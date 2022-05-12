УКР
Зрадила Україну сама і вербувала колег. ДБР повідомило про підозру керівниці суду на Харківщині

суддя

Оперативники ДБР встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДБР.

"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині затримано селищного голову, який прихистив та годував окупантів

Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Топ коментарі
+39
а от дерьмак, тот очень и очень осторожен. занимаясь тем же в оп-е.
показати весь коментар
12.05.2022 16:25 Відповісти
+37
Більший гнидник корупціі,ніж судова система,хіба що на Банковій та Грушевського!!!!!)))))
показати весь коментар
12.05.2022 16:25 Відповісти
+34
Ще одна подружка портнова... Який *******.
показати весь коментар
12.05.2022 16:25 Відповісти
а от дерьмак, тот очень и очень осторожен. занимаясь тем же в оп-е.
показати весь коментар
12.05.2022 16:25 Відповісти
Из австрийского окопа строчишь, или просто от войны свалил сыто пожить?
показати весь коментар
12.05.2022 16:56 Відповісти
Із приводу дЄрьмака, то тільки лінивий не писав.
Я строчу із України, якщо що.
показати весь коментар
12.05.2022 17:30 Відповісти
Та вы же всё знаете,так чего в прокуратуру не идёте или Джонсону-Байдену не напишите?
показати весь коментар
12.05.2022 17:58 Відповісти
а ты где тем же занимаешься?
показати весь коментар
12.05.2022 17:00 Відповісти
Ще одна подружка портнова... Який *******.
показати весь коментар
12.05.2022 16:25 Відповісти
Говорят судьям надо ещё и ещё повышать зарплаты и пенсии..ага ватнику ничего не надо главное сосать гнилой пенис Х..ло
показати весь коментар
12.05.2022 16:30 Відповісти
Судді бувають різними. Там же згадується суддя Мамалуй (до речі, з Харкова).
показати весь коментар
12.05.2022 16:37 Відповісти
Це так - люди всюди різні. Але, якби (не дай Бог) мордор захопив Україну - гарантую - до 60% суддів вчинили би, як ця.
показати весь коментар
12.05.2022 16:48 Відповісти
73%
показати весь коментар
12.05.2022 17:24 Відповісти
Де там *******? Це наша повсякденність вже котре десятиліття. Таких суддів 90%.
показати весь коментар
12.05.2022 16:43 Відповісти
Как и Прокуроров...и СБУ тоже не ангелы...все же помнят как Глава СБУ вышел на пенсию и тут же увеличил свои статки в 3 раза?...
показати весь коментар
12.05.2022 17:29 Відповісти
Більший гнидник корупціі,ніж судова система,хіба що на Банковій та Грушевського!!!!!)))))
показати весь коментар
12.05.2022 16:25 Відповісти
Тому,що немжливо бдувати з осіб з урвлячою ментальністю здоровий судоустрій.Сотня поганих чоботарів незробить нормальні чоботи
показати весь коментар
12.05.2022 17:18 Відповісти
у нас такої малоросні, ДУЖЕ багато, не будьте наївними, їх просто доухіща!
показати весь коментар
12.05.2022 16:26 Відповісти
Фаміліі немає і в якому місці , теж відсутнє - шкодА 😠
показати весь коментар
12.05.2022 16:26 Відповісти
тільки то...повідомили їй про підозру в державній зраді.....а чому не взята під варту.....завтра вже втече....зелене шапіто продовжується....
показати весь коментар
12.05.2022 16:28 Відповісти
А тепер замислиться чому ми не в ЄС та НАТО !!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 16:29 Відповісти
И почему?)))
показати весь коментар
12.05.2022 16:41 Відповісти
З такою корумпованою на 99,9% судовою системою нас лише у Тайожний союз приймут !!!!))))
показати весь коментар
12.05.2022 16:50 Відповісти
Та ладно, ее же реформировали!!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 17:05 Відповісти
Реформувати почали тільки якийсь із судів вищої інстанції.
показати весь коментар
12.05.2022 17:33 Відповісти
На скрізь корумповану систему реформувати неможливо,лише докорінний демонтаж і з чистого аркуша!!!!)))))
показати весь коментар
12.05.2022 17:39 Відповісти
Вона злочина на рівніформувпння й підходів. Це аналгог жОПи
показати весь коментар
12.05.2022 17:14 Відповісти
Ну в судьи другие не попадают из за естественного отбора по Дарвину.
показати весь коментар
12.05.2022 16:30 Відповісти
как єто слідчі ДБР посмєлі ссуДЬє підозру зробити ?
Може ще й заарештували ?
Та да, це вже з фантастики.
показати весь коментар
12.05.2022 16:35 Відповісти
Вірне зауваження. Де прізвища, де фотографії ? Коли оборотні з ДБР ліпили справи на Порошенка, то зебіли про це верещали на всіх олігархічних ЗМІ.
показати весь коментар
12.05.2022 17:06 Відповісти
Без малого 10 лет утверждаю- судебная система Украины должна быть полностью очищена и переформатирована. Никакого пожизненного статуса судьи, никакой уголовной неприкосновенности. И никаких похорон за счет государства
показати весь коментар
12.05.2022 16:37 Відповісти
Понимаешью какая котовасия, судья без неприкосновенности-однозначно чиновник-взяточник,рай, обл, администрации. Со статусом неприкосновенности-просто взяточник. Никакое "реформирование" не поможет, это все фантазии на вольную тему. Нельзя "реформировать" отдельно взятую структуру от всего общества построенного на коррупции. Единственно-Верховный суд должен состоять из судей-англосасов, те которые в отставку ушли в США и Британии. Но и тут проруха-там англосаксонская модель права. А немцев-быстро коррумпируют.
показати весь коментар
12.05.2022 16:54 Відповісти
А де пiдозра тим хто здав Чонгар? Чи це вже небезпека вийти на самих себе?
показати весь коментар
12.05.2022 16:37 Відповісти
Це не на часі,ще є що здавати !!!!!))))
показати весь коментар
12.05.2022 16:41 Відповісти
Проаналізуйте рішення судів і дійдете часом до висновку, що з такими судами і ворог не потрібен. Є випадки просто бізнесу, поліціянт та його родина ймовірно, що грабує громадян, ті скаржаться, до поліції, їх залякують,та потім подають до знайомої судді, та намагаються віджати все, що тільки можливо.
показати весь коментар
12.05.2022 16:37 Відповісти
хоча і суддя (голова суду) а інтелекту ноль. Ну в якій країні під час бойових дій функціонують цивільні суди. Діваха видно постійно "употребляет"
показати весь коментар
12.05.2022 16:43 Відповісти
Санкція статті передбачає покарання Джерело:
в виде перевода на другое место с повышением. Такими кадрами не разбрасываются, еще пригодится
показати весь коментар
12.05.2022 16:45 Відповісти
просто у дэушки особый склад ума...даже у добкина козацькый осэлэдэць з вусамы ростэ прышвыдшенымы тэмпами...
показати весь коментар
12.05.2022 16:47 Відповісти
пока не уничтожите внутреннего врага, покоя не будет.
показати весь коментар
12.05.2022 16:49 Відповісти
Як мародерів прив'язати до дерева на нулі, хай насолоджується асвабадітелями!
показати весь коментар
12.05.2022 16:50 Відповісти
Судова гілка влади геть прогнила вже давно. Жодні ВАКСи, Вищи ради юстиції та т.п. - імітація реформи правосуддя.
Єдиний вихід - перехід на принцип виборності суддей.
ОТГ обирає суддів першої інстанції, з'їзд суддей першої інстанції обирає суддей другої інстанції (обласного рівня), ті - суддей третьої інстанції (загальнодержавного рівня).
Суддя може обиратись на 4 роки, не більше, ніж на два терміни, жодних привілеїв, імунітетів і пожиттєвого утримання після завершення терміну перебування на посаді.
показати весь коментар
12.05.2022 16:51 Відповісти
З 2004 цю пропозицію херив Ющ.
показати весь коментар
12.05.2022 17:17 Відповісти
Кожен Президент хотів мати кишеньковий суд.
показати весь коментар
12.05.2022 18:07 Відповісти
тот же московский патриархат, просто судебный. Ничего личного, просто интересы...
показати весь коментар
12.05.2022 16:52 Відповісти
Поки не будуть реальні вироки з покаранням по максимуму санкції статті КК, справа з місця не зрушить. Зраджувати країну не страшно
показати весь коментар
12.05.2022 16:53 Відповісти
а что у предательницы которая поддерживала оккупанта конфисковали?
показати весь коментар
12.05.2022 16:56 Відповісти
Допоки судів не обиратиме громада не буде порядку.
показати весь коментар
12.05.2022 16:59 Відповісти
Якщо проаналізувати якісний, насамперед моральний, склад наших суддів, то подібні дії не дивні.
показати весь коментар
12.05.2022 16:59 Відповісти
А как же вынесенные ранее приговоры госизменником? Отменяются? Как госизменник может "судить" граждан Украины????
показати весь коментар
12.05.2022 17:08 Відповісти
Антон Сененко

«Наша найбільша і найважча війна ще попереду.

Війна за розуми.

Війна за чесні суди.

За якісні медіа.

За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.

Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.

Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.

Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.

Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.

В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.

Та все буде Україна.

За 30 років подолано величезний ментальний шлях.

І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.

Слава Збройним Силам України.»

згорнути коментар
показати весь коментар
12.05.2022 17:10 Відповісти
Що характерно,вона вважала,що посада(стан) судді,її, власність!!! Що виразно окреслює Злочинні засади формування суддівського корпусу. Неприпустимо робити суддів незалежними від громад!!! Неприпустима відсутність зворотнього зв'язку,й неможливість контролю за діяльністю чиновника суспільством. Злочинні концепції судоустрою,породжують злочинне функціонування системи
показати весь коментар
12.05.2022 17:11 Відповісти
А фото где? Ведь даже если доведут до суда, наш самый гуманный суд в мире сразу её отпустит... Так хоть зеленкой можно будет облить...
показати весь коментар
12.05.2022 17:14 Відповісти
Коли ДБР заарештує своїх колег-під@расів, що переслідували Пашинського і Чорновол за порятунок розробок КБ "Луч"?
показати весь коментар
12.05.2022 17:28 Відповісти
Тут на цензоре в каментах сборище дол@@@бов стало.
-Почему она не задержана?аррряя...

Потому что свалила она на мордор идиоты вы. Того и не задержана. И применнена к ней процедура заочного уголовного производства.

Зы: шо сталося тут на цензоре. Раньше ж адекватные были.
показати весь коментар
12.05.2022 17:30 Відповісти
звідки така освідомленість? В статті цього немає.... А в мордор свалить бо незаарештували...
показати весь коментар
12.05.2022 17:42 Відповісти
Так, вона - лайно! Так, таких багато!
Але проблема не в ній, а у ментальності нашого народу. Її ж не з Венеры прислали? А львівського суддю-колядника прислали не з Марсу. Як і решту чиновників. Тож....
показати весь коментар
12.05.2022 17:35 Відповісти
НА КОЛ ТВАРЬ
показати весь коментар
12.05.2022 17:46 Відповісти
скiльки рокiв дали???
показати весь коментар
12.05.2022 17:49 Відповісти
Почему среди предателей больше всего именно судей или полицейских? Не зажрались ли они на огромных зарплатах и левых доходах, результаты которых боятся потерять?
показати весь коментар
12.05.2022 18:57 Відповісти
 
 