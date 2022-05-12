Окупанти вивезли до РФ майже 2 тис. українських дітей із Луганської та Донецької областей, - Денісова

Російські військові вивезли на територію РФ приблизно 2 тис. українських дітей із Луганської та Донецької областей.

Про це інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Російські ЗМІ, посилаючись на представника при президенті РФ з прав дитини, повідомляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, будуть отримувати громадянство РФ.



Для цього начебто було досягнуто домовленостей з керівництвом окупаційних адміністрацій", - написала Денісова.

Уповноважена з прав людини також повідомляє, що надання російського громадянства маленьким українцям спростить можливість усиновлювати їх сімʼям із РФ. Адже органи російської влади неодноразово озвучували намір про підготовку змін у законодавство саме з цією метою.

Наразі готуються угоди між Кремлем та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб створити видимість "правових процедур" для фактичного викрадення неповнолітніх українців та передачі їх в російські родини.

На цей час із Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації загарбники вивезли понад 2 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Насильницька передача дітей з однією національної групи в іншу містить ознаки геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - зазначає Денісова.

