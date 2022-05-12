Зрадила Україну сама і вербувала колег. ДБР повідомило про підозру керівниці суду на Харківщині
Оперативники ДБР встановили, що після окупації одного з населених пунктів Харківської області, очільниця місцевого суду особисто почала підготовку судової установи до співпраці з ворогом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-службу ДБР.
"Для швидкого відновлення роботи суду вже за російським законодавством підозрювана намагалася зібрати команду "однодумців". Вона активно закликала своїх підлеглих зрадити Україну і вже разом здійснювати так зване "судочинство" окупаційної влади. Також підозрювана шукала підтримку і серед місцевих правоохоронців, яким пропонувала співпрацю з агресором", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі ДБР повідомили їй про підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
Я строчу із України, якщо що.
Може ще й заарештували ?
Та да, це вже з фантастики.
в виде перевода на другое место с повышением. Такими кадрами не разбрасываются, еще пригодится
Єдиний вихід - перехід на принцип виборності суддей.
ОТГ обирає суддів першої інстанції, з'їзд суддей першої інстанції обирає суддей другої інстанції (обласного рівня), ті - суддей третьої інстанції (загальнодержавного рівня).
Суддя може обиратись на 4 роки, не більше, ніж на два терміни, жодних привілеїв, імунітетів і пожиттєвого утримання після завершення терміну перебування на посаді.
«Наша найбільша і найважча війна ще попереду.
Війна за розуми.
Війна за чесні суди.
За якісні медіа.
За справжні посадки навесні і покарання тих, хто весь час займався підривом інформаційної та військово-технічної безпеки держави.
Я лише можу уявити, як важко нашим бійцям стикатися з отаким в тилу.
Я лише можу уявити, що їх змушує тримати себе в руках.
Політика держави має бути безповоротна і немилосердна: викорінення російських та проросійських медіа, що засирають громадянам мізки.
Вони не мають зі свободою слова нічого спільного.
В цьому плані війна в певному сенсі безсила відкрити очі тим, хто її не бачить наживо, а спостерігає крізь призму соловйових, скабєєвих і шаріїв.
Та все буде Україна.
За 30 років подолано величезний ментальний шлях.
І добре, що «спровоцировані» російські танки горять, як сірники.
Слава Збройним Силам України.»
-Почему она не задержана?аррряя...
Потому что свалила она на мордор идиоты вы. Того и не задержана. И применнена к ней процедура заочного уголовного производства.
Зы: шо сталося тут на цензоре. Раньше ж адекватные были.
Але проблема не в ній, а у ментальності нашого народу. Її ж не з Венеры прислали? А львівського суддю-колядника прислали не з Марсу. Як і решту чиновників. Тож....