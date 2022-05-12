УКР
Проводяться переговори про обмін 38 важкопоранених бійців з "Азовсталі", - Верещук

Координатор дій із гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна заявила, що переговори про евакуацію медиків і поранених із території металургійного комбінату "Азовсталь"в точеному Маріуполі тривають.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі проводяться переговори про важливий другий етап гуманітарної операції з порятунку медичних працівників і поранених. Це близько 500 осіб. І також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують саме маріупольці. І в місті все ще перебувають близько 100 тисяч людей. Здебільшого це літні люди, жінки та діти", - сказала Ломакіна під час брифінгу.

Вона нагадала, що раніше за підтримки ООН і Червоного хреста з "Азовсталі" вдалося евакуювати близько 300 людей.

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пізніше уточнила, що наразі тривають переговори про евакуацію з території комбінату лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

"Зараз ми проводимо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатися далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - написала Верещук у телеграмі.

Читайте також: "Допоможи нам вийти з Азовсталі", - командир морпіхів Волина звернувся до Ілона Маска

Міністр закликала політиків, журналістів і громадських діячів утриматися від коментарів про зміст переговорів, оскільки вони не лише дезінформують і дезорієнтують суспільство, а і шкодять переговорному процесу.

"Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде, і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати", - підсумувала Верещук.

Також читайте: Запропонували Росії обміняти поранених бійців з "Азовсталі" на військовополонених РФ, - Верещук

Олексо Грицик
@OleksoYkrop
3 год
на 5 му каналі йде прямий брифінг родичів бійців "Азова" та світових змі,
на "марафоні" Г+Г= про.балі показують як " швидко розтаможити авто",це якесь пекельне дно...
12.05.2022 18:11 Відповісти
верещук, а решта Азову, то як??? Влада про- - али??? Вам це Українці не пробачать!!!
12.05.2022 18:23 Відповісти
крайне стрёмная тётка...буба ещё будет локти кусать...
12.05.2022 18:20 Відповісти
ну если за дело взялась верещук, то
12.05.2022 18:10 Відповісти
Лучше бы Петя занялся этим. Вот у него получилось бы!
12.05.2022 19:23 Відповісти
Краще туди їй не сунути носа, як і тому, що бере на "особистий контроль". Де вони, там горе. Краще хай цим займаються професіонали, а не піарщики.
12.05.2022 18:43 Відповісти
Верещук не верещи!
12.05.2022 19:35 Відповісти
Льотчиків віддадуть. 100%
12.05.2022 20:22 Відповісти
И земля налетит на небесную ось. 100%
13.05.2022 06:22 Відповісти
Те що робить Зе команда закінчується крахом.
12.05.2022 21:33 Відповісти
Зе владі аби скинути з себе відповідальність, типу дивіться, ми ж це робили, домовлялись, а те що нічого не вийшло, то ми ж вчимось, бо Зе влада має право на помилки

12.05.2022 21:55 Відповісти
невжеж ??? Як то дивно. Це що ж виходить що вони тільки ЗАРАЗ почали це робити???? А до цього вони зовсім не вели перемовини хоч про поранених ??? зараз зрозуміло що вони навіть і не намагалися це зробити раніше вних мабуть думки не було мабуть
12.05.2022 22:01 Відповісти
це їх завезуть в динири на фільтрацію???
12.05.2022 22:22 Відповісти
Заберіть ту падаль верещук нах з переговорників!!!
12.05.2022 22:37 Відповісти
дЄрмака,Абдристовича Зеров падли закінчать,всі вже все знають!
12.05.2022 22:38 Відповісти
Долго же вы чухаетесь, вот что значит, нет там ваших родственников, иначе давно бы их уже освободили.
12.05.2022 23:02 Відповісти
Та наша влада не розуміє, що якщо вони не врятують Азовців, то журналісти, люди, всі родичі їм цього не пробачать. Вона ж, та влада, піде під трибунал за смерті наших воїнів. Це ж мова йде до 1000 людей. Ну от яка різниця між ними і кацапами. І ті, і ті вбивають людей.
От не розумію, для чого було звільняти від санкцій Абрамовича, який зараз нічого не робить для визволення Азовців? Цирк на дроті. Навіщо Абрамовичу 4 млрд фунтів? Може їх потратити і на гідну справу. Хватить вже в золоті купатись.
13.05.2022 00:27 Відповісти
буде теж саме, що із Іловайським зеленим коридором
13.05.2022 07:23 Відповісти
 
 