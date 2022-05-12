Зрадила Україну сама і вербувала колег. ДБР повідомило про підозру керівниці суду на Харківщині

Оперативники ДБР встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДБР.

"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.