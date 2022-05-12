УПЦ МП звинуватила ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії

Священний синод Української православної церкви (Московського патріархату) звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням зупинити зупинити релігійну ворожнечу та вжити необхідних заходів проти беззаконних дій щодо Церкви.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр інформації УПЦ (МП).

"Занепокоєння членів Синоду викликали непоодинокі випадки розпалювання в Україні ворожнечі та розбрату на релігійному ґрунті. Зокрема, у Верховній Раді України зареєстровані антицерковні законопроекти; окремими органами місцевого самоврядування у різних галузях приймаються незаконні рішення щодо заборони чи обмеження діяльності місцевих релігійних громад Української православної церкви. Крім того, за мовчазною згодою або за відкритого втручання місцевої влади активізувалися захоплення храмів Української православної церкви", - йдеться у зверненні Синоду за підсумками засідання, яке пройшло у Києво-Печерській лаврі у четвер.

В УПЦ (МП) вважають, що ці факти є наслідком "помилкової релігійної політики часів президентства Петра Порошенка та руйнівної ідеології Православної Церкви України".

"З сумом констатуємо, що усі ці факти є наслідком помилкової релігійної політики часів президентства П.О. Порошенка та руйнівної ідеології так званої Православної Церкви України. Переконані, що саме така діяльність попередньої влади та "ПЦУ" і стала одним з приводів військового вторгнення в Україну. Вважаємо, що злочинні дії, направлені проти Української Православної Церкви, мають ознаки підривної та диверсійної діяльності і є також наслідком бездіяльності Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, що покликана регулювати міжрелігійні відносини в Україні", - йдеться у офіційній заяві Синоду УПЦ МП.

Синод розглянув випадки, на його думку, незаконних дій представників органів державної влади, місцевого самоврядування та посадових осіб стосовно УПЦ (МП), та ухвалив рішення звернутися до генерального прокурора України з проханням належного розслідування зазначених випадків та до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини про порушення конституційних права і свободи парафіян.

Також Священний синод ініціював збори віруючих УПЦ (МП) для обговорення проблем церковного життя, що виникли внаслідок війни.

