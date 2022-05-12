УКР
Україна перевіряє кожний виданий громадянам РФ документ, що дає дозвіл на проживання в країні

Державна міграційна служба разом із правоохоронними органами проводить аудит кожного документа, який був виданий громадянам Росії та дозволяв їм тимчасово чи постійно перебувати на території України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час брифінгу заявила голова Міграційної служби Наталія Науменко.

"Стосовно громадян Російської Федерації, ті особи, які мають посвідки на тимчасове проживання, вони продовжують перебувати на законних підставах на території України і можуть безперешкодно здійснювати в'їзд та виїзд з території України, але через контрольовані пункти пропуску. Водночас, із правоохоронними органами ми проводимо абсолютно повний аудит підстав видачі посвідок на тимчасове або постійне проживання громадянам Російської Федерації, дозволів на іміграцію, громадянств, щоб виокремити тих, які можуть здійснювати проти України певну діяльність", - сказала вона.

Також Науменко додала, що зараз готується рішення уряду, яке змінить алгоритм подальшої роботи з видачі таких документів громадянам РФ.

"Ми розуміємо, що в цьому напрямку роботу треба посилювати", - сказала вона.

Що стосується громадян Білорусі, то для них поки що ситуація кардинально не змінюється.

"Політика стосовно громадян Білорусі наразі не змінилася, ми будемо найближчим часом поновлювати прийняття документів", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці, що виїхали за кордон без документів, зможуть оформити посвідку для повернення безкоштовно, - Кулеба

документ (421) росія (67841) Україна (6166)
+16
Баканова жонушка під перевірку теж піде?
Гогілашвілі чоловік секретарки Зеленського з роспаспортом?
Зелені курви все "про*бали"(
показати весь коментар
12.05.2022 13:40 Відповісти
+12
Це мєрзость тіпи. Скоро знову скажуть ,що в оркостані живуть мільйони українців і ми не можемо ламати їх життя. А про кацапів це взагалі сюр, можуть заїхати та виїхати як і раніше.Та ви там зовсім ****...лись. Всіх кацапів нах , хто не воює і офіційно не волонтерить.
показати весь коментар
12.05.2022 13:45 Відповісти
+10
Є ще один документ, який дозволяє кацапо-зольдатен залишатися в Україні:

показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
А де Мураєв?
показати весь коментар
12.05.2022 13:28 Відповісти
Лише один документ для громадян кацапії може служити дозволом для проживання в Україні - контракт з ВСУ.
показати весь коментар
12.05.2022 13:29 Відповісти
"Що стосується громадян Білорусі, то для них поки що ситуація кардинально не змінюється." Мало 9 років війни, мало літаків і ракет залетіла з території Білорусії, мало окупантів вдерлось з тих картопляних полів. Ну і ФСБ теж надо якось працювати. Розуміємо. А як те, що то союзна держава агресора? Один, понімаєш, народ тока "зі знаком якості"?
показати весь коментар
12.05.2022 13:40 Відповісти
Ніякий папір підписаний з кацапом нічого не вартий. Звісно, що є гарні кацапи, але за іронію долі це тільки кожний 200-й. Коли мова йде про геноцид нашої Нації шукати у лайні шоколадку не варто.
показати весь коментар
12.05.2022 13:45 Відповісти
Є ще один документ, який дозволяє кацапо-зольдатен залишатися в Україні:

показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
Баканова жонушка під перевірку теж піде?
Гогілашвілі чоловік секретарки Зеленського з роспаспортом?
Зелені курви все "про*бали"(
показати весь коментар
12.05.2022 13:40 Відповісти
Це мєрзость тіпи. Скоро знову скажуть ,що в оркостані живуть мільйони українців і ми не можемо ламати їх життя. А про кацапів це взагалі сюр, можуть заїхати та виїхати як і раніше.Та ви там зовсім ****...лись. Всіх кацапів нах , хто не воює і офіційно не волонтерить.
показати весь коментар
12.05.2022 13:45 Відповісти
Росіяни - наші споконвічні вороги. Не треба їх в Україні.
показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
Осмелюсь спросить, кому-нибудь изветсна судьба пресловутой секретарши Зеленского и её быковатого муженька-приятеля Валуева?
показати весь коментар
12.05.2022 13:47 Відповісти
Принципово не видавати жоднісіньких дозволів.
З глузду з'їхали чи що ?
показати весь коментар
12.05.2022 13:48 Відповісти
Є люди з москови, які отримали посвідки, чи навіть громадянство і зараз в ЗСУ чи ТРО.
показати весь коментар
12.05.2022 19:59 Відповісти
Білорусів так само треба перевіряти, там є норм люди, які нам допомагають, але є і купа вати з промитими рос. ТБ мізками. + це держава агресор.
показати весь коментар
12.05.2022 13:51 Відповісти
Треба не тільки дозволи на проживаня,а й наданя громадянства!
показати весь коментар
12.05.2022 14:00 Відповісти
Краще б провели аудит *********, яки мають громадянство ворога хоча б серед представників влади!
показати весь коментар
12.05.2022 14:07 Відповісти
Евгений Киселев после разгрома его НТВ уже насобирал целую банду типа "рюccких спецов"... своих Мосейчук и прочих Наташ Влащенко полный сад

....
показати весь коментар
12.05.2022 14:19 Відповісти
До ВСУ и ТРО не беруть, я звертався. Кажуть, що молодше вистачає.

А тепер давайте серйозно. Хлопці, є Роман Цимбалюк. Він на інформаційному фронті зробив більше проти росіян, ніж решта журналістів разом. У нього дружина - громадянка Росії. І у них діти - українці. І що її виганяти?

Я естонець, але я мав громадянство СРСР, і потім відразу за замовчуванням російське, тому що в момент розпаду я навчався на території рашки. Проте я звідти поїхав до України, у мене дружина українка та діти українці. Я перед війною склав іспит на мову, зібрав усі документи на отримання громадянства України - не встиг, так і залишився з посвідкою на постійне проживання. У рішці на мене полюють. І що, мене теж видати їм? Чи Айдера Муждабаєва? Чи Бабченко?
А яке громадянство у Ківи, у Шарія, у Медведчука? Вони начебто 100-відсоткові українці. Вони, виходить, хороші, бо вони українці та паспорти кацапії у них немає?

Так ось. Зараз у світі приблизно 5 мільйонів людей, які мають громадянство рашкостану, але не є росіянами ні за національністю, ні за способом мислення. А в Україні приблизно 50 тисяч людей, які очікували на рішення щодо громадянства України, і більшість з них мають громадянство рашкостану. І більшість із них воювали проти русні на Донбасі. Як мені говорили в міграційній службі, за Зеленського жодного разу не збиралася комісія з громадянства, тобто жодному з них не надали громадянства.

А тепер подумайте, щоправда тільки паспорт вже визначає рашиста?
показати весь коментар
12.05.2022 14:56 Відповісти
Щодо перевірок, то, я думаю, будь-хто з нас, які чекали дозволу на громадянство, готовий їх пройти. Чесно кажучи, я взагалі не уявляю, як рашистські диверсанти отримували українські паспорти та посвідки. Хто не в курсі - це ппц якийсь геморой. Якщо ти не перебуваєш у шлюбі з українкою (більше 3 років), або не маєш батьків українців, або дітей українців (більше 2 років), то жодні дозволи і тим більше громадянство тобі взагалі не світять, в Україні закони про громадянство дуже жорсткі. Море довідок та документів, нотаріуси, і ЗАВЖДИ ТІЛЬКИ особиста присутність. І це кілька років треба повторювати, перш ніж до останнього етапу прийдеш, і приїжджають перевіряють також, сусідів опитують. Я 3 роки ходив тільки з тимчасовою посвідкою, перш ніж отримав дозволу на постійне проживання, потім півроку збирав на громадянство - а ви спробуйте хоча б скласти іспит на мову для громадянства - туди тільки щоб записатися, це треба вже щоб дуже пощастило. Тож якщо хтось із рашистів зміг обійти все це, це лише корупція серед українців.
показати весь коментар
12.05.2022 15:09 Відповісти
Тобто чиновники вирішили добілетити тих хто вже заплатив за громадянство але іншим
показати весь коментар
12.05.2022 15:03 Відповісти
не зеленые давали им посвидки и не им их лишать. Может и родителей оставить и не приезжать?
показати весь коментар
12.05.2022 15:26 Відповісти
а що їх перевіряти, анулювати і викинути нафіг з України
показати весь коментар
12.05.2022 15:39 Відповісти
А що робити з сепарнею і відвертою кацапнею з українськими паспортами?
показати весь коментар
12.05.2022 16:59 Відповісти
Попів з мп сатанату теж перевірять ? Щось не віриться .
показати весь коментар
12.05.2022 22:36 Відповісти
 
 