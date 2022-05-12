Окупанти вивезли до РФ майже 2 тис. українських дітей із Луганської та Донецької областей, - Денісова
Російські військові вивезли на територію РФ приблизно 2 тис. українських дітей із Луганської та Донецької областей.
Про це інформує Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Російські ЗМІ, посилаючись на представника при президенті РФ з прав дитини, повідомляють, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей, будуть отримувати громадянство РФ.
Для цього начебто було досягнуто домовленостей з керівництвом окупаційних адміністрацій", - написала Денісова.
Уповноважена з прав людини також повідомляє, що надання російського громадянства маленьким українцям спростить можливість усиновлювати їх сімʼям із РФ. Адже органи російської влади неодноразово озвучували намір про підготовку змін у законодавство саме з цією метою.
Наразі готуються угоди між Кремлем та окупаційними адміністраціями в ОРДЛО, щоб створити видимість "правових процедур" для фактичного викрадення неповнолітніх українців та передачі їх в російські родини.
На цей час із Донецької та Луганської областей на територію Російської Федерації загарбники вивезли понад 2 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
"Країна-окупант РФ грубо порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення або депортацію осіб з окупованої території. Насильницька передача дітей з однією національної групи в іншу містить ознаки геноциду відповідно до статті 2 Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти порушень рф прав людини в Україні", - зазначає Денісова.
Денісова - безвідповідальне і безмозгле створіння, з історією розкрадання державних коштів і зловживання службовим становищем
Саме через її пост у медіа про дітей, що ховаються у херсонській церкві, москалі прочесали усі церкви в місті, знайшли і вивезли у мордер близько 70 українських дітей! ...
Отака державна курва ..... безмозгла .... а може і навмисно ..... тварюка ....
У них бабки по мусоркам кормятся....
А с сиротами ещё хуже....
Да ещё это дети укр нациков.... Жизнь детей раскулаченых и врагов народа в рашке была не сахар....