На Чернігівщині знесуть монумент "Три сестри", присвячений дружбі з РФ та Білоруссю
Монумент стоїть у селі Сеньківка на кордоні України, Росії та Білорусі. Його знімуть з обліку як пам’ятку історії місцевого значення та демонтують.
Таке рішення прийняла Чернігівська обласна військова адміністрація, повідомляє Цензор.НЕТ.
Монумент було встановлено в 1975 році. Він є пам’яткою історії та має охоронний номер 574-Чр. Щоб дотриматися всіх процедур, монумент спочатку знімуть з обліку - для цього зараз готують документи до Мінкульту. Після цього споруду можна буде демонтувати.
Рішення про підготовку документів було одноголосно ухвалено на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА.
Топ коментарі
+38 Анатолий Воробей #479779
показати весь коментар12.05.2022 15:43 Відповісти Посилання
+27 Злий Грицько
показати весь коментар12.05.2022 15:40 Відповісти Посилання
+22 Маринов Михаил
показати весь коментар12.05.2022 15:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кабмін, як з питанням ТВЕЛів? Вже вирішено, хто постачатиме наступні 10..20 років? А ядерні відходи з реакторів -- у зоні відчуження вистачить місця?
Це все вкрай важливі питання. Чому про них ніхто не говорить?
Его нужно взорвать, и развалины оставить как символ разваленной дружбы!