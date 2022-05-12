УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7865 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 376 19

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 12.05.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 12.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 78 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог намагається продовжувати повномасштабну збройну агресію проти України та не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено. За наявною інформацією, продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь під керівництвом начальника генерального штабу. Проведено планову перевірку готовності системи оповіщення. Продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з республіки Білорусь по інфраструктурних об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснював обстріли прикордонних районів України. Імовірно ворог продовжить ведення демонстраційних дій на зазначеній ділянці державного кордону України та обстріли з території РФ з метою недопущення переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій. Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вів обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Здійснював повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 26 650 осіб, 199 літаків, 161 гелікоптер, 1 195 танків і 2 873 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має. На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, успіху не має.

На Бахмутському, Авдієвському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ, успіху не має.

У місті Маріуполі ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів, основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда.

Також читайте: Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний, - Міноборони

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджував на вогневому ураженні підрозділів наших військ та нарощуванні системи радіоелектронної боротьби. З наявною інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (7279)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
12.05.2022 18:47 Відповісти
+5
Откуда инфа ?.Генштаб по твоему нам врёт как и люся
показати весь коментар
12.05.2022 19:06 Відповісти
+3
Так, з Луганщиною величезні проблеми...
показати весь коментар
12.05.2022 19:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
показати весь коментар
12.05.2022 18:47 Відповісти
Новосёловка так же уже оккупирована, а здесь ещё "успіху не мав".
показати весь коментар
12.05.2022 19:03 Відповісти
І Гайдая щось не чути.
показати весь коментар
12.05.2022 19:44 Відповісти
Откуда инфа ?.Генштаб по твоему нам врёт как и люся
показати весь коментар
12.05.2022 19:06 Відповісти
Так, з Луганщиною величезні проблеми...
показати весь коментар
12.05.2022 19:12 Відповісти
Скільки б рашисти не зайшли, робити їм в Україні нічого, крім стати добривом. Якщо встигне, відправить самці кавомолку, дітям іграшку в крові. Подуріла мразота, відмовилась від людського в собі, лише плазують перед нечистю в кремлі.
показати весь коментар
12.05.2022 19:13 Відповісти
Не піздно?
показати весь коментар
12.05.2022 19:29 Відповісти
Надіюсь Наєв знає що робити...
показати весь коментар
12.05.2022 19:41 Відповісти
менше дивись всяких юрієв подоляків
показати весь коментар
12.05.2022 20:09 Відповісти
kacapy ! gde litak ! ?
показати весь коментар
12.05.2022 19:02 Відповісти
Затримався літак? Чекає важливу особу, щоб разом!
показати весь коментар
12.05.2022 19:17 Відповісти
Зловив себе на думці, що саме високотехнологічне що знищили ЗСУ це фотоапарати кенон... Все наступне аналогоговнонет нікому непотрібне
показати весь коментар
12.05.2022 19:23 Відповісти
Про здачу Попасної зрада відміняється, хлопці відійшли і взяли її в оточення і практично відрізали орков в самому місті і їбашуть їх аж гай шумить.
показати весь коментар
12.05.2022 19:30 Відповісти
Сподіваюся, це правда.
показати весь коментар
12.05.2022 22:13 Відповісти
Воєводівка захоплена орками. Нажаль це правда. Підтвердив Стрюк, керівник ВЦА
показати весь коментар
12.05.2022 20:24 Відповісти
 
 