УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9224 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 940 25

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 650 осіб, 199 літаків, 161 гелікоптер, 1 195 танків і 2 873 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

музей,техніка

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 650 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1195 (+8) од,

бойових броньованих машин - 2873 (+17) од,

артилерійських систем - 534 (+6) од,

РСЗВ 191 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 161 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 13 (+1) од,

автомобільна техніка та автоцистерни - 2019 (+22) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 650 осіб, 199 літаків, 161 гелікоптер, 1 195 танків і 2 873 броньовані машини 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6810) втрати (4462)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
показати весь коментар
12.05.2022 12:19 Відповісти
+7
Корабель.
показати весь коментар
12.05.2022 11:57 Відповісти
+7
https://t.me/BerezaJuice/14590 Борислав Береза з окопу доповідає:
"Только что узнал об операции в нашем секторе, в результате которой у рашистов серьёзные потери. Более 200 рашистских кандидатов в наполнители для целлофановых пакетов и несколько десятков единиц разбитой техники. Количество раненных пока не известно. Пока. Слава аэроразведке и артиллерии. Жду точных цифр и все расскажу."
показати весь коментар
12.05.2022 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Корабель.
показати весь коментар
12.05.2022 11:57 Відповісти
Буль буль
показати весь коментар
12.05.2022 12:00 Відповісти
Не буль-буль, нажаль, але кажуть що подальша екплуатація нібито неможлива... Сподіваємось, що таки неможлива.
Судно тилового забеспечення проекту 23120, 95 метрів, 9500 тон, але це не підтверджена інфа
показати весь коментар
12.05.2022 14:49 Відповісти
Пишуть, що ось цей скоріш за все
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)

Новітній, і півпроку не поплавав. Неясно нащо його до Зміїного відправили, для північних морів ********
показати весь коментар
12.05.2022 15:10 Відповісти
Єдине пояснення - там є батискаф і можливості підіймання потонувших вантажів, щось дуже хочуть дістати з Москви на дні. Невже там дійсно ядерна зброя була і треба докази приховати
показати весь коментар
12.05.2022 15:17 Відповісти
чо-то малувато танчиків та БМ за вчора утилізували... Це що, їх наступ з ОРДЛО захлинувся?
показати весь коментар
12.05.2022 12:03 Відповісти
Кацапи з України телефонують Путіну:
- Владимир Владимирович! Хахлы у нас жгут массово танки! Уже наступать нечем!

- Танков полно! Только старых и разукомплектованных... Но вы держитесь!

показати весь коментар
12.05.2022 12:24 Відповісти
Новый кораблик нарисовался? Пока не слышно было или может есть подтверждение про Макарова?
показати весь коментар
12.05.2022 12:11 Відповісти
Речь идет о судне тылового обеспечения проекта 23120. Либо «Всеволод Бобров», либо «Эльбрус».
показати весь коментар
12.05.2022 14:59 Відповісти
Щось давненьнко не сбивають маcальотів путлєра...мабуть Покришкіни закінчилися...а Кожедубів рабZZeянськія баби не рожають...
показати весь коментар
12.05.2022 12:16 Відповісти
Так, Кожедуба українська земля народила
Космічні аси походу закінчилися запорєбріком
показати весь коментар
12.05.2022 15:11 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 12:19 Відповісти
эх, апять, ну когда уже 200 самалет?
показати весь коментар
12.05.2022 12:23 Відповісти
Путин:

- Пачему наступление буксует?

Шойгу:

- Хахлы танки жгут быстрее чем мы успеваем вытаскивать с баз хранения и приводить их в рабочее састаяние!
показати весь коментар
12.05.2022 12:29 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/14590 Борислав Береза з окопу доповідає:
"Только что узнал об операции в нашем секторе, в результате которой у рашистов серьёзные потери. Более 200 рашистских кандидатов в наполнители для целлофановых пакетов и несколько десятков единиц разбитой техники. Количество раненных пока не известно. Пока. Слава аэроразведке и артиллерии. Жду точных цифр и все расскажу."
показати весь коментар
12.05.2022 12:35 Відповісти
Никак 200й пердолет не задвухсотится.
показати весь коментар
12.05.2022 12:54 Відповісти
398 фотоапаратів краще б передали десь на гуртки дітям
показати весь коментар
12.05.2022 13:00 Відповісти
Шоб они буквой z на фотосессии выстраивались?
показати весь коментар
12.05.2022 13:04 Відповісти
Це точно! Щось не подумав
показати весь коментар
12.05.2022 13:37 Відповісти
Нууу юбилейный самолётик ты где?)
показати весь коментар
12.05.2022 14:39 Відповісти
+ Корабль обеспечения, хател сабака десант на *********** закинуть.
https://charter97.org/ru/news/2022/5/12/467422/
показати весь коментар
12.05.2022 15:47 Відповісти
З такими втратами, ніхрена собі спецоперація! А якщо війна що буде? Орки бухають два місяця???
показати весь коментар
12.05.2022 16:39 Відповісти
Як би путін свій останній су.-57 не беріг він все одно буде 200й
показати весь коментар
12.05.2022 22:35 Відповісти
 
 