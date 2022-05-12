"Ніякої нормалізації": Джонсон не бачить шляхів до повернення нормальних відносин з Путіним

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що не бачить варіантів нормалізації відносин з президентом РФ Володимиром Путіним після вторгнення Росії в Україну.

Про це Джонсон заявив у інтерв'ю LBC Radio, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, чи можна було б знову вітати Путіна на світовій арені, якби він покаявся, Джонсон відповів, що не бачить таких пожливостей.

"Покаяння зараз буде дуже важким для Володимира Путіна. Я вважаю, що немає нічого неможливого, але я просто не можу зрозуміти, як ми можемо зараз нормалізувати відносини з Путіним", - підкреслив Британський прем'єр.

Джонсон зазначив, що світ ризикує повторити 2014 рік, коли Росія анексувала Крим.

"Світ в основному сказав, що це суцільний жах. Ми засуджуємо це. І ми ввели санкції. Але водночас ми почали з ним переговори про подальший шлях і Путін в основному використав це як спосіб "провернути ніж в Україні". Якби українці зараз уклали будь-яку угоду з Путіним, ризик полягає в тому, що він зробив би те саме, і вони це знають. Тому коротка відповідь – ні. Ніякої нормалізації, і Велика Британія дуже чітко про це говорить", - підсумував Джонсон.