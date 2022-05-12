Майбутній вступ Фінляндії до НАТО - історичний крок. Це потужний сигнал для РФ, - Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав "історичним кроком" рішення Фінляндії стати членом НАТО, констатувавши, що у той час як Росія веде війну проти України, цей крок є "потужним сигналом стримування".
Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Єдність і солідарність НАТО та ЄС ніколи не були ближчими. Нііністьо та Марін прокладають шлях для вступу Фінляндії до НАТО. Історичний крок, одного разу зроблений, зробить великий внесок у європейську безпеку. Оскільки Росія веде війну в Україні, це потужний сигнал стримування", - написав Мішель.
Як повідомлялося, 12 травня президент і прем'єр-міністр Фінляндії Саулі Нііністьо і Санна Марін виступили із спільною заявою, в якій повідомили про намір країни "негайно" подати заявку на членство в Організації Північноатлантичного договору.
"Членство в НАТО зміцнить безпеку Фінляндії. Ставши членом НАТО, Фінляндія зміцнить весь Альянс. Фінляндія має негайно подати заявку на членство у НАТО", - заявили вони.
Нііністьо і Марін висловили сподівання, що "національні кроки, необхідні для ухвалення цього рішення, будуть швидко зроблені протягом наступних декількох днів".
для *****, це привід проїхатись по вухах тупорилим оркам
і сказати,
бачите, бидлата моя дорога.
я ж казав що нас оточують та хочуть на нас напасти.
в лукашенка навіть карта є..................
він колись її покаже.......
Финляндизация Украины говорите? Ну что ж, сами захотели.
а не так як параша захоче,
кому яке діло що той карлік в бункері верещить