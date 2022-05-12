Україна перевіряє кожний виданий громадянам РФ документ, що дає дозвіл на проживання в країні

Державна міграційна служба разом із правоохоронними органами проводить аудит кожного документа, який був виданий громадянам Росії та дозволяв їм тимчасово чи постійно перебувати на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час брифінгу заявила голова Міграційної служби Наталія Науменко.

"Стосовно громадян Російської Федерації, ті особи, які мають посвідки на тимчасове проживання, вони продовжують перебувати на законних підставах на території України і можуть безперешкодно здійснювати в'їзд та виїзд з території України, але через контрольовані пункти пропуску. Водночас, із правоохоронними органами ми проводимо абсолютно повний аудит підстав видачі посвідок на тимчасове або постійне проживання громадянам Російської Федерації, дозволів на іміграцію, громадянств, щоб виокремити тих, які можуть здійснювати проти України певну діяльність", - сказала вона.

Також Науменко додала, що зараз готується рішення уряду, яке змінить алгоритм подальшої роботи з видачі таких документів громадянам РФ.

"Ми розуміємо, що в цьому напрямку роботу треба посилювати", - сказала вона.

Що стосується громадян Білорусі, то для них поки що ситуація кардинально не змінюється.

"Політика стосовно громадян Білорусі наразі не змінилася, ми будемо найближчим часом поновлювати прийняття документів", - сказала вона.

