Глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України в червні, - МЗС Франції

Заявку України на вступ до ЄС глави держав та урядів країн блоку обговорюватимуть у червні, повідомили в МЗС Франції.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав і урядів під час засідання Євроради в червні", - заявив представник французького МЗС. Це засідання, згідно з графіком заходів ЄС, відбудеться 23-24 червня.

Він також знову повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що "Україна є частиною європейської родини".

Раніше повідомлялося, що 9 травня Україна передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Читайте: Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Дуда

У Єврокомісії повідомили, що офіційно отримали від України другу частину відповідей на запитання.

"Ми отримали їх офіційно, і ми вже сказали, що ми зробимо це якнайшвидше. Червень - наша мета. Звісно, ми маємо подивитися. Але "якнайшвидше" - для нас це шлях уперед", - повідомив у вівторок у Брюсселі представник ЄК Ерік Мамер.