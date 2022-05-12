Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 650 осіб, 199 літаків, 161 гелікоптер, 1 195 танків і 2 873 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 650 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано,
танків - 1195 (+8) од,
бойових броньованих машин - 2873 (+17) од,
артилерійських систем - 534 (+6) од,
РСЗВ 191 (+6) од,
засоби ППО - 87 (+0) од,
літаків - 199 (+0) од,
гелікоптерів - 161 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),
крилаті ракети - 94 (+0),
кораблі /катери - 13 (+1) од,
автомобільна техніка та автоцистерни - 2019 (+22) од,
спеціальна техніка - 41 (+0).
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)
Новітній, і півпроку не поплавав. Неясно нащо його до Зміїного відправили, для північних морів ********
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!
- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!
Космічні аси походу закінчилися запорєбріком
- Пачему наступление буксует?
Шойгу:
- Хахлы танки жгут быстрее чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
"Только что узнал об операции в нашем секторе, в результате которой у рашистов серьёзные потери. Более 200 рашистских кандидатов в наполнители для целлофановых пакетов и несколько десятков единиц разбитой техники. Количество раненных пока не известно. Пока. Слава аэроразведке и артиллерии. Жду точных цифр и все расскажу."
https://charter97.org/ru/news/2022/5/12/467422/