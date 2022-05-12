За два місяці війни для потреб ЗСУ ввезено 10,7 тис автомобілів, - Держприкордонслужба
Для потреб Збройних Сил України, за 2 місяці повномасштабної війни, до нашої країни ввезено 10 700 автомобілів.
Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби України полковник Ігор Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
