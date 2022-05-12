РФ постачає в підрозділи, які зазнали непоправних втрат в Україні, техніку та озброєння 50-60 років виробництва, - розвідка
Наслідком економічних санкцій, накладених провідними державами світу на країну-агресора, є відчутний занепад військово-промислового комплексу РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
"Втративши під час війни в Україні значну частину свого військово-технічного потенціалу, росіяни вже змушені постачати в підрозділи, які зазнали непоправних втрат, техніку та озброєння 50-60 років виробництва. Проте, така ситуація не бентежить керівництво Кремля, йому байдуже скільки та на чому відправляти "гарматне м’ясо" у бій за майбутнє "руського мира". Завжди знайдеться щось, що ржавіє десятиліттями на складах та що не захотіли свого часу закуповувати навіть країни третього світу", - йдеться у повідомленні.
Україніські розвідники інформують, що зі складів довгострокового зберігання техніку, в більшості, навіть не можуть доставити до підрозділів. Проте, військових змушують її приймати та доповідати командуванню про повну укомплектованість та забезпечення бойових частин.
Протягом квітня з баз зберігання РФ знято:
18 САУ "Мста-С" з арсеналу ракетно-артилерійського озброєння Східного ВО (Уссурійськ, Приморський край);
28 САУ "Акація" з 94 арсеналу ГРАУ (Омськ);
15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акація" та 20 САУ "Гвоздика" з арсеналу комплексного зберігання РАО (Гагаринський, Свердловська обл.);
15 РСЗВ "Ураган" та 11 ТРК "Точка-У" зі 109 арсеналу ГРАУ (Батарейна, Іркутська обл.).
"Відновлення боєздатності та укомплектування військ Західного ВО здійснюється, у тому числі шляхом озброєння та військової техніки знятої зі зберігання 239 центру забезпечення мобілізаційного розгортання (Богучар). Тепер проржавіле та гниле військове-технічне відлуння кремлівського "великого прошлого" стає основою російського "настоящего", - зазначають у ГУР.
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Про 60-і роки в совку:
а там кацапам жаба цицьки дасть.
2. САУ "Акація" Остання модифікація 2СЗМ2 у 2004 році. На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
3. САУ 2С1 «Гвоздика» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971
4.БМ-27 «Ураган» На озброєнні з https://uk.wikipedia.org/wiki/1975 1975 - по т.ч.
5. Модернізований ракетний комплекс 9К79-1 «Точка-У» (позначення НАТО - Scarab B) і почав надходити у війська 1989 року.
Яка ще тут техніка 50-60 років виробництва? Все це дуже небезпечне озброєння. Не треба ГУР дурню писати та патякати що у москалів вже все закінчилися, та вони скоро з луками та стрілами будуть воювати. Краще мовчки якісно виконуйте свої обов'язки, бо просрали удар по єдиній пристойній трасі Гомель-Київ та безперешкодний перехід через Чонгар.