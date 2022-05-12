УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4852 відвідувача онлайн
Новини
3 123 12

Майбутній вступ Фінляндії до НАТО - історичний крок. Це потужний сигнал для РФ, - Мішель

мишель,шарль

Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав "історичним кроком" рішення Фінляндії стати членом НАТО, констатувавши, що у той час як Росія веде війну проти України, цей крок є "потужним сигналом стримування".

Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Єдність і солідарність НАТО та ЄС ніколи не були ближчими. Нііністьо та Марін прокладають шлях для вступу Фінляндії до НАТО. Історичний крок, одного разу зроблений, зробить великий внесок у європейську безпеку. Оскільки Росія веде війну в Україні, це потужний сигнал стримування", - написав Мішель.

Як повідомлялося, 12 травня президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нііністьо і Санна Марін виступили із спільною заявою, в якій повідомили про намір країни "негайно" подати заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору.

"Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Ставши членом НАТО, Фінляндія зміцнить весь Альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на членство у НАТО", - заявили вони.

Також читайте: Росія не має ресурсів, щоб відповісти на вступ Фінляндії і Швеції в НАТО, - президент Естонії Каріс

Нііністьо і Марін висловили сподівання, що "національні кроки, необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних декількох днів".

Автор: 

НАТО (6793) Фінляндія (1375) членство в НАТО (1770) Шарль Мішель (333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
12.05.2022 12:57 Відповісти
+3
Не кажіть. 64 примірники F-35, коли вони надійдуть до ВПС, "до лампочки" не будуть.
показати весь коментар
12.05.2022 13:03 Відповісти
+2
Ну вот, приходит праздник и на финскую улицу.
показати весь коментар
12.05.2022 12:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну вот, приходит праздник и на финскую улицу.
показати весь коментар
12.05.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 12:57 Відповісти
Все потужне і дуже потужне. Запарєбріку ця потужність до лампочки.
показати весь коментар
12.05.2022 13:01 Відповісти
Не кажіть. 64 примірники F-35, коли вони надійдуть до ВПС, "до лампочки" не будуть.
показати весь коментар
12.05.2022 13:03 Відповісти
Мокші принишкнуть і без цих епітетів. Вони їх не розуміють, а F-15 це вже аргумент по голові.
показати весь коментар
12.05.2022 13:10 Відповісти
це для цивілізованих країн, історичний крок
для *****, це привід проїхатись по вухах тупорилим оркам
і сказати,
бачите, бидлата моя дорога.
я ж казав що нас оточують та хочуть на нас напасти.
в лукашенка навіть карта є..................
він колись її покаже.......
показати весь коментар
12.05.2022 13:07 Відповісти
Коли згинуть всі єрмаки, татарови, гетьманцеви, зелі з коломойшами - от тоді і приймуть
показати весь коментар
12.05.2022 14:31 Відповісти
Ніколи. Поки в НАТО ФРН і Франція Україну ніхто не візьме. Тяжко зрозуміти ? Яка боєздатність НАТО , якщо забрати США і Брітанію ?
показати весь коментар
12.05.2022 16:18 Відповісти
Кацапы у вас есть ещё три секунды чтобы напасть на Финляндию, 3, 2, 1...
Финляндизация Украины говорите? Ну что ж, сами захотели.
показати весь коментар
12.05.2022 14:35 Відповісти
Дуже чіткий і потужний сигнал: росіся іди на*уй 🖕
показати весь коментар
12.05.2022 14:55 Відповісти
давно вже треба було самому все робити і планувати
а не так як параша захоче,
кому яке діло що той карлік в бункері верещить
показати весь коментар
12.05.2022 16:03 Відповісти
 
 