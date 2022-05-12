УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6298 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
7 317 35

Наразі головним і єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є евакуація важкопоранених захисників "Азовсталі", - Верещук

верещук

Подальші переговори між Україною та Росією можливі тільки після досягнення домовленостей про створення гуманітарного коридору та порятунку захисників "Азовсталі".

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі французького телеканалу LCI, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Урядовий портал".

"Ми повинні зробити абсолютно все, щоб трагедія "Азовсталі" не залишилася в підручниках історії воєн найбільшою трагедією ХХІ століття. Нам потрібен гуманітарний коридор, щоб розпочати діалог. І якщо він відбудеться, то люди, які хочуть врятуватися, отримають такий шанс. Саме це залежить від Росії, і саме це є зараз предметом перемовин. Лише тоді можна говорити про будь-які інші кроки", - сказала вона.

Верещук зазначила, що організовувати гуманітарні коридори зараз надзвичайно важко, адже РФ не хоче евакуації, бажаючи знищити "всіх і вся".

Також читайте: Екстракції захисників "Азовсталі" не буде, - ватажок терористів "ДНР" Пушилін

"Лише ви, шановні журналісти, світова спільнота, народи цивілізованого світу - не даєте це зробити! Ваш фокус уваги - на "Азовсталі" - і це не дозволяє агресору розбомбити й знищити усіх, хто там перебуває. І це наша з вами спільна справа - не дозволити вбити людей, які не можуть себе захистити", - додала вона.

Автор: 

Маріуполь (3267) Азов (819) Азовсталь (448) Верещук Ірина (686) переговори з Росією (1445)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Ну ви ж безпорадні і думали продати Марік як Мелітополь, Херсон, Бердянськ, але бійці Азову стали вам як кістка в горлі.
показати весь коментар
12.05.2022 13:29 Відповісти
+22
От як зрозуміти цю жінку? Збудувала шатл Каланчак Чонгар з розвагами і цнапом, розмінували за для цього перешийок, здали Херсон. А зараз "героїчно" вирішує питання Азовсталі. Чи в розумі вона взагалі?
показати весь коментар
12.05.2022 13:36 Відповісти
+19
Тільки не верещучці домовлятись.
Та мадама замішана в лихих справах.
показати весь коментар
12.05.2022 13:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ви ж безпорадні і думали продати Марік як Мелітополь, Херсон, Бердянськ, але бійці Азову стали вам як кістка в горлі.
показати весь коментар
12.05.2022 13:29 Відповісти
Що ти лайно?
показати весь коментар
12.05.2022 14:04 Відповісти
**** Верещучка, мы с тебя спросим за Херсон. Тварь, ни стыда, ни совести не имеешь.
показати весь коментар
12.05.2022 15:47 Відповісти
Верещук вже згодна на переговори з представником террорестичної ДНР пушиліним?да і він вже сказав що не відпустить нікого для них Азов залишити живим неможливий, надія тільки на ЗСУ
показати весь коментар
12.05.2022 13:32 Відповісти
пєтушилін маріонетка, від його слів нічого не залежить. Це повністю залежна людина.
показати весь коментар
12.05.2022 13:38 Відповісти
пушилін ворог і його пора приземляти, а за Азов так точно
показати весь коментар
12.05.2022 14:18 Відповісти
Варіанти існують. Наприклад: скласти список важливих полонених орків, запропонувати обмін та попередити, що в разі відмови усі з цього списку в подальшому не будуть обмінюватися та сядуть на пожиттєве.
показати весь коментар
12.05.2022 15:57 Відповісти
Тільки не верещучці домовлятись.
Та мадама замішана в лихих справах.
показати весь коментар
12.05.2022 13:36 Відповісти
От як зрозуміти цю жінку? Збудувала шатл Каланчак Чонгар з розвагами і цнапом, розмінували за для цього перешийок, здали Херсон. А зараз "героїчно" вирішує питання Азовсталі. Чи в розумі вона взагалі?
показати весь коментар
12.05.2022 13:36 Відповісти
Нехай йде з білим прапором в Маріуполь.
І вся та дурна ОПа.
показати весь коментар
12.05.2022 13:37 Відповісти
А як буде вірно повсісити суку,чи посадити на палю(за розмінування Чонгару******..,я не філолуг.На разом,чи окремо?
показати весь коментар
12.05.2022 14:59 Відповісти
а вона нині дуже нагадує лукашенка ..... , " ми тут не причем и нас тут не стояло и рыло наше не в пуху " ... на палю цю падлюку .
показати весь коментар
12.05.2022 16:17 Відповісти
Дурында, переговоры с рабссеей только о выводе рашоорков из всей Украины, включая Крым, и о размере ежегодной контрибуции на ближайшие лет 100. КоМанда зеленых идиотов.
показати весь коментар
12.05.2022 13:39 Відповісти
Її треба посадити на парасольку.
показати весь коментар
12.05.2022 13:40 Відповісти
якщо ОП не витягне бійців то це буде на їх совісті ..
показати весь коментар
12.05.2022 13:57 Відповісти
Пральна сексоти..То зе їх блмбить та стріляє.То не ***** та мордор напав на Україну
показати весь коментар
12.05.2022 14:00 Відповісти
А що зробив Зе для захисту Маріуполя??? По фонтанах побігав?!!! Памятаємо...
показати весь коментар
12.05.2022 17:11 Відповісти
просто тепер ніхто пред'яву ОП не кине ,або витягують хлопців ,або ідуть вслід за крейсером масква
показати весь коментар
12.05.2022 14:00 Відповісти



показати весь коментар
12.05.2022 14:01 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 14:02 Відповісти
2015 год. Война с РФ, море крови, а https://twitter.com/hashtag/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%83%D0%BA?src=hashtag_click #Верещук тусит в Москве со своей подругой - российской пропагандонкой Мариной Ахмедовой, пособницей террористов "ДНР". Теперь вы знаете что Верещук - гнилая рашистская консерва. "Мэри Поппинс", все, пора улетать в Ростов
показати весь коментар
12.05.2022 16:11 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 16:12 Відповісти
Це реальний ЧЕРГОВИЙ зашквар для "сосни робочої" та для усієї зеленої плісняви!
Одне питання - ЯК? ЗА ЯКИМИ КРИТЕРІЯМИ ЗЕЛЕНЬ ОБИРАЄ СВОЇХ ПЕРСОНАЖІВ?
Курва, список колоборантів в рядах зелені скоро перевищить спискову кількість!.....
Хай би вас холера покосила, зелена ракова пухлина на тілі України .......
показати весь коментар
12.05.2022 16:18 Відповісти
Тепер кожен воїн із Азовсталі сержант Журавель?
показати весь коментар
12.05.2022 14:59 Відповісти
там ще й в самому Маріуполі позалишалося дужо люди, русскіє їх морять голодом. тепер зрозуміло чому вони Голодомори нам влаштовують. А їм так подобається.
показати весь коментар
12.05.2022 15:32 Відповісти
на своей территории и еще о чем то договариваться. Политическим путем и договорами не получится. Только военным путем.
показати весь коментар
12.05.2022 15:16 Відповісти
Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что на Азовстали находится 600 тяжелораненых украинских военных

"Власть понимала, что мы можем попасть в окружение, и должна была принять все необходимые меры для создания логистического коридора для поставок... Такого приказа на выход у нас не было, был только приказ и он все еще есть: продолжать оборону и мы продолжаем оборону... Это чрезвычайно сложная и тяжелая ситуация.

По его мнению, Киев "должен сделать невозможное" для спасения бойцов "Азова".
показати весь коментар
12.05.2022 15:52 Відповісти
В першу чергу треба евакуювати назавжди в Раву Руську тебе суку,щоб ти не плуталася між ногами
показати весь коментар
12.05.2022 16:03 Відповісти
ну який вождь , така і свита .. із тих що готувались .. но " не думали шо путен нападет " !!
показати весь коментар
12.05.2022 16:22 Відповісти
СУЦІ ПОКАРАННЯ!!
показати весь коментар
12.05.2022 18:17 Відповісти
единственное что у нас сейчас есть в наличии ценное для кацапов на обмен это гундяйская агентура - тысячи организованных, подготовленных, отмороженных предателей, которые до сих пор действуют у нас в тылу.
показати весь коментар
12.05.2022 18:21 Відповісти
Потрібно євакуювати всі захисників,всіх!!!
показати весь коментар
12.05.2022 18:45 Відповісти
а як ця счучка уявляє перемовини? Тіпа, ми обратілісь к Владіміру Владіміровічу Путіну, а он нас послал?
показати весь коментар
12.05.2022 19:49 Відповісти
 
 