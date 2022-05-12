УПЦ МП звинуватила ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії
Священний синод Української православної церкви (Московського патріархату) звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити зупинити релігійну ворожнечу та вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо Церкви.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр інформації УПЦ (МП).
"Занепокоєння членів Синоду викликали непоодинокі випадки розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату на релігійному ґрунті. Зокрема, у Верховній Раді України зареєстровані антицерковні законопроекти; окремими органами місцевого самоврядування у різних галузях приймаються незаконні рішення щодо заборони чи обмеження діяльності місцевих релігійних громад Української православної церкви. Крім того, за мовчазною згодою або за відкритого втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів Української православної церкви", - йдеться у зверненні Синоду за підсумками засідання, яке пройшло у Києво-Печерській лаврі у четвер.
В УПЦ (МП) вважають, що ці факти є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України".
"З сумом констатуємо, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та "ПЦУ" і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну. Вважаємо, що злочинні дії, направлені проти Української Православної Церкви, мають ознаки підривної та диверсійної діяльності і є також наслідком бездіяльності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, що покликана регулювати міжрелігійні відносини в Україні", - йдеться у офіційній заяві Синоду УПЦ МП.
Синод розглянув випадки, на його думку, незаконних дій представників органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб стосовно УПЦ (МП), та ухвалив рішення звернутися до генерального прокурора України з проханням належного розслідування зазначених випадків та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення конституційних права і свободи парафіян.
Також Священний синод ініціював збори віруючих УПЦ (МП) для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни.
Украинская православная церковь Московского патриархата считает, что политика бывшего президента Петра Порошенко и идеология ПЦУ стали поводом для вторжения России в Украину.
Такое заявление принял Синод УПЦ МП в четверг, передают Українськi Новини.
В своем заявлении Синод отметил, вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт.
"Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви", - заявляет Синод.
УПЦ МП констатирует, что все эти факты являются следствием политики Порошенко и деятельности ПЦУ.
"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", - заявили на Синоде.
УПЦ считает, что такие действия, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине.
Церковь считает недопустимыми и неконституционными попытки запретить ее деятельность и призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
