Палата представників США ухвалила 4 законопроєкти про фінансові санкції проти Росії і Білорусі

Нижня палата Конгресу США проголосувала переважною більшістю голосів за чотири нові проєкти законів, які запроваджують нові обмеження проти Росії через її війну проти України, а також проти Білорусі – за підтримку російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила на офіційній фейсбук-сторінці посол України в США Оксана Маркарова.

"Вчора 11 травня Палата представників США ухвалила ще 4 законопроєкти, пов’язані з агресією РФ проти України", - сказано в повідомленні.

418 голосами було ухвалено H.R. 7066 Закон про фінансові санкції проти Росії та Білорусії, який вимагає від фінансових установ США забезпечити дотримання юридичними особами та особами, що належать установі або контролюються нею, дотримання санкцій проти РФ і РБ.

Також 352 голосами було ухвалено H.R.7081 Закон про комплексне послаблення боргового навантаження на Україну, який зобов’язує Міністерство фінансів США докласти зусиль для покращання ситуації з зовнішніми боргами України.

Крім того, 416 голосами було ухвалено H.R.6891 Закон про ізоляцію російських урядовців 2022 року, який вимагає виключити посадовців російського уряду, наскільки це можливо, з певних міжнародних зустрічей.

417 голосами було ухвалено H.R.6899 Закон про заборону Міністерству фінансів США брати участь у будь-яких операціях, пов’язаних з обміном спеціальних прав запозичення (СДР), що належать Росії або Білорусі.

Для вступу в силу законопроєкти мають бути ухвалені Сенатом, а також підписані президентом США.

