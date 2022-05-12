УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5111 відвідувач онлайн
Новини Війна
22 157 199

УПЦ МП звинуватила ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії

упц,мп,сінод

Священний синод Української православної церкви (Московського патріархату) звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити зупинити релігійну ворожнечу та вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо Церкви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр інформації УПЦ (МП).

"Занепокоєння членів Синоду викликали непоодинокі випадки розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату на релігійному ґрунті. Зокрема, у Верховній Раді України зареєстровані антицерковні законопроекти; окремими органами місцевого самоврядування у різних галузях приймаються незаконні рішення щодо заборони чи обмеження діяльності місцевих релігійних громад Української православної церкви. Крім того, за мовчазною згодою або за відкритого втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів Української православної церкви", - йдеться у зверненні Синоду за підсумками засідання, яке пройшло у Києво-Печерській лаврі у четвер.

В УПЦ (МП) вважають, що ці факти є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України".

"З сумом констатуємо, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та "ПЦУ" і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну. Вважаємо, що злочинні дії, направлені проти Української Православної Церкви, мають ознаки підривної та диверсійної діяльності і є також наслідком бездіяльності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, що покликана регулювати міжрелігійні відносини в Україні", - йдеться у офіційній заяві Синоду УПЦ МП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На території Конотопа заборонили діяльність УПЦ МП. ДОКУМЕНТ

Синод розглянув випадки, на його думку, незаконних дій представників органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб стосовно УПЦ (МП), та ухвалив рішення звернутися до генерального прокурора України з проханням належного розслідування зазначених випадків та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення конституційних права і свободи парафіян.

Також Священний синод ініціював збори віруючих УПЦ (МП) для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни.

Також читайте: Рада не розглядатиме заборону УПЦ МП до кінця війни, - Стефанчук

Автор: 

Зеленський Володимир (25537) УПЦ МП (1230) церква (708)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+141
Это все легко прекратить: либо вы переходите в ПЦУ, либо валите нафиг со страны, и больше никаких религийных войн
показати весь коментар
12.05.2022 18:22 Відповісти
+76
Москвабаские попы к своей пастве в бурятию или куда то к чухшам вон еретики и содомиты
показати весь коментар
12.05.2022 18:22 Відповісти
+73
Пшли на *** твари-сатанисты !
показати весь коментар
12.05.2022 18:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
почему эти попы еще не запрещены???
показати весь коментар
12.05.2022 19:15 Відповісти
Чому вони досі не розп"яті в одних трусиках???
показати весь коментар
12.05.2022 20:22 Відповісти
Как минимум обложить налогами долгополых, а то совсем берега попутали. Надеюсь шо доживу до того счастливого момента, когда у попов на шее рядом с крестом будет висеть кассовый аппарат.
показати весь коментар
12.05.2022 19:15 Відповісти
Він у них і так висить!

- Любите друг друга, творите добро, соблюдайте заповеди.
- Ты открыл нам глаза, мы пойдем за тобой!
- Да, а еще молитесь на золотые предметы, торгуйте в храмах, гоните оттуда женщин без платков, живите в роскоши, крестите за деньги!
- Ты болен, Иисус?!
- Шучу конечно.

*
Однажды мне запретили сфотографировать фреску "Иисус выгоняет торговцев из храма", потому что фотосъемка в храме платная.

*

Паска для попа - все одно, що 8 березня - для продавця квітів…
показати весь коментар
13.05.2022 04:17 Відповісти
Зібрати всіх попів до фільтраційного табору на предмет співробітництва з ФСБ. Виявити агентів та обміняти на Азовців. Отак! Війна є війна. Нєх шастать.
показати весь коментар
12.05.2022 19:17 Відповісти
КДБісту на кличку Пуйло ті попи нафіг не всрались. Скільки є ще утопічних пропозицій?
показати весь коментар
12.05.2022 22:03 Відповісти
Вы не жертвы - вы причина. И не прячься тут за религией. Религия к этому не имеет никакого отношения вообще.
показати весь коментар
12.05.2022 19:19 Відповісти
які, Вам пане, ще потрібні докази ворожого ставлення УПЦ філіала РПЦ до українців і України? Не Кирило Гундяй у своїй ********** "русского мира" не бачить українців і держави Україна? Не він освятив війну московії проти України? Не він пропонує вбити всіх вигаданих ними нацистів і бандерівців? А що там кажуть Заповіді Божі? Що можна вбивати, гвалтувати, красти та інше? Ідіть нахер із цією ворожою сатаністською сектою, яка себе назвала церрквою і окупувала чужу територію, чужі храми і гадить цій державі і людям.
показати весь коментар
12.05.2022 19:40 Відповісти
РПЦ ФСБ - тварини алчні..
показати весь коментар
12.05.2022 19:18 Відповісти
Зеленский думал запихнуть тему под ковер, но раскольники снова взялись за любимое дело - раскол страны.
показати весь коментар
12.05.2022 19:18 Відповісти
підрозділ фсб рф писок відкриває. їх і до ПЦУ не варто брати, хто був в упц мп одна дорога - в кацапію або на війну а потім в ПЦУ
показати весь коментар
12.05.2022 19:20 Відповісти
не звізді, сповідуй хоч Марію ДЕВІ Христос, а от лізти в політику *****!
показати весь коментар
12.05.2022 19:40 Відповісти
Ти, дебіле тут релігію не приплітай. Ніхто не забороняє сповідувати будь-яку релігію, крім сект які шкодять здоровью, життю людей та існуанню Ураїни. Маскальська церква - це не релігія - а вороги, які відкрито діють проти України. Тому іди ти за кораблем кацапським, гнидо.
показати весь коментар
12.05.2022 19:51 Відповісти
Если твоя религия заключается в том чтобы подчиняться Москве и ненавидеть Украину, то ей не место в Украине.
показати весь коментар
12.05.2022 19:49 Відповісти
новодєльний кацапський козачьок засланий



Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 29.03.2022
показати весь коментар
12.05.2022 19:50 Відповісти
Хто Ти такий ясно. Прихильник диявольського віросповідування,котре благословляє рашистів на війну в Україні проти українського народу .Рашистський сатанат благословить не силою Господа Бога, бо Господь і його слуги , благословить миром, благословляють на вбивство і війну слуги лукавого,котрим є окупанти України,
показати весь коментар
12.05.2022 19:57 Відповісти
А де ви розгледіли в Московському патріархаті, що фактично є філіалом КГБ-ФСБ, церкву?? УПЦ(МП) це організація, котра підтримується та фінансується ворогом України та всього українського - московією ... Хочере молитися в церкві? Будь ласка - українські ПЦУ, УГКЦ, а Московський патріархат це провідники ідеї знищення України як держави та мріють про підпорядкування нашої держави азійській москальській орді.
показати весь коментар
12.05.2022 20:12 Відповісти
Підтримую пана. Ні в якому разі московських попів не потрібно брати в ПЦУ. В них був час вибору між Україною і ворогом, вони вибрали ворога і до останнього сподівалися, що переможуть Україну. Але дудки. Війна повністю відкрила очі українцям хто є х то, і хто ховався за брехнею і служив ворогу! Гнати московитів до московитів. На території України діє канонічна церква - Православна Церква України, митрополитом якої це Епіфаній, що і записано в Томосі і Диптиху Вселенського (Константинопольського) патріархату. А УПЦ, яка тут не канонічна і не визнана церковними канонами, яка являється філіалом Російської православної церкви має йти на її території, на землі росії. Тут вони можуть називатися як екзархи російської церкви в Україні. І московський піп Онуфрій є тут самозванцем, не може бути в Україні два митрополита, є один і це Епіфаній, а московит Онуфрій є простим московським попом, ворожої до України московської церкви, який, як і його попи московської церкви дурить несвідомих українців прикриваючись назвою УПЦ, чим фактично не являються.
показати весь коментар
12.05.2022 19:48 Відповісти
У мене немає жодних ілюзій стосовно мети, яку переслідував ПьотрЛіксєічь, створюючи ПЦУ і лобіюючи отримання Томосу. Проте, якщо абстрагуватись від персоналій, то канонічна, проукраїнська церква ПЦУ, капелани якої служать в ЗСУ, священнослужителі якої моляться за здоров'я наших воїнів і за перемогу разом з прихожанами - це величезний здобуток для країни. І компромісів тут не може бути ніяких: москалопопи - нах, а тих, хто вчинив тяжкі злочини проти України на зразок держзради - садити на довічне з конфіскацією
показати весь коментар
12.05.2022 19:21 Відповісти
то не треба тоді теревенити тут про свою аллюзії
показати весь коментар
12.05.2022 19:45 Відповісти
Ваші ілюзії то Ваші ілюзії, а як проказав час, то Петро Олексійович, пан Яценюк, пан Парубій, всі міністри, більшість Верховної Ради та українців були праві і мали проукраїнську позицію, підтримали прагнення українців отримати Томос. відродити розтоптану сатаністами українську церкву. Велика подяка Петру Олексійовичу Порошенко і ганьба тіктокерам і таким як він, що до цього часу поливають брудом людину і його правильні рішення, які пішли і йдуть на користь України. Ви нічого не бажаєте сказати за пана Зеленського, який наш Томос обізвав термосом і не вибачився? Не проти, що він і його регіоналівська команда не один раз нагороджувала виключно московських попів і вся його команда є прихожанами ворожої до України церкви? Що навіть у Верховній Раді відкрили капличку Московської Церкви? Нічого, що він на три роки призупинив перехід громад з УПЦ до ПЦУ?
показати весь коментар
12.05.2022 19:58 Відповісти
Про мету Порошенка він тобі сам розповів, чи РашТв повідомило? Чи їх васали медведчуковські тут, або малороська Зелень в передвиборчій гонитві назнищення.
показати весь коментар
12.05.2022 21:09 Відповісти
ви такі наївні. парламент ВЖЕ розглядав це питання і постановив, що не можна їх розганяти чи забороняти, бо це спричинює ворожнечу. отаких парламентарів ви вибрали. ви ж за слуг народу голосували? їжте тепер, не обляпайтесь.
показати весь коментар
12.05.2022 19:22 Відповісти
А то что они теперь говорят это не та самая ворожнеча? Позор и война как Черчилль завещал.
показати весь коментар
12.05.2022 19:27 Відповісти
Потвори гидотнi,ваше мiсце у паРашi
показати весь коментар
12.05.2022 19:23 Відповісти
Секту- банду ФСБ - на помойку. Не бойтесь называть , считать и быть уверенными в том , что это ( рпц- упц) сборище фашистов. Читайте историю Православия - они совершенно не легитимны , чистые отцеубийцы - убивающие материнскую ( константинопольскую ) церковь , корая их благословила ( под давлением, через убийства, шантаж, подкуп). Их история- история позора и церковных преступлений. Это Сатанат , благословляющая убийц .....На помойку...
показати весь коментар
12.05.2022 19:26 Відповісти
а в содєржаніє не пробував вникнути ?
показати весь коментар
12.05.2022 19:48 Відповісти
"Релігія опіум для народу"... УСЯ!
показати весь коментар
12.05.2022 20:02 Відповісти
В буцигарню -як агентів ФСБ. А хто з дурісті там ще залишився-в парашку
показати весь коментар
12.05.2022 21:36 Відповісти
а давайте всіх тих попів уконтропупимо, а після війни вже будемо розбиратись. Бо зараз не на часі™
показати весь коментар
12.05.2022 19:27 Відповісти
Все завжди на часі. Пропоную московських попів притзвати в ЗСУ, вони ж мають українські паспорти? Користуються правами? То хай набираються розуму там, де в вся українці.
показати весь коментар
12.05.2022 19:50 Відповісти
Щоб здавали позиції ворогу?
показати весь коментар
13.05.2022 09:22 Відповісти
є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України".

от же ж "суки православні", як казав Петро Олексійович
показати весь коментар
12.05.2022 19:29 Відповісти
за православним каноном, "упц мп" тут не повинно геть смердіти
показати весь коментар
12.05.2022 19:41 Відповісти
"**** православна" казав Петро Олексійович на Новінського

вчи матчасть!
показати весь коментар
12.05.2022 19:44 Відповісти
5-ту колону треба знищувати.
показати весь коментар
12.05.2022 19:31 Відповісти
Дивно чого мовчить Тернопіль, Львів? Стефанчуку не дивуюся, він закінчив Хмельницьку бібліотеку ( див. Вікіпедію) і тому дуже сильний юрист, самозванноі юридичноі академіі академік...словом, добре, що взяли в Слуги...наклав в штани...ФСБ (РПЦ МП) - це реально страшно...
показати весь коментар
12.05.2022 19:33 Відповісти
"....проти беззаконних дій щодо Церкви."

крім московського паханату в Україні немає інших Церков ?
от же ж "суки православні", як казав Петро Олексійович
показати весь коментар
12.05.2022 19:33 Відповісти
СЛОВОБЛУДІЄ! Про кирила та путіна ні слова, знову у всьому винен Порошенко. Вселенський Патріарх і Всесвітнє православ'я для Онухрія ніщо, головний знову кирил. УПЦ-МП і надалі готові шматувати та рвати Україну словесамі, пасквілями, судовими фантазіями!!! Ніякого миру ми від них ніколи не дочекаємося!!! Гнати геть їх з України.
показати весь коментар
12.05.2022 19:34 Відповісти
Кожна громада має визнати про те, що на території громади секті УПЦ-МП - не місце.
Геть з України москаль некрасівий, геть з україни москаль некрасівий!
https://www.youtube.com/watch?v=f9lXf6rcBZg
показати весь коментар
13.05.2022 08:13 Відповісти
Помітили?Вся гидота проти Порошенко
показати весь коментар
12.05.2022 19:35 Відповісти
Який нахрін синод в бандитській бригаді паханат вульгаріс - пнх домой, в **@ня пожари тушить...
показати весь коментар
12.05.2022 19:36 Відповісти
гнать засратой метлой этих российских шпионов в их рашку!
показати весь коментар
12.05.2022 19:37 Відповісти
Церковь, если это церковь, она всегда с народом. А Московская гундяевская секта всегда с убийцами. Выгнать в рабсию, а здания и церковные сооружения передать Украинской церкви
показати весь коментар
12.05.2022 19:37 Відповісти
ніззя виганяти - тра' кончати на місці
показати весь коментар
12.05.2022 19:43 Відповісти
Бл* , таки дочекався, що ФСБшна секта розкриє свій чррний писок. Понеслось "лайном на вентилятор" про: Занепокоєння, розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату, розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату, Порошенко, Томос... Я розумів, чому для Мордору, ОПЗЖ, московської секти є ворогом Порох, але після здачі півдня і ослаблення оборони, зрозумів чому до цих покидьків примкнули зелена влада. Їхній згуртованості на фоні спільних інтересі "какая разніца" і "пусть остається все как бьіло" , але "лише не Порошенко". Україна для Мордору і слуг - "дійна корова", просто орки з 2014 є неприкриті вороги ("воші"), а "зелена влада" наші "гниди".
показати весь коментар
12.05.2022 19:44 Відповісти
Ах ти ж гніда московська!!!
А це нічого, що попи кацапоцеркви відмовляися відспівувати українських вояків?
А це нічого що їхній владика гундяєв освячує і виправдовує вбиства українців?
показати весь коментар
12.05.2022 20:05 Відповісти
Не допоможе, маховик запущено, на расіюшку валитттттє
показати весь коментар
12.05.2022 19:46 Відповісти
Сінод, куди кацапський корабель пішов, нагадати?
показати весь коментар
12.05.2022 19:47 Відповісти
Московських попів - нах за Урал
показати весь коментар
12.05.2022 19:52 Відповісти
Вони не церква, а секта.
показати весь коментар
12.05.2022 19:54 Відповісти
Не секта, а підрозділ ФСБ.
показати весь коментар
12.05.2022 20:09 Відповісти
А генеральний штаб росії не звертався до Зеленського, щоб він припинив супротив нашого штабу, бо то розколює "братні" народи?
показати весь коментар
12.05.2022 20:01 Відповісти
Эта гниль считает что Порошенко виноват, а подсказал им дерьмак. И текст подправил.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает, что политика бывшего президента Петра Порошенко и идеология ПЦУ стали поводом для вторжения России в Украину.

Такое заявление принял Синод УПЦ МП в четверг, передают Українськi Новини.

В своем заявлении Синод отметил, вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт.

"Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви", - заявляет Синод.

УПЦ МП констатирует, что все эти факты являются следствием политики Порошенко и деятельности ПЦУ.

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", - заявили на Синоде.

УПЦ считает, что такие действия, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине.

Церковь считает недопустимыми и неконституционными попытки запретить ее деятельность и призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
показати весь коментар
12.05.2022 20:01 Відповісти
...українське відділення фсб (упц мп) звернулось до прєзєдєнта зєлєнского з проханням забезпечити безперешкодну роботу своїх агентів на території України.
показати весь коментар
12.05.2022 20:02 Відповісти
Чекаємо звернення командування окупаційних віськ агресора з вимогою заборонити нашим воїнам стріляти по кацаповійську.
показати весь коментар
12.05.2022 20:03 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 21:12 Відповісти
В УПЦ (МП) вважають, що ці факти є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України". Джерело:

Слава справжньому Гетьману незалежної України !!!
показати весь коментар
12.05.2022 20:04 Відповісти
А як можуть священники брехати? То виходить ці попи ніякі не священники, бо московити-терористи, нацисти, саианісти,рашисти і фашисти прийшли в Україну знищити "бандерівців", "неонацистів", а точніше всіх українців, бо вони не визнають українців нацією і Україну суверенною державою. То ж ідіть московські попи і ваші тут прихожани, вслід на російським кораблем. Час настав, не підете по своїй волі, відправимо вплав без шлюпок.
показати весь коментар
12.05.2022 20:15 Відповісти
роботу даної церкви , якщо її можна так назвати, рахую незадовільною, так як привела до війни між прихожанами. розпустити. При наявності ознак злочину-кримінальна справа і тюрма.
показати весь коментар
12.05.2022 20:06 Відповісти
Така організація не має право існувати. Повинна перейти в українську церкву, або чемодан, вокзал, рф....
показати весь коментар
12.05.2022 20:11 Відповісти
Ще раз про лукавих гундяєвців.
2014 рік.
Патриарх Кирилл: "надеемся Украина сопротивляться не будет"

"русский народ - разделенная нация на своей исторической территории, которая имеет право на воссоединение в едином государственном теле". "Будем надеяться на то, что миссия российских воинов по защите свободы и самобытности этих людей и самой их жизни не встретит ожесточенного сопротивления, которое приведет к крупномасштабным столкновениям"
показати весь коментар
12.05.2022 20:14 Відповісти
Прихожане Баканов и с ОПы не дадут московских попов в обиду.
показати весь коментар
12.05.2022 20:26 Відповісти
****** ******** кремлівські
показати весь коментар
12.05.2022 20:27 Відповісти
Чтобы остановить утиски и вражду нужно прости запретить в Украине этот филиал ФСБ вместе со всеми прислужниками сатаны Гундяева.
показати весь коментар
12.05.2022 20:29 Відповісти
А чому Свящєний синод не звертався до своєї пастви та своїх пастирів весною та літом 2014 року та не закликав їх не перешкоджати просуванню наших воїнів по дорогам Донбаса? Стояли з посними рожами з іконами та кидались під колеса. І попри поруч були. Ась?
показати весь коментар
12.05.2022 20:30 Відповісти
Чому стояли?
Переховували гіркінців, зброю.
показати весь коментар
13.05.2022 09:20 Відповісти
Ось тут треба казати "не начасі"
показати весь коментар
12.05.2022 20:31 Відповісти
За бороду і за поребрик, від першого і до останнього.
показати весь коментар
12.05.2022 20:34 Відповісти
Ви слуги сатани кирила хоч можете висловити позицію що творят рашисти в Украіні ,якщо не в змозі заперечити своєму патріарху, то навіщо тоді ви тут потрібні ,дивуюсь з тих прихожан які йдуть до московськоі церкви.
показати весь коментар
12.05.2022 20:36 Відповісти
Релігійна ворожнеча, то фігня. Там в заяві цього Синоду є дуууже цікава фраза (бо Цензор цитує тільки те, що церковники в ФБ запостили, а там неповний текст):

"Із сумом констатуємо, що всі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та ПЦУ стала однією з причин воєнного вторгнення до України"

Тобто вони доварнякались, що війна сталася не через орків і *****, а тому що поганий Порошенко і ПЦУ??! Як це? Цих попів вже пора на вила, чи ще ні??
показати весь коментар
12.05.2022 20:36 Відповісти
давно пора. Але молюска д'єрмака не зобидить - от в чому проблема.
показати весь коментар
12.05.2022 21:48 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid02xGb2gGv49F8aFhjQGFRxFveQRBwHzgpwxrPgAbw1gh3WA9q11LWY3JqPAdd5cyZxl?__cft__[0]=AZWjqOMo1DCw5g-D7w42XbZk3wvq9Me5EWTsdlhJrwANNiugUEmSw13KUd8Tu0bgPphEDYIy2_Mop0SUVzBN_KieJ7B2G51w0xH5L9C_n_P_fjQiaIlSyGWeTVSriPUwjIQ&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

УПЦ обратилась к Зеленскому помешать разжиганию межрелигиозной розни.

А к Путлеру и Кириллу Онуфрий обратиться не хочет, чтобы они перестали убивать украинцев?

Я редко комментирую церковные темы. Но УПЦ - это позорище…
показати весь коментар
12.05.2022 20:38 Відповісти
це ж яка нахабність з боку московських попів ! просто хуцпа якась))
показати весь коментар
12.05.2022 20:42 Відповісти
А коли орковьский патріархат забереться з Києво-Печерської Лаври? За яким правом ото небоже і гидке сидить у самому серці України? Кому там з наших треба допомогти розірвати угоду про оренду Лаври з цією нечістю? Думаю, помічників буде хмара.
показати весь коментар
12.05.2022 20:55 Відповісти
а може хреста в дупу, по діагоналі, з натягом.
показати весь коментар
12.05.2022 21:00 Відповісти
Українська церква московського патріархату повинна бути заборонена в Україні , як посібниця країни окупанта , вбивць українців , насильників і мародерів . Московські попи колоборационісти , ведуть антиукраїнську пропаганду , співпрацюють з ворогом . Їм немає місця в Україні . Церква повинна служити Богові і людям (вірянам ), а не сатані і мамоні. Не хотять служити своєму народу , чемодан , вокзал , росія. Українські церкви були побудовані за кошти вірян , а не московських попів і є власністю церковних громад . Немає бажання служити своїй громаді , на вихід.
показати весь коментар
12.05.2022 21:14 Відповісти
чемодан без ручек,вокзал и до кирюхи *****.
показати весь коментар
12.05.2022 21:32 Відповісти
сатанисты пнх !!!
показати весь коментар
12.05.2022 21:40 Відповісти
Заборонити! Терміново! Це агенти в "рясах"!
показати весь коментар
12.05.2022 21:42 Відповісти
чому досі не перереєструвалися статутом відповідно до Закону в філіал РПЦ?
показати весь коментар
12.05.2022 21:46 Відповісти
Дивимость гіркій правді в очі - якби туди не ходили українці -парафіяни, та МПЦ довно вже б здулась. Їх сини гинуть, захишаючи Україну і їх самих-матерей, дружин дітей, а їх родичі несуть кошти московським попам, які благославляють снаряди, що вбивають українців. Вбивають дітей тих самих парафіянок МПЦ.
Навть війна не додає розуму
показати весь коментар
12.05.2022 21:55 Відповісти
сектанти свідків щобла звездонія, а не священний синод, мля..
показати весь коментар
12.05.2022 21:59 Відповісти
Московский патриархат должен быть выдворен со всей территории Украины, а постараться с ускоренным решением данного вопроса обязан президент !
показати весь коментар
12.05.2022 22:20 Відповісти
Только один вариант реален, как окончательный и по божески. Добровольный переход каждого прихода. Это конечно долго, но будет окончательным навеки. С
Богом!
показати весь коментар
12.05.2022 22:31 Відповісти
Все правильно! Сатана сидить не в будівлі церкви, і не в попі, що проповідує лжевчення
Сатана сидить в голові людини І вигнать його звідти може тільки сама людина!
показати весь коментар
13.05.2022 04:10 Відповісти
Тю, шо за люди! Не поклонялись бы они Сатане и вражды бы к ним никто не испытывал !
показати весь коментар
12.05.2022 22:37 Відповісти
люся Арестовічна там на якій посаді? Може, певчої? Нещодавно співало, те ж саме, але через те, що в Конституції є запис про курс до НАТО
показати весь коментар
12.05.2022 23:58 Відповісти
Під час Гайдамаччини був випадок (а може й не один) коли на хресті костьолу гайдамаки повісили три тіла: ксьондза єврея-шинкаря і собаку І табличку написали: "Ксьондз жид і собака - віра однака!" Ксьондза - за насильницьке нав"язування католицизму Шинкаря - за здирництво (шинкарі часто брали у польських поміщиків села в оренду і грабували людей обдираючи до нитки - під прикриттям польської влади) Ну а собака - для презирства
Попи московські відчувають що за їх підтримку РФ вони те тільки будуть позбавлені "кормушки" у вигляді церковних приходів але й "під шумок" будуть пограбовані бандитами чи убитими і ніхто не стане на їх захист
показати весь коментар
13.05.2022 04:06 Відповісти
Цікаво, що досі в темі упц - в блогах досі ще не появився допис блогера про те, як він оцінює,що "https://t.me/allgolobutsky/19432 РПЦвУ нахабно і зверхньо закликав президента України "зупинити релігійну ворожнечу в українському суспільстві і вжити заходів проти беззаконних дій щодо УПЦ" "
показати весь коментар
13.05.2022 11:41 Відповісти
unfortunately, україхнська православна церква не має права на існування, бо ми не ватикан, а в голові церкви повинен стояти чоловік.
показати весь коментар
17.05.2022 02:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 