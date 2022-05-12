УКР
Глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України в червні, - МЗС Франції

євросоюз

Заявку України на вступ до ЄС глави держав та урядів країн блоку обговорюватимуть у червні, повідомили в МЗС Франції.

Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав і урядів під час засідання Євроради в червні", - заявив представник французького МЗС. Це засідання, згідно з графіком заходів ЄС, відбудеться 23-24 червня.

Він також знову повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що "Україна є частиною європейської родини".

Раніше повідомлялося, що 9 травня Україна передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

Читайте: Польща та Словаччина лобіюватимуть якнайшвидше надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, - Дуда

У Єврокомісії повідомили, що офіційно отримали від України другу частину відповідей на запитання.

"Ми отримали їх офіційно, і ми вже сказали, що ми зробимо це якнайшвидше. Червень - наша мета. Звісно, ми маємо подивитися. Але "якнайшвидше" - для нас це шлях уперед", - повідомив у вівторок у Брюсселі представник ЄК Ерік Мамер.

членство в ЄС (1391) Євросоюз (14162)
Європа зараз
12.05.2022 15:59 Відповісти
Украине не нужно вступать в ЕС. Нужно создавать свой союз с странами, которые настоящие союзники Украины, а это Великобритания и США и Канада и нужно с ними союз делать и с Великобританией уже есть союз и с Польшей и нужно расширять союз и США должны вступить в союз и Канада и Турцию брать в союз и Японию и Прибалтов, Финляндию взять в союз. Вообще не нужно ограничивать себя Европой, а тем более, которая финансирует Россию и деньгами и с 2014 года в РФ поставили вооружений на сотни миллиардов евро. С такими союзников и врагов не надо! И Францию и Германию не брать в наш союз с Великобританией и США и остальными. Они нелюди и у них нет морали и человечности. С такими странами Украине не по дороге! Украине нужны страны в союз, которые на стороне света, а Франция и Германия на стороне зла!
12.05.2022 16:16 Відповісти
французьский рашистський членосос "макарон", вже думку куйла ,відносно вступу України виголососив,та ж сама думка буде у фріців ,венгройобиків , не виключено, що і австріяки приєднаються.
12.05.2022 16:32 Відповісти
Кацапи вже ділять Україну.
https://www.youtube.com/watch?v=AB8ZZzumzrA
12.05.2022 16:44 Відповісти
ніхто не прийме Україну , доки буде йти війна... а далі по результату... Бо хранція вже не вірить у нашу перемогу....
