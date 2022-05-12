УКР
Новини
На Чернігівщині знесуть монумент "Три сестри", присвячений дружбі з РФ та Білоруссю

Монумент стоїть у селі Сеньківка на кордоні України, Росії та Білорусі. Його знімуть з обліку як пам’ятку історії місцевого значення та демонтують.

Таке рішення прийняла Чернігівська обласна військова адміністрація, повідомляє Цензор.НЕТ.

Монумент було встановлено в 1975 році. Він є пам’яткою історії та має охоронний номер 574-Чр. Щоб дотриматися всіх процедур, монумент спочатку знімуть з обліку - для цього зараз готують документи до Мінкульту. Після цього споруду можна буде демонтувати.

Рішення про підготовку документів було одноголосно ухвалено на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА.

пам'ятник (933) Чернігівщина (1585) декомунізація (561)
Топ коментарі
+38
Дві ******* виявилися, а не сестри.
12.05.2022 15:43 Відповісти
+27
Якось до війни я до бульбашів відносився спокійно. А зараз для мене шо кацап шо бульбаш однаково. Звісно є і там і там адекватні, але їх дуже і дуже мало...
12.05.2022 15:40 Відповісти
+22
Две "сестрицы" оказались сводными, да ещё с наследственными психическими отклонениями. Поэтому, поддерживаю! Нах таких сестёр, пусть идут вслед за российским военным кораблем!
12.05.2022 15:50 Відповісти
навіть якщо додати ложку меду в діжку гівна це все одно нічого не змінить..це як в приказках "не шукай на гівні сметан,або з гівна цукерки не зробиш...
12.05.2022 15:46 Відповісти
одна ******* з ************** вусами, а інша - кончена імперська тварина
12.05.2022 15:47 Відповісти
Точніше не скажеш.
12.05.2022 16:29 Відповісти
Можна зносити, а документи потім... Історичну цінність він автоматично втратив 24 лютого...
12.05.2022 15:43 Відповісти
З такими "сестрами" і ворогів не потрібно
12.05.2022 15:51 Відповісти
12.05.2022 15:51 Відповісти
Трьох сестер знести, а замість цього навалити 2 купи лайна.
12.05.2022 15:53 Відповісти
А чому ще не знесли? Чи може як у Херсоні пам'ятник Членіну ховали "до кращіх часів"
12.05.2022 15:53 Відповісти
У мене давно було таке питання і підозри такі ж... і гнали кацапів мимо тих сястер і не довбонув ніхто з танка. і вже місяць як деокуповані території, а стелла до цього часу стояла.
12.05.2022 16:51 Відповісти
Що мене завжди муляло, що у кацапських "славянских" мареннях, "браццкіє славянє" - це виключно кацапи, білокацапи тв українці. Поляки, чехи, хорвати тощо - нє-нє ета другойє, ніправільнийє ніславянє, нібраццкіє
12.05.2022 15:53 Відповісти
Дружба народов это всегда государственная мифология. Не бывает никакой дружбы между народами. Бывает только союз государств, и он всегда временный.
12.05.2022 15:54 Відповісти
наконец-то
12.05.2022 15:55 Відповісти
еще один кораблик пошел ***** https://youtu.be/_ausVQr6mBY
12.05.2022 15:56 Відповісти
ДА!!! Давно пора!
12.05.2022 16:00 Відповісти
Давно пора!
12.05.2022 16:01 Відповісти
Ми маємо повністю очистити нашу землю від всього кацапского та імперського.
12.05.2022 16:28 Відповісти
Добре діло. Як щодо розбирання всіх колій в бік білораші (і раші, звісно, теж)?

Кабмін, як з питанням ТВЕЛів? Вже вирішено, хто постачатиме наступні 10..20 років? А ядерні відходи з реакторів -- у зоні відчуження вистачить місця?

Це все вкрай важливі питання. Чому про них ніхто не говорить?
12.05.2022 16:38 Відповісти
"Вестінгауз" постачатиме ТВЕЛи. https://www.radiosvoboda.org/a/31421585.html
12.05.2022 18:48 Відповісти
Та просто кожну з двох сестер закиньте в ту країну, звідки вона.
12.05.2022 16:39 Відповісти
надо одну стеллу снести и сделать "две сестрички - две затічки" монумент с бесплатнім туалетом
12.05.2022 16:46 Відповісти
Слава Богу приберуть то гівно.... спекулятивне, брехливе, колонізаційне, окупаційне, асиміляційне, денаціоналізаційне, антиукраїнське, прокацапське.... яким боком угро-фіни - кацапи до слав,янства взагалі? вихолостили термін наскільки, що коли його чуєш, можна виригати від нудоти...
12.05.2022 17:08 Відповісти
давно пора... кацапы с бульбашами ведут войну против Украины... все кацапское и бульбашеское должно быть стерто из памяти...
12.05.2022 17:19 Відповісти
сравнять с землёй
12.05.2022 17:23 Відповісти
какой у рашки вообще может быть орнамент, украденый у Украины или Беларуси разве что
12.05.2022 17:23 Відповісти
Его не нужно демонтировать.
Его нужно взорвать, и развалины оставить как символ разваленной дружбы!
12.05.2022 17:23 Відповісти
вона що була, та "дружба"? то символ чого завгодно, лише не дружби.
12.05.2022 17:35 Відповісти
знесiть в Украiнi кожен монумент з зiркою. Особливо в Днiпрi де на центральних вулицях монументи савецким жуковим.
12.05.2022 17:48 Відповісти
давно пора!
12.05.2022 19:42 Відповісти
как хорошо что у нас всего два "братских нагода".... и те и те виновны, с их територии велась война!!!!
12.05.2022 23:15 Відповісти
 
 