У Запоріжжі пролунав потужний вибух: росіяни запустили по місту крилату ракету (оновлено)
Сьогодні, 12 травня у Запоріжжі місцеві жителі почули потужний вибух у місті. При цьому оголошення повітряної тривоги в регіоні не було.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".
"У Запоріжжі було чутно потужний вибух", - повідомляють кореспонденти Суспільного.
Запорізька облдержадміністрація повідомила пізніше у фейсбуці: "Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється".
Топ коментарі
+13 Said_
показати весь коментар12.05.2022 11:00 Відповісти Посилання
+12 Виктор Паплинский
показати весь коментар12.05.2022 10:46 Відповісти Посилання
+9 Amber
показати весь коментар12.05.2022 11:17 Відповісти Посилання
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Когда спрашивают, почему мировые цивилизации с технологиями и возможностями просто исчезли, становится абсолютно очевидно - что некто не особо грамотный, начинал террор.
за 2 місяця вони не продвинулися ні на Запоріжжя, ні на Оріхів, ні на Гуляйполе
І їм байдуже, що коїться у нас.
Чим більше росіяни витратять на нас, тим менше вірогідність що прилетить до них. Як то кажуть, дешево (за рахунок чужих життів і майна) і ефективно.
А потім привезуть ще пару тисяч Стінгерів...