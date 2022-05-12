УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9224 відвідувача онлайн
Новини Війна
14 284 29

РФ постачає в підрозділи, які зазнали непоправних втрат в Україні, техніку та озброєння 50-60 років виробництва, - розвідка

гур

Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

"Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва. Проте, така ситуація не бентежить керівництво Кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне м’ясо" у бій за майбутнє "руського мира". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", - йдеться у повідомленні.

Україніські розвідники інформують, що зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових змушують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія після важких втрат виводить сили з Харківщини для реорганізації, - розвідка Британії

 Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:

18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);

28 САУ "Акація" з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);

15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);

15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).

 "Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар).  Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського "великого прошлого" стає основою російського "настоящего", - зазначають у ГУР.

армія рф (17906) розвідка (3886) техніка (1859) втрати (4462)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
в них ще десь законсервований ленд-ліз 1944 року - нехай і його вілправляють на фронт. Ну, просто так, для наочного порівняння: який ленд-ліз крутіший: поточний чи 70-тилітній.
показати весь коментар
12.05.2022 11:58 Відповісти
+15
Ждём танки Т-34.
показати весь коментар
12.05.2022 12:03 Відповісти
+15
озброєння 50-60 років виробництва
*********
Про 60-і роки в совку:

показати весь коментар
12.05.2022 12:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в них ще десь законсервований ленд-ліз 1944 року - нехай і його вілправляють на фронт. Ну, просто так, для наочного порівняння: який ленд-ліз крутіший: поточний чи 70-тилітній.
показати весь коментар
12.05.2022 11:58 Відповісти
Той ленд-ліз вони змушені були повернуть американцям Мені сусід-дідок розказував: пригнали "студебеккери" в Мурманськ Перед цим начальство змусило автомобілі відрихтувать і навіть пофарбувать Американці стали завантажувать на борт техніку А на палубі корабля - ПРЕС Автомобіль під прес і на баржу А потім вивезли в бухту і утопили
показати весь коментар
12.05.2022 12:34 Відповісти
гагаринский там всё раскрадено ышо в 90 е
показати весь коментар
12.05.2022 12:39 Відповісти
Додам - комуняки вирішили "примаюсить" чи то полк чи лише ескадрілью американських ленд-лізовських літаків - написали що вони збиті в боях з японцями А самі їх у Владивостоці розмістили Прилетіли американські "тандерболти"з Японських островів і рознесли замасковану стоянку "на порох" (Вкрадений Б-29 знищить не вдалося - вони його розібрали і вивезли кудись під Горький (Потім скопіювали і у нас з"явився Ту-4) Сталін "утерся" і зробив вигляд що такого не було А ти кажеш - "законсервований"!
показати весь коментар
12.05.2022 12:42 Відповісти
Це піз.ець , слів немає . Де той ********* обдрестович ?
показати весь коментар
12.05.2022 12:18 Відповісти
Ждём танки Т-34.
показати весь коментар
12.05.2022 12:03 Відповісти
Т-34 это сильно современно
показати весь коментар
12.05.2022 12:49 Відповісти
и от Джавелина даже защита есть
показати весь коментар
12.05.2022 12:51 Відповісти
Это раритет Марк -4, иво сразу у музей за бальшие деньхи сдавать нада в обмен на 10 абрамсов.
показати весь коментар
12.05.2022 15:42 Відповісти
Які коменти можуть бути, якщо цей секен хенд вбиває, руйнує і несе смерть. Розвідка має інші функції, а про нищету расеї розкаже Паша з Інфокара
показати весь коментар
12.05.2022 12:04 Відповісти
Скоро в атаку на Т34 попруть.
показати весь коментар
12.05.2022 12:06 Відповісти
Т-34 без ППШ - деньги на ветер!
показати весь коментар
12.05.2022 12:58 Відповісти
Коли вже припруть т-34...аналоҐовнет танк СРАМата давненько повний Обсерон...
показати весь коментар
12.05.2022 12:11 Відповісти
т-34, созданный в Харькове, явно лучше по качеству всех их аналогов-нет
показати весь коментар
12.05.2022 12:13 Відповісти
Єдиним плюсом Т-34 була його ремонтнопридатність тобто примітивність і в звязку з цим швидкість виготовлення. За всіма іншими характеристиками це навіть у Другій Світовій був "відстій". Ці танчики як і кацапи були "одноразового" використання і могли лише "завалювати кількісною масою" противника. Танкісти вважалися "смертниками".
показати весь коментар
12.05.2022 13:17 Відповісти
Старье-не старье, но даже 86 старых САУ из этого списка отнимут жизни наших героев. Надеюсь натовская артиллерия за счёт превосходства в дальности как можно быстрее раскатает советскую артиллерию. Ну, а дальше у русни без артиллерии и без новых ПТРК, как у нас, не будет шансов против наших танков (которых у нас на сейчас уже больше чем у них) и начнем освобождать нашу территорию. Одно что, проблемой останутся самолёты, Патриоты нам никто не будет поставлять
показати весь коментар
12.05.2022 12:17 Відповісти
там и в точности превосходство и в надежности...онож все сыпаться будет...самолеты они не очень используют и сейчас боятся пво и стингеров так что ничего особо не изменится - только больше их сгорит в этих железных гробах
показати весь коментар
12.05.2022 13:03 Відповісти
Скоро у орков в бой пойдут боевые бабки:
показати весь коментар
12.05.2022 12:17 Відповісти
Якщо буряти, дагестанці, осетини, чеченці, татари і решта народів федерації закінчаться то все одно "бабки і дєдки" будуть в тилу - грудями стануть на захист бункєра.
показати весь коментар
12.05.2022 12:25 Відповісти
А що сталося , а моль ботоксна , новенькі танчики вже скінчилися ?
показати весь коментар
12.05.2022 12:25 Відповісти
озброєння 50-60 років виробництва
*********
Про 60-і роки в совку:

показати весь коментар
12.05.2022 12:36 Відповісти
ГОЛОВНЕ ЩОБ Зе НЕ ВСТИГ ЗЛИТИ УКРАЇНУ НА ЧЕРГОВИХ ПЕРЕМОВИНАХ,
а там кацапам жаба цицьки дасть.
показати весь коментар
12.05.2022 13:05 Відповісти
ГУР решила хлеб у абдристовича отнять? Тупо и глупо...
показати весь коментар
12.05.2022 13:24 Відповісти
1. В https://uk.wikipedia.org/wiki/1989 1989 році нова самохідна гаубиця 2С19 «Мста-С» була прийнята на озброєння артилерійських полків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 мотострілецьких і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 танкових https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F дивізій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D1%8F Радянської армії .Вперше була представлена широкому загалу на авіасалоні в місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Жуковському в серпні https://uk.wikipedia.org/wiki/1992 1992 року.
2. САУ "Акація" Остання модифікація 2СЗМ2 у 2004 році. На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
3. САУ 2С1 «Гвоздика» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
4.БМ-27 «Ураган» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 - по т.ч.
5. Модернізований ракетний комплекс 9К79-1 «Точка-У» (позначення НАТО - Scarab B) і почав надходити у війська 1989 року.
Яка ще тут техніка 50-60 років виробництва? Все це дуже небезпечне озброєння. Не треба ГУР дурню писати та патякати що у москалів вже все закінчилися, та вони скоро з луками та стрілами будуть воювати. Краще мовчки якісно виконуйте свої обов'язки, бо просрали удар по єдиній пристойній трасі Гомель-Київ та безперешкодний перехід через Чонгар.
показати весь коментар
12.05.2022 13:33 Відповісти
Всегда удивляюсь как на всякий бред поданый то от ОПы то от ГУР сразу находится масса хихикающих урапатриотовшапкозакидателей
показати весь коментар
12.05.2022 15:50 Відповісти
Того старого військового лайна на мордорі ще досить . Сам служив в кінці 80-х поблизу пермі в кунгурі в мобгрупі, де техніки було на 5 батальйонів зв"язку. Потім на початку 90-х при Єльцині частину хламу списали та решту перевели в самару-ця інфа з розповіді колишніх "так сказать сослуживцев" після знаходження контактів через інтернет. Ну і головне: Під кунгуром була база зберігання і ремонту артилерійської гаубичної техніки. Знайомий який там служив розповідав що там зберігалось техніки на 5 артполків.
показати весь коментар
12.05.2022 14:14 Відповісти
 
 