Україна перевіряє кожний виданий громадянам РФ документ, що дає дозвіл на проживання в країні
Державна міграційна служба разом із правоохоронними органами проводить аудит кожного документа, який був виданий громадянам Росії та дозволяв їм тимчасово чи постійно перебувати на території України.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час брифінгу заявила голова Міграційної служби Наталія Науменко.
"Стосовно громадян Російської Федерації, ті особи, які мають посвідки на тимчасове проживання, вони продовжують перебувати на законних підставах на території України і можуть безперешкодно здійснювати в'їзд та виїзд з території України, але через контрольовані пункти пропуску. Водночас, із правоохоронними органами ми проводимо абсолютно повний аудит підстав видачі посвідок на тимчасове або постійне проживання громадянам Російської Федерації, дозволів на іміграцію, громадянств, щоб виокремити тих, які можуть здійснювати проти України певну діяльність", - сказала вона.
Також Науменко додала, що зараз готується рішення уряду, яке змінить алгоритм подальшої роботи з видачі таких документів громадянам РФ.
"Ми розуміємо, що в цьому напрямку роботу треба посилювати", - сказала вона.
Що стосується громадян Білорусі, то для них поки що ситуація кардинально не змінюється.
"Політика стосовно громадян Білорусі наразі не змінилася, ми будемо найближчим часом поновлювати прийняття документів", - сказала вона.
Гогілашвілі чоловік секретарки Зеленського з роспаспортом?
Зелені курви все "про*бали"(
З глузду з'їхали чи що ?
....
А тепер давайте серйозно. Хлопці, є Роман Цимбалюк. Він на інформаційному фронті зробив більше проти росіян, ніж решта журналістів разом. У нього дружина - громадянка Росії. І у них діти - українці. І що її виганяти?
Я естонець, але я мав громадянство СРСР, і потім відразу за замовчуванням російське, тому що в момент розпаду я навчався на території рашки. Проте я звідти поїхав до України, у мене дружина українка та діти українці. Я перед війною склав іспит на мову, зібрав усі документи на отримання громадянства України - не встиг, так і залишився з посвідкою на постійне проживання. У рішці на мене полюють. І що, мене теж видати їм? Чи Айдера Муждабаєва? Чи Бабченко?
А яке громадянство у Ківи, у Шарія, у Медведчука? Вони начебто 100-відсоткові українці. Вони, виходить, хороші, бо вони українці та паспорти кацапії у них немає?
Так ось. Зараз у світі приблизно 5 мільйонів людей, які мають громадянство рашкостану, але не є росіянами ні за національністю, ні за способом мислення. А в Україні приблизно 50 тисяч людей, які очікували на рішення щодо громадянства України, і більшість з них мають громадянство рашкостану. І більшість із них воювали проти русні на Донбасі. Як мені говорили в міграційній службі, за Зеленського жодного разу не збиралася комісія з громадянства, тобто жодному з них не надали громадянства.
А тепер подумайте, щоправда тільки паспорт вже визначає рашиста?