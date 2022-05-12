Наразі головним і єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є евакуація важкопоранених захисників "Азовсталі", - Верещук

Подальші переговори між Україною та Росією можливі тільки після досягнення домовленостей про створення гуманітарного коридору та порятунку захисників "Азовсталі".

Про це міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі французького телеканалу LCI, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Урядовий портал".

"Ми повинні зробити абсолютно все, щоб трагедія "Азовсталі" не залишилася в підручниках історії воєн найбільшою трагедією ХХІ століття. Нам потрібен гуманітарний коридор, щоб розпочати діалог. І якщо він відбудеться, то люди, які хочуть врятуватися, отримають такий шанс. Саме це залежить від Росії, і саме це є зараз предметом перемовин. Лише тоді можна говорити про будь-які інші кроки", - сказала вона.

Верещук зазначила, що організовувати гуманітарні коридори зараз надзвичайно важко, адже РФ не хоче евакуації, бажаючи знищити "всіх і вся".

"Лише ви, шановні журналісти, світова спільнота, народи цивілізованого світу - не даєте це зробити! Ваш фокус уваги - на "Азовсталі" - і це не дозволяє агресору розбомбити й знищити усіх, хто там перебуває. І це наша з вами спільна справа - не дозволити вбити людей, які не можуть себе захистити", - додала вона.