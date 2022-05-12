Рашисти планують видавати паспорти РФ на окупованих територіях України, - Міноборони

Російські окупаційні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій України до складу Російської Федерації.

Про це повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російські військово-цивільні адміністрації проводять заходи з підготовки інтеграції окупованих територій до складу Росії. В тому числі: зміни адміністративно-територіального поділу; адаптація правоохоронної, банківської та прикордонних систем до російського законодавства; підготовка нормативно-правової бази для видачі паспортів РФ тощо", - наголосив він.

Він зазначив, що російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати цивільну інфраструктуру України шляхом завдання ракетних/авіаційних ударів та артилерійських обстрілів житлових районів та об’єктів інфраструктури у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Одеській областях, а також прикордонних населених пунктах Сумської області.

Також читайте: Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, - Міноборони