годы. Финское телевидение в связи с географией было видно в Таллине и прилегающих областях. А там можно было видеть западную жизнь и другие ништяки, которых в совке не было. Там по другому и быть не может
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12.05.2022 16:34 Відповісти
 
 