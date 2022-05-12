УКР
Новини
3 392 22

Рашисти планують видавати паспорти РФ на окупованих територіях України, - Міноборони

паспорт,рф

Російські окупаційні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій України до складу Російської Федерації.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. В тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо", - наголосив він.

Він зазначив, що російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних/авіаційних ударів та артилерійських обстрілів житлових районів та об’єктів інфраструктури у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській областях, а також прикордонних населених пунктах Сумської області.

Автор: 

Міноборони (7676) паспорт (1166) Мотузяник Олександр (349)
Топ коментарі
+8
Конечно будут,им никто не мешает
показати весь коментар
12.05.2022 17:19 Відповісти
+3
ну дуже тверда бумага..не підходить
показати весь коментар
12.05.2022 17:16 Відповісти
+3
Так вы ещё пару месяцев резину потяните так орки и Запорожье захватят,вы ***** закрылись в Донбасе и не в перед не назад ,а Оркам это и надо чтобы ваши боеспособные чясти сидели в Донбасе а орки будут у вас ЮГ заберать по. Техоньку ,походу всё-таки Зеленский и Ермак огенты Кремля как это не прескорбно ,
показати весь коментар
12.05.2022 17:27 Відповісти
Пора б вже лаври прочистити від моспаханата.
показати весь коментар
12.05.2022 17:19 Відповісти
Ну дуже цінна для нас інфа про підготовку якоїсь там інтеграції. Навіщо воно українцям, нам своє робить.
показати весь коментар
12.05.2022 17:19 Відповісти
хороший план, новоявленные граждане будут заселять непригодные для жизни районы рашки..., потому что их прошлую родину сотрут с лица земли...
показати весь коментар
12.05.2022 17:20 Відповісти
вже давно видають на зовсім недавно захоплених теріторіях
показати весь коментар
12.05.2022 17:21 Відповісти
ниччо,люсинда всэ видвоюйе...вечером у фейгина.
показати весь коментар
12.05.2022 17:22 Відповісти
Вони паспорт будуть видавати чоловікам разом з повісткою, а жінкам з квитком на Сахалін чи Камчатку.
показати весь коментар
12.05.2022 17:23 Відповісти
быстрые какие и возьмут же на всякий случай
показати весь коментар
12.05.2022 17:25 Відповісти
Так вы ещё пару месяцев резину потяните так орки и Запорожье захватят,вы ***** закрылись в Донбасе и не в перед не назад ,а Оркам это и надо чтобы ваши боеспособные чясти сидели в Донбасе а орки будут у вас ЮГ заберать по. Техоньку ,походу всё-таки Зеленский и Ермак огенты Кремля как это не прескорбно ,
показати весь коментар
12.05.2022 17:27 Відповісти
А не пошел бы ты к нехорошему дяде, пид@арок ?!
показати весь коментар
12.05.2022 17:43 Відповісти
Ну то, что рашку будет очень проблематично выбить из мест, где они окопались - это ясно. А на юге они окапываются очень серьезно и надолго.
показати весь коментар
12.05.2022 17:30 Відповісти
Кидайте нафуй этот сраный Донецк и Луганск ,там уже насиление прорашенское ***** вам эта помойка спасайте ЮГ Украины Богатый Херсон и Запорожье и то вы ***** досидитесь ,еде ваше хвалебное наступление уже ***** Аружия я вам с США навезли плюс вы ******* что танков у орков поотжимали *****, какого *** сидите сыкуны ***** , полк Азов погибает а ваши боеспособные части Донецк берегут ***** он вам усрался уже когда Югу ****** назревает **** дебилы *****
показати весь коментар
12.05.2022 17:36 Відповісти
Ну таки не для того здавал главзебил со своей шоблой юг , что бы начать его отвоевывать назад , отобьют Херсон а вдруг после этого кацапы выложат запись договорняка в Омане и что потом величайшему боневтіку вытирать долбодятлам которые за него голосовали
показати весь коментар
12.05.2022 17:54 Відповісти
С Мавзолейной ксивой все Шариковы рабZZei попадут точно в АД...
показати весь коментар
12.05.2022 17:53 Відповісти
Єто називаєтся аусвайс, нічого нового
показати весь коментар
12.05.2022 17:58 Відповісти
Я так понел что действительно ЮГ Украины не ваш,по менталу, если вы за него не хотите бороться как и Крым отдали, Сумы значит отбили Чернигов Киев а Запорожье и Херсон подарили , и ******* пускает что вот вот вот вот заберём только оружие подкопим ,*******, орки уже рубли вели в Херсоне и поднимают местным зарплаты до 40тысячь рублей в месяц, по той же схеме как и в Крыму подняли в Ялте зарплаты чтобы местных успокоить ,а когда провели референдум сразу опустили в трое, так сейчас и в Херсоне происходит ,,,земля враг 100%и не дай бог он юг не вернёт его повесят за яйца и Ермака тоже а то гляди замоскировались под героев а ****** на воротник ещё ***** людей вУкраине кто организует новый Азов
показати весь коментар
12.05.2022 18:00 Відповісти
чет рублей не видел как и зарплат от рашки. Пришли они значит в больницу и спрашивают " а сколько у вас медсестры и врачи получают?" им ответили, а они на это "ого! ну мы такую платить не будем" Я ясно объясняю?
показати весь коментар
13.05.2022 05:18 Відповісти
Туалетная бумага в виде книжки.
показати весь коментар
12.05.2022 21:11 Відповісти
зеленский не в курсе
показати весь коментар
12.05.2022 21:55 Відповісти
Я так розумію, що після звільнення нашої землі, всі з паспортами РФ поїдуть розбудовувати непрохідні хащі РФ, адже іноземні громадяни не можуть перебувати більше 180 днів на території України .
показати весь коментар
25.05.2022 19:59 Відповісти
Жопи, досить, лавру вам, автомати дали в Києві, отбили русню, чо лавру не почистити, дайте нам те, дайте нам се, а самі здриснули попи, і доведіть зворотне. І мусорня гівно, і решта не начасі
показати весь коментар
01.09.2022 02:31 Відповісти
 
 