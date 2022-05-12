Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 650 осіб, 199 літаків, 161 гелікоптер, 1 195 танків і 2 873 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 12 травня втрати особового складу противника становлять близько 26 650 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 26 650 (+300) осіб ліквідовано,

танків - 1195 (+8) од,

бойових броньованих машин - 2873 (+17) од,

артилерійських систем - 534 (+6) од,

РСЗВ 191 (+6) од,

засоби ППО - 87 (+0) од,

літаків - 199 (+0) од,

гелікоптерів - 161 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 398 (+8),

крилаті ракети - 94 (+0),

кораблі /катери - 13 (+1) од,

автомобільна техніка та автоцистерни - 2019 (+22) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).