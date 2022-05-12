УКР
9 169 30

Єврокомісія схвалила план, який допоможе Україні експортувати зерно через блокаду портів Росією

зерно

Європейська Комісія надала план дій, спрямований на допомогу Україні експортувати агропромислову продукцію, так звані смуги солідарності - Solidarity Lanes.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Після вторгнення Росії в Україну та блокади нею українських портів українське зерно й інші сільськогосподарські товари більше не можуть дістатися місця призначення. Ситуація загрожує глобальній продовольчій безпеці, й існує гостра потреба у створенні альтернативних логістичних маршрутів із використанням усіх відповідних видів транспорту", - констатували в ЄК.

За словами єврокомісара з питань транспорту Адіни Велян, 20 млн тонн зерна мають бути відправлені з України менш як за три місяці, використовуючи інфраструктуру ЄС.

"Це гігантське завдання, тому важливо координувати та оптимізувати логістичні ланцюжки, прокладати нові маршрути та уникати, наскільки це можливо, вузьких місць. Наші пропозиції стосуються невідкладних рішень, а також середньострокових і довгострокових заходів для кращого поєднання та інтеграції інфраструктури України з інфраструктурою ЄС. І для короткострокових, і для довгострокових рішень ми працюватимемо з українською владою та в тісній співпраці з сусідніми державами-членами, які не пошкодували зусиль, щоб допомогти під час цієї кризи", - пояснила Валеан.

У пресрелізі, поширеному у зв'язку з цим, зазначається, що станом на сьогодні, незважаючи на негайні зусилля ЄС і його держав-членів щодо спрощення перетину кордону між Україною та ЄС, тисячі вагонів і вантажівок очікують оформлення на українській стороні.

"Середній час очікування вагонів становить 16 днів, а на деяких кордонах доходить до 30 днів. Ще більше готового на експорт зерна все ще зберігається на українських елеваторах. Серед проблем - різна ширина колії: українські вагони здебільшого несумісні із залізничною мережею ЄС, тому більшість товарів необхідно переміщувати у вантажівки або вагони, що відповідають стандартній колії ЄС. Цей процес потребує багато часу, а перевалювальні потужності вздовж кордонів обмежені", - назвали деякі проблеми в Єврокомісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вимагаємо від РФ припинити викрадення зерна, розблокувати українські порти, відновити свободу судноплавства, - заява МЗС

Для того, щоб усунути ці перешкоди та створити "смуги солідарності", комісія разом із державами-членами та зацікавленими сторонами працюватиме над пріоритетними діями в короткостроковій перспективі.

Першим пріоритетам названо додатковий вантажний рухомий склад, судна й вантажівки. З цією метою комісія закликає учасників ринку ЄС терміново надати додаткові транспортні засоби. Щоб погодити попит і пропозицію та встановити відповідні контакти, комісія створить логістичну платформу для встановлення контактів і попросить держави-члени призначити спеціальні контактні пункти Solidarity Lanes.

Іншим пріоритетом названо пропускну спроможність транспортних мереж і перевантажувальних терміналів: експортні постачання української сільськогосподарської продукції мають бути пріоритетними, а керівники інфраструктури мають надати залізничні слоти для цього експорту. Комісія також закликає учасників ринку терміново перекинути мобільні зернонавантажувачі на відповідні прикордонні термінали для прискорення перевалювання. Угода про автомобільні перевезення з Україною також усуне вузькі місця", - озвучили механізм у Єврокомісії.

Також серед пріоритетів - митні операції та інші перевірки і зберігання продукції на території ЄС. З цією метою комісія закликає національну владу проявляти максимальну гнучкість і забезпечувати адекватне укомплектування персоналом для прискорення процедур у пунктах перетину кордону, оцінить доступні складські потужності в ЄС та координуватиме свої дії з державами-членами, щоб допомогти забезпечити більше потужностей для тимчасового зберігання українського експорту.

Також читайте: Україна втрачає 170 млн доларів щодня через заблоковані Росією порти, - Шмигаль

У середньостроковій перспективі для покращення сполучення між ЄС та Україною Європейська Комісія працюватиме над збільшенням пропускної спроможності інфраструктури нових експортних коридорів та над створенням нових інфраструктурних зв'язків у рамках реконструкції України. "Наступний раунд конкурсу Connecting Europe Facility (CEF) дасть змогу підтримати проекти щодо покращення транспортного сполучення з Україною, зокрема для залізничного сполучення і залізничних терміналів. Тож комісія сьогодні ухвалила рішення підписати з Україною угоду високого рівня про оновлення карт Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) у рамках політики комісії з розширення TEN-Т у сусідні країни", - наголошується у пресрелізі.

Єврокомісія (2285) зерно (3190) експорт (4639)
+12
показати весь коментар
12.05.2022 17:24 Відповісти
+12
давно треба будувати в Україні євроколію
показати весь коментар
12.05.2022 17:48 Відповісти
+10
В прошлом году Украина собрала 84 миллиона тонн зерновых. Это больше 2 тонн зерна на человека - включая новорожденных и стариков. Такие количества сажались с расчетом на то что будут экспортироваться.
показати весь коментар
12.05.2022 17:42 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 17:24 Відповісти
Четверо? Чотири тисячі!
показати весь коментар
12.05.2022 19:53 Відповісти
нехай застріляться ті митники разом з подільниками- погранцями товстомордими.
показати весь коментар
12.05.2022 21:32 Відповісти
осенью бубочка булочки будэ импортировать...все при деле.
показати весь коментар
12.05.2022 17:25 Відповісти
майськіє шашлики ми вже проїхали....
показати весь коментар
12.05.2022 17:40 Відповісти
Я перепрошую, а ми шо їсти будемо? Чи в нас лишки зернових?
Чи мабуть нам по кишені буде буханець за 50 гривень?
показати весь коментар
12.05.2022 17:34 Відповісти
Писали що практично двохрічний запас зерна, навіть якщо в цьому році нічого не сіяти.
показати весь коментар
12.05.2022 22:38 Відповісти
Без експорту зерна наступного року будете їсти те , що зможуть вам завезти із Євросоюзу . Не рахуйте вартість буханця , а дайте відповідь де аграріям взяти обігові кошти якщо їхній урожай не буде продано ? Держава дає кредит на посівну , але кредити потрібно гасити , питання чим ?
показати весь коментар
13.05.2022 00:22 Відповісти
Ти звідки сам? "Держава" ніякі кредити не дає - дають коменрційні банки
показати весь коментар
13.05.2022 00:40 Відповісти
Шота я насторожился после новости, что нужно как можно скорее вывезти из Украины продовольствие. И весь цивилизованный мир будет на в этом помогать. Во как!
показати весь коментар
12.05.2022 17:39 Відповісти
В прошлом году Украина собрала 84 миллиона тонн зерновых. Это больше 2 тонн зерна на человека - включая новорожденных и стариков. Такие количества сажались с расчетом на то что будут экспортироваться.
показати весь коментар
12.05.2022 17:42 Відповісти
Так чому ціни на хліб тільки зростають, а не знижуються?
показати весь коментар
12.05.2022 23:21 Відповісти
Ви ціну пального , міндобрива , запчастин , засобів захисту , посівного матеріалу бачили ? Чи вас цікавить тільки ціна на хліб ? Хочете мати дешевий хліб - забезпечте селян витратними матеріалами по таких же цінах ! Все виросло у ціні в 3-4 рази , а зерно по вашому повинне подешевшати ?(( Цікава логіка ((
показати весь коментар
13.05.2022 00:26 Відповісти
Про яких "селян" ви розповідаєте? Які свої паї сдають? Нашо їх чимось "забезпечувати" - комунізм, чи шо?
показати весь коментар
13.05.2022 00:43 Відповісти
Україна одночасно і москалів гамселить, і світ годує - точно що ненька для всієї планети.
показати весь коментар
12.05.2022 17:44 Відповісти
давно треба будувати в Україні євроколію
показати весь коментар
12.05.2022 17:48 Відповісти
Саме так,в прямому сенсі інтегруватися до ЕС разом з переходом на єврорейки!Бо з совковим стандартом ми прив'язані до росії.
показати весь коментар
12.05.2022 18:06 Відповісти
То вона так тільки називається.
Україна, Болгарія, = 1520 мм
Португалія і Іспания = 1668
Італія = 950 і 1445
Німечина, Польща, Франція = 1435
показати весь коментар
12.05.2022 19:24 Відповісти
Швейцарія взагалі 750мм
показати весь коментар
12.05.2022 19:26 Відповісти
Це ви де про 1445-мм залізницю в Італії почули??

Лише кілька міських трамваїв.

1435-мм справді універсальна колія -- не лише Євро, а й Америки, Японії (всі Шінкансен будуються під неї) і Китаю.

У Швейцарії три чверті всіх колій теж шириною 1435 мм.

Вивчайте, будь-ласка, предмет перед тим, як писати.
показати весь коментар
12.05.2022 21:03 Відповісти
от добре що у всіх буде добре... ОКРІМ НАС!
показати весь коментар
12.05.2022 17:48 Відповісти
Помните, недавно один идиот из нашей (!) власти всерьёз предлагал строить гиперлупы, вместо того, чтобы обновлять подвижной состав, ремонтировать убитое грузовыми составами дорожное полотно. Где он теперь, этот идиот? В какой стране?
показати весь коментар
12.05.2022 17:53 Відповісти
тварь точно в порядке а где мои поборы
показати весь коментар
12.05.2022 18:01 Відповісти
Гиперлуп построил бы Илон Маск, чем обеспечил бы кучу рабочих мест в Украине!

Но зеленым ********* нужно было только "жрать-срать-ржать"

А еще Маки интернетом Старлинк обеспечил пол-Украины, где связь порушили кацапы - правда идиот?
показати весь коментар
13.05.2022 00:45 Відповісти
О зачюхались
показати весь коментар
12.05.2022 17:59 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 20:58 Відповісти
Элементарно....
Заходят в чёрное море воен корабли НАТО и на др кораблях стран НАТО вывозят зерно.
Рашка зассыт что то делать....
Но может мин накидать, что ей тоже помешает.
показати весь коментар
13.05.2022 03:13 Відповісти
А чи не простіше було б відправити авіацію та кораблі НАТО в район Чорного моря та розбомбити нахер усі російські військові кораблі, які блокують українські порти? А заразом потопити російські підводні човни, які бовтаються там без діла, як лайно в ополонці.
показати весь коментар
13.05.2022 07:55 Відповісти
Недавно слышала на канале Юрия Швеца новость о том, что под мандатом ООН корабли Великобритании и других стран НАТО могут создать типа гуманитарный коридор в море, чтобы разблокировать порты Украины для вывоза продовольствия, есть какая-то процедура
показати весь коментар
13.05.2022 08:39 Відповісти
 
 