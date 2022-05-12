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Прем’єр Італії Драгі стверджує, що Німеччина заплатила Росії за газ в рублях. Німеччина заперечує

драгі

Найбільший імпортер російського газу в ФРН, компанія Uniper, вже розрахувався з Росією в рублях, стверджує Маріо Драгі. В Uniper це заперечують.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на DW.

"Насправді, докази, які ми бачили сьогодні зранку свідчать, що найбільший імпортер газу в Німеччині вже заплатив у рублях", - заявив Драгі на пресконференції 11 травня.

Водночас представник німецької компанії Uniper SE, найбільшого покупця російського газу в ФРН, заявив, що підприємство не проводило ніяких платежів за новою схемою, оскільки термін оплати закінчується лише наприкінці травня, пише Bloomberg.

Раніше в Uniper запевняли, що компанія зможе зберегти подачу газу без порушень санкції, але відмовлялися коментувати, чи відкрили рублевий рахунок у російському "Газпромбанку".

Читайте: Німеччина готує кризовий план на випадок різкого припинення поставок газу з РФ, – ЗМІ

Італійський прем'єр також заявив, що європейські компанії зможуть платити за російський газ у рублях, не порушуючи санкції, які запровадив Європейський Союз щодо Росії через війну проти України. "Немає офіційної заяви про те, що саме вважатиметься порушенням санкцій. Ніхто ніколи не говорив про те, що порушують платежі у рублях санкції чи ні. Це така сіра зона", - відзначив Драгі.

Така інтерпретація, вочевидь, розходиться з позицією, окресленою Європейською комісією. Ще наприкінці квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Наші роз'яснення дуже чіткі: якщо це не передбачено контрактами, то платежі у рублях є порушенням санкцій". Схему з відкриття двох рахунків - валютного та рублевого - в "Газпромбанку", як того вимагає Росія, в ЄС також вважають порушенням санкцій.

Також читайте: Євросоюз витратить 195 млрд євро, щоб знизити енергозалежність від Росії, - Financial Times

Автор: 

газ (10503) Німеччина (7496) Італія (1588) росія (66197) рубль (448) Драгі Маріо (60)


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Топ коментарі
+31
Насправді це не так важко. Якщо б не США та Британія, то рашка скупила б усю Європу гуртом.
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12.05.2022 10:34 Відповісти
+26
Здав усю малину)))
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12.05.2022 10:32 Відповісти
+24
Я в німцях не сумнівався)
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12.05.2022 10:35 Відповісти
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Здав усю малину)))
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12.05.2022 10:32 Відповісти
Найбільший імпортер російського газу в ФРН, компанія Uniper, вже розрахувався з Росією в рублях, стверджує Маріо Драгі.

В Uniper це заперечують .

СТОВІДСОТКОВО хтось бреше.
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12.05.2022 10:50 Відповісти
обоє праві - євро в рублі конвертуються в самому Газпромбанку і на рахунок Газпрому зараховуються вже рублі
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12.05.2022 11:54 Відповісти
Ну все правильно. И путин не в обиде и санкции просто адские.
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12.05.2022 11:58 Відповісти
В цьому випадку праві Uniper, а Драгі не дуже розуміється на фінансах.
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12.05.2022 13:57 Відповісти
Брешуть Всі. Кожен використовує брехню опонента,для виправдання,власної мерзотності
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12.05.2022 12:38 Відповісти
Ще один намагається громити європейску спільноту
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12.05.2022 10:32 Відповісти
Насправді це не так важко. Якщо б не США та Британія, то рашка скупила б усю Європу гуртом.
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12.05.2022 10:34 Відповісти
немає там ніякої спільноти.
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12.05.2022 10:37 Відповісти
Я в німцях не сумнівався)
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12.05.2022 10:35 Відповісти
Драгі - той ще звіздун.
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12.05.2022 11:15 Відповісти
Отака "єдність" =партнерів=. І "відданість" принципам, цінностям, ідеалам.

Тепер зрозуміла: москалі, здається, днів два тому написали про відкриття рахунку - я в деталі не входила.
Отже, це про них.
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12.05.2022 10:36 Відповісти
Почему я верю Италии?
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12.05.2022 10:39 Відповісти
цього разу ДРАГІ ПОВІРИВ ТАСС

https://www.bfm.ru/news/499658 ТАСС: в немецком энергоконцерне Uniper заявили о намерении платить за российский газ в евро
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12.05.2022 10:54 Відповісти
А Ви відразу повірили чомусь німцям. І відмова не відповідати на питання про відкриття рубльового рахунку аж ніяк вас не напружує.
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12.05.2022 11:18 Відповісти
Это кацапские тролли они верят немцам - союзникам *****.
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12.05.2022 11:22 Відповісти
Почему кацапский банк не под санкциями? Кому это выгодно? Кто ведёт бизнесс с ******?
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12.05.2022 11:26 Відповісти
Тому що ти - сраний кацапський троль, зареєстрований на цензорі декілька днів тому.
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12.05.2022 11:17 Відповісти
Тут на цензоре просто засилье кацапских троллей, таких как ты, которые гоняются за людьми, поэтому не удивительно. Не кацапского тролля тут банят на счёт раз - два - три.
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12.05.2022 11:33 Відповісти
И что теперь? Германию исключат из НАТО и ЕС?
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12.05.2022 10:41 Відповісти
ні, тепер решта "відданих європейським принципам" прогнеться раком і буде платити ***** рублями.
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12.05.2022 10:48 Відповісти
Да похрен на их принципы. Они в мощном альянсе состоят, который создавался чтобы их защитить от советского союза, пусть сами с его правоприемником и воюют. А то получается они торгуют, а у нас люди погибают ни за что и экономика разрушена.
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12.05.2022 10:58 Відповісти
кацапи на нас напали, а не на них, тож і воюємо ми. ніколи ці меркелі-штайнмайєри-макрони не будуть за нас воювати.
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12.05.2022 11:14 Відповісти
Цікаво спостерігати як люди намагаються щось довести кацапському тролю. Шановний, нахіба ви це робите?
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12.05.2022 12:45 Відповісти
От вам і шваби, ну така шваль просто слов немає, французи і шваби, з кожним днем для мене вони опускаються навіть нижче сербів і угрів обриганих, ті хоч не ховають свою їбланську проросійскість, А ЦІ Гнойні собаки, все роблять за спиною!
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12.05.2022 10:48 Відповісти
********,как говоріл Нікіта Сєргєєвіч.
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12.05.2022 10:48 Відповісти
Драгі "прихопили за яйця" за заклики до США сісти за стіл перемовин з РФ стосовно війни в Україні так він вирішив "стрілки перевести" - "А у сусіда штани засрані"!
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12.05.2022 10:49 Відповісти
ruskij podhaluj mutjit vodu , no uzhe pozna .
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12.05.2022 10:51 Відповісти
Тут потрібно зрозуміть. Що економіка Німеччини працює на газі росії (поки що).
І якщо Німеччина перестане купувать газ ,то економіка зупиниться не тільки Німеччини ,а всього ЄС. І тоді ЄС буде не до допомоги. Основний дохід росіі це не газ ,а нафта. ТОму перш ніж цькувати німеччину ,потрібно розібратись в своїх політичних силах ,де голова розвідки живе на дачі громадянина росії ,а можливо і агента фсб
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12.05.2022 10:51 Відповісти
Не надо нам их допомога. Нам нужен мир.
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12.05.2022 11:00 Відповісти
Яким чином мир без західної допомоги. Прошу роз'яснень.
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12.05.2022 11:05 Відповісти
Нейтральный статус. У раши претензии к НАТО, якобы альянс угрожает их безопасности. Пусть от альянса и требуют себе что хотят. Нас это не касается. Если члены альянса, которые прячутся за нашей спиной будут торговать с ****** на нашей крови мы долго не продержимся. Поэтому пусть идут за русским кораблем.
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12.05.2022 11:18 Відповісти
Кацап детектед.
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12.05.2022 11:19 Відповісти
тебе какой нейтральный статус? до 2014, после 2014 или после 2019 со всем чем можно на крови и предателями везде?
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12.05.2022 11:38 Відповісти
А зачем тебе в НАТО где решающий голос имеют союзники ***** и бизнеспартнеры Газпрома?
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12.05.2022 11:45 Відповісти
Ой дураак...ты серьезно воспринимаешь официальный бред раши как реальные причины нападения на Украину??
Раша бредит восстановлением Империи - для этого им необходимо захватить Украину. А Украина в НАТО угрожает не безопасности РФ, а планам РФ по захвату Украины.
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12.05.2022 12:17 Відповісти
Veritj etamu italjashke , vsjoravno chto Peskovu 🤣
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12.05.2022 10:52 Відповісти
Складається враження, що тотальна корупція по всій Європі і в нас звісно існує лише за гроші і за підтримки рашистів.
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12.05.2022 11:02 Відповісти
Так может и Украину в НАТО и ЕС не берут по причине тотальной европейской коррупции? Надо чтобы США подумали хорошо где она эта коррупция мешающая Украине вступить в НАТО и ЕС.
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12.05.2022 11:52 Відповісти
********** думают, что война где-то далеко
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12.05.2022 11:12 Відповісти
І ці кловани ще кажуть, що в Україні корупція?
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12.05.2022 11:16 Відповісти
Одно не отменяет другого. От того, что кацапы в европе купили кучу политиков, наша запредельная украинская коррупция меньше не становится.
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12.05.2022 14:06 Відповісти
Если платить в рублях то только в советских.
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12.05.2022 11:48 Відповісти
Интересно, а где фубли они взяли?
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12.05.2022 12:28 Відповісти
Марио как-то больше доверия чем немецким *********.
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12.05.2022 12:42 Відповісти
Кончені вископоставлені європейські проститутки.
Звичайні громадяни цих країн думаю в шоці з їх проституції кремлю.
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12.05.2022 13:07 Відповісти
Як не крути, ну підараси німці, і все.
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12.05.2022 13:36 Відповісти
той випадок, коли німцям не вірю
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12.05.2022 13:42 Відповісти
немцы являются спонсором терроризма!!! Нужно признать Германию спонсором терроризма!!! Германия спонсирует Россию деньгами и не только!
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12.05.2022 14:36 Відповісти
 
 