У Запоріжжі пролунав потужний вибух: росіяни запустили по місту крилату ракету (оновлено)

Сьогодні, 12 травня у Запоріжжі місцеві жителі почули потужний вибух у місті. При цьому оголошення повітряної тривоги в регіоні не було.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне".

"У Запоріжжі було чутно потужний вибух", - повідомляють кореспонденти Суспільного.

Запорізька облдержадміністрація повідомила пізніше у фейсбуці: "Сьогодні, 12 травня, близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по м. Запоріжжя. За попередніми даними горить приватна будівля. Інформація щодо постраждалих уточнюється".

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