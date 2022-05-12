Єврокомісія схвалила план, який допоможе Україні експортувати зерно через блокаду портів Росією

Європейська Комісія надала план дій, спрямований на допомогу Україні експортувати агропромислову продукцію, так звані смуги солідарності - Solidarity Lanes.

"Після вторгнення Росії в Україну та блокади нею українських портів українське зерно й інші сільськогосподарські товари більше не можуть дістатися місця призначення. Ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, й існує гостра потреба у створенні альтернативних логістичних маршрутів із використанням усіх відповідних видів транспорту", - констатували в ЄК.

За словами єврокомісара з питань транспорту Адіни Велян, 20 млн тонн зерна мають бути відправлені з України менш як за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС.

"Це гігантське завдання, тому важливо координувати та оптимізувати логістичні ланцюжки, прокладати нові маршрути та уникати, наскільки це можливо, вузьких місць. Наші пропозиції стосуються невідкладних рішень, а також середньострокових і довгострокових заходів для кращого поєднання та інтеграції інфраструктури України з інфраструктурою ЄС. І для короткострокових, і для довгострокових рішень ми працюватимемо з українською владою та в тісній співпраці з сусідніми державами-членами, які не пошкодували зусиль, щоб допомогти під час цієї кризи", - пояснила Валеан.

У пресрелізі, поширеному у зв'язку з цим, зазначається, що станом на сьогодні, незважаючи на негайні зусилля ЄС і його держав-членів щодо спрощення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок очікують оформлення на українській стороні.

"Середній час очікування вагонів становить 16 днів, а на деяких кордонах доходить до 30 днів. Ще більше готового на експорт зерна все ще зберігається на українських елеваторах. Серед проблем - різна ширина колії: українські вагони здебільшого несумісні із залізничною мережею ЄС, тому більшість товарів необхідно переміщувати у вантажівки або вагони, що відповідають стандартній колії ЄС. Цей процес потребує багато часу, а перевалювальні потужності вздовж кордонів обмежені", - назвали деякі проблеми в Єврокомісії.

Для того, щоб усунути ці перешкоди та створити "смуги солідарності", комісія разом із державами-членами та зацікавленими сторонами працюватиме над пріоритетними діями в короткостроковій перспективі.

Першим пріоритетам названо додатковий вантажний рухомий склад, судна й вантажівки. З цією метою комісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Щоб погодити попит і пропозицію та встановити відповідні контакти, комісія створить логістичну платформу для встановлення контактів і попросить держави-члени призначити спеціальні контактні пункти Solidarity Lanes.

Іншим пріоритетом названо пропускну спроможність транспортних мереж і перевантажувальних терміналів: експортні постачання української сільськогосподарської продукції мають бути пріоритетними, а керівники інфраструктури мають надати залізничні слоти для цього експорту. Комісія також закликає учасників ринку терміново перекинути мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалювання. Угода про автомобільні перевезення з Україною також усуне вузькі місця", - озвучили механізм у Єврокомісії.

Також серед пріоритетів - митні операції та інші перевірки і зберігання продукції на території ЄС. З цією метою комісія закликає національну владу проявляти максимальну гнучкість і забезпечувати адекватне укомплектування персоналом для прискорення процедур у пунктах перетину кордону, оцінить доступні складські потужності в ЄС та координуватиме свої дії з державами-членами, щоб допомогти забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

У середньостроковій перспективі для покращення сполучення між ЄС та Україною Європейська Комісія працюватиме над збільшенням пропускної спроможності інфраструктури нових експортних коридорів та над створенням нових інфраструктурних зв'язків у рамках реконструкції України. "Наступний раунд конкурсу Connecting Europe Facility (CEF) дасть змогу підтримати проекти щодо покращення транспортного сполучення з Україною, зокрема для залізничного сполучення і залізничних терміналів. Тож комісія сьогодні ухвалила рішення підписати з Україною угоду високого рівня про оновлення карт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) у рамках політики комісії з розширення TEN-Т у сусідні країни", - наголошується у пресрелізі.