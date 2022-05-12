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Новини
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У Запоріжжі пролунав потужний вибух: росіяни запустили по місту крилату ракету (оновлено)

вибух

Сьогодні, 12 травня у Запоріжжі місцеві жителі почули потужний вибух у місті. При цьому оголошення повітряної тривоги в регіоні не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Запоріжжі було чутно потужний вибух", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

Запорізька облдержадміністрація повідомила пізніше у фейсбуці: "Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

Дивіться також: Росія намагалася завдати ракетного удару по Запоріжжю. Атаку успішно відбили сили ППО. ФОТО

Автор: 

вибух (4527) Запоріжжя (2299)


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Топ коментарі
+13
Якщо У Запорїжжі, то це місто. А якщо НА, то область. І не треба нічого видумувати. А якщо писати міст/область, то взагалі помилитися не вийде.
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12.05.2022 11:00 Відповісти
+12
террор. Большее они не могут.

Когда спрашивают, почему мировые цивилизации с технологиями и возможностями просто исчезли, становится абсолютно очевидно - что некто не особо грамотный, начинал террор.
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12.05.2022 10:46 Відповісти
+9
Путлєр перед смертю біснується 😡
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12.05.2022 11:17 Відповісти
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террор. Большее они не могут.

Когда спрашивают, почему мировые цивилизации с технологиями и возможностями просто исчезли, становится абсолютно очевидно - что некто не особо грамотный, начинал террор.
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12.05.2022 10:46 Відповісти
Останнім часом автори статей назвою "Запоріжжя" визначають і місто і область. До області це неправильно, в результаті плутанина. Треба щоб про область писали, наприклад, чи Запорозчина чи Запорізька область. Я не відношу це до цієї статті.
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12.05.2022 10:52 Відповісти
Запо - розчин чого? Або місто Запоріжжя, або Запорізька область. Якщо конкретизація важлива та незрозуміла з контексту, то треба не ковтати слова, замість того, щоб вигадувати "новояз"
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12.05.2022 10:59 Відповісти
взагалі то історична назва це Запоріжчина - а Запорозчина то явно москалізм
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12.05.2022 11:50 Відповісти
Якщо У Запорїжжі, то це місто. А якщо НА, то область. І не треба нічого видумувати. А якщо писати міст/область, то взагалі помилитися не вийде.
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12.05.2022 11:00 Відповісти
вчіться розрізняти У та НА. нижче все правильно написав
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12.05.2022 11:25 Відповісти
Влучно. Крім того для ледачих є спєцьіальньій ру.форум.
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12.05.2022 11:32 Відповісти
Скорее всего в области, в городе тишина.
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12.05.2022 10:56 Відповісти
Я в это время был на улице в районе Фортечной-так бахнуло.как будто где-то поблизости,а ты говоришь тишина
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12.05.2022 11:20 Відповісти
Был сильный взрыв.
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12.05.2022 11:25 Відповісти
может пора уши почистить или ты в каком-то другом Запорожье?
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12.05.2022 11:26 Відповісти
Ну как же тишина? Мы только вышли на улицу, такой взрыв был...
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12.05.2022 12:42 Відповісти
Путлєр перед смертю біснується 😡
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12.05.2022 11:17 Відповісти
****, как в тире. Стреляю куда хочу и чем хочу. Ну а мы ответим очередным видосиком и выступлением перед парламентом острова Борнео.
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12.05.2022 11:32 Відповісти
Агов, 5 копійок, як ви там?
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12.05.2022 11:34 Відповісти
личинки опарыши не место им на планете о чём они хотят говорить
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12.05.2022 11:45 Відповісти
Орки все ближе и ближе к Запорожью. Пока есть прогресс на Харьковщине, здесь идет какой-то регресс.
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12.05.2022 11:46 Відповісти
де вони ближче стали?
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12.05.2022 12:23 Відповісти
Камышеваха, вчера обстрелянная - в 35 км от Запорожья. Да, их там нет. Надеюсь, и не будет. Но если будут - то это уже расстояние для градов.
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12.05.2022 12:46 Відповісти
Комишеваху вони і раніше з ураганів обстрілювали,
за 2 місяця вони не продвинулися ні на Запоріжжя, ні на Оріхів, ні на Гуляйполе
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12.05.2022 13:28 Відповісти
Живу в р-н пл. Фестивальної, гепнуло доволі громко.
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12.05.2022 12:06 Відповісти
Як це не гірко писати, але, на мою думку, Захід не поспішає надати Україні ПРО з однієї банальної причини - вони просто хочуть, щоб росіяни витратили запас ракет по Україні.
І їм байдуже, що коїться у нас.
Чим більше росіяни витратять на нас, тим менше вірогідність що прилетить до них. Як то кажуть, дешево (за рахунок чужих життів і майна) і ефективно.
А потім привезуть ще пару тисяч Стінгерів...
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12.05.2022 12:13 Відповісти
А ти вмієшь цими засобами користуватися? Впевнена що вчитись треба не один місяць! Це ж не танк 60 років, а новітні технології тому і ФСБ Росії за ними полюють. Крім того в країні багато ще різних "засланих" козачків та і своєї вати вистачає, що коригують вогонь артилерії по своїм же містам. А за копійчину і маму здадуть! Поки немає довіри до населення, до ЗСУ на передку є, а до тилових частин набагато меньше.
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12.05.2022 18:17 Відповісти
я слышал только раз из 4 странно(()((
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12.05.2022 12:24 Відповісти
за то падаль выстригла всю зелень и цветы косилкой почему нельзя его в расход по законам контрреволюци ......
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12.05.2022 12:26 Відповісти
Что за закон контреволюции?
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12.05.2022 18:19 Відповісти
 
 