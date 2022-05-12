Прем’єр Італії Драгі стверджує, що Німеччина заплатила Росії за газ в рублях. Німеччина заперечує

Найбільший імпортер російського газу в ФРН, компанія Uniper, вже розрахувався з Росією в рублях, стверджує Маріо Драгі. В Uniper це заперечують.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на DW.

"Насправді, докази, які ми бачили сьогодні зранку свідчать, що найбільший імпортер газу в Німеччині вже заплатив у рублях", - заявив Драгі на пресконференції 11 травня.

Водночас представник німецької компанії Uniper SE, найбільшого покупця російського газу в ФРН, заявив, що підприємство не проводило ніяких платежів за новою схемою, оскільки термін оплати закінчується лише наприкінці травня, пише Bloomberg.

Раніше в Uniper запевняли, що компанія зможе зберегти подачу газу без порушень санкції, але відмовлялися коментувати, чи відкрили рублевий рахунок у російському "Газпромбанку".

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Італійський прем'єр також заявив, що європейські компанії зможуть платити за російський газ у рублях, не порушуючи санкції, які запровадив Європейський Союз щодо Росії через війну проти України. "Немає офіційної заяви про те, що саме вважатиметься порушенням санкцій. Ніхто ніколи не говорив про те, що порушують платежі у рублях санкції чи ні. Це така сіра зона", - відзначив Драгі.

Така інтерпретація, вочевидь, розходиться з позицією, окресленою Європейською комісією. Ще наприкінці квітня очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Наші роз'яснення дуже чіткі: якщо це не передбачено контрактами, то платежі у рублях є порушенням санкцій". Схему з відкриття двох рахунків - валютного та рублевого - в "Газпромбанку", як того вимагає Росія, в ЄС також вважають порушенням санкцій.

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