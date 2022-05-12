Проводяться переговори про обмін 38 важкопоранених бійців з "Азовсталі", - Верещук

Координатор дій із гуманітарних коридорів від Офісу президента Тетяна Ломакіна заявила, що переговори про евакуацію медиків і поранених із території металургійного комбінату "Азовсталь"в точеному Маріуполі тривають.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наразі проводяться переговори про важливий другий етап гуманітарної операції з порятунку медичних працівників і поранених. Це близько 500 осіб. І також про відкриття гуманітарних коридорів, яких потребують саме маріупольці. І в місті все ще перебувають близько 100 тисяч людей. Здебільшого це літні люди, жінки та діти", - сказала Ломакіна під час брифінгу.

Вона нагадала, що раніше за підтримки ООН і Червоного хреста з "Азовсталі" вдалося евакуювати близько 300 людей.

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук пізніше уточнила, що наразі тривають переговори про евакуацію з території комбінату лише 38 важкопоранених військовослужбовців.

"Зараз ми проводимо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатися далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ", - написала Верещук у телеграмі.

Читайте також: "Допоможи нам вийти з Азовсталі", - командир морпіхів Волина звернувся до Ілона Маска

Міністр закликала політиків, журналістів і громадських діячів утриматися від коментарів про зміст переговорів, оскільки вони не лише дезінформують і дезорієнтують суспільство, а і шкодять переговорному процесу.

"Я дуже прошу. Йдеться про життя людей. Утримайтеся від публічних коментарів про те, чого не знаєте. Якщо все вийде, і ми витягнемо людей, потім робіть, що хочете. А зараз прошу бути відповідальними та не заважати", - підсумувала Верещук.

Також читайте: Запропонували Росії обміняти поранених бійців з "Азовсталі" на військовополонених РФ, - Верещук