На Чернігівщині знесуть монумент "Три сестри", присвячений дружбі з РФ та Білоруссю

Монумент стоїть у селі Сеньківка на кордоні України, Росії та Білорусі. Його знімуть з обліку як пам’ятку історії місцевого значення та демонтують.

Таке рішення прийняла Чернігівська обласна військова адміністрація, повідомляє Цензор.НЕТ.

Монумент було встановлено в 1975 році. Він є пам’яткою історії та має охоронний номер 574-Чр. Щоб дотриматися всіх процедур, монумент спочатку знімуть з обліку - для цього зараз готують документи до Мінкульту. Після цього споруду можна буде демонтувати.

Рішення про підготовку документів було одноголосно ухвалено на засіданні Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини при Департаменті культури та туризму, національностей та релігій Чернігівської ОВА.

