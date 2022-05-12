УКР
За два місяці війни для потреб ЗСУ ввезено 10,7 тис автомобілів, - Держприкордонслужба

Для потреб Збройних Сил України, за 2 місяці повномасштабної війни, до нашої країни ввезено 10 700 автомобілів.

Про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби України полковник Ігор Матвійчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

А скільки дорогих авто ввезли без розмитнення ?
у мене дочка на моїй а4 служить.
зять на своєму шевроле круз
їхні друзі та знайомі, майже всі служать на своїх машинах.
а тероборона, там де нема війни майже вся на ввезених для зсу.
особливо на заході України
так що кому війна.............
Ось останні дані: станом на 3 травня - в Україну завезли - 29 195 машин. Для армії, погодьтесь, малувато!
