Глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України в червні, - МЗС Франції
Заявку України на вступ до ЄС глави держав та урядів країн блоку обговорюватимуть у червні, повідомили в МЗС Франції.
Про це Цензор.НЕТ пише з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Запит України на приєднання до ЄС стане темою обговорень на рівні глав держав і урядів під час засідання Євроради в червні", - заявив представник французького МЗС. Це засідання, згідно з графіком заходів ЄС, відбудеться 23-24 червня.
Він також знову повторив слова президента Франції Емманюеля Макрона та глави МЗС Жан-Іва Ле Дріана про те, що "Україна є частиною європейської родини".
Раніше повідомлялося, що 9 травня Україна передала Європейському Союзу заповнену другу частину опитувальника, необхідну для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.
У Єврокомісії повідомили, що офіційно отримали від України другу частину відповідей на запитання.
"Ми отримали їх офіційно, і ми вже сказали, що ми зробимо це якнайшвидше. Червень - наша мета. Звісно, ми маємо подивитися. Але "якнайшвидше" - для нас це шлях уперед", - повідомив у вівторок у Брюсселі представник ЄК Ерік Мамер.
