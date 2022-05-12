Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 12.05.2022

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 12.05.2022.

"Триває 78 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог намагається продовжувати повномасштабну збройну агресію проти України та не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

На Волинському та Поліському напрямках активних дій противника не відзначено. За наявною інформацією, продовжується другий етап перевірки готовності підрозділів збройних сил республіки Білорусь під керівництвом начальника генерального штабу. Проведено планову перевірку готовності системи оповіщення. Продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів з республіки Білорусь по інфраструктурних об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснював обстріли прикордонних районів України. Імовірно ворог продовжить ведення демонстраційних дій на зазначеній ділянці державного кордону України та обстріли з території РФ з метою недопущення переміщення підрозділів наших військ на інші напрямки.

На Харківському напрямку основні зусилля ворога зосереджувалися на недопущенні просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій. Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджував на поповненні запасів матеріально-технічних засобів для нарощування наступальних спроможностей. Вів обстріли в районах населених пунктів уздовж лінії зіткнення. Здійснював повітряну розвідку за допомогою БпЛА "Орлан-10".

На Донецькому напрямку окупанти застосовували міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдавали ракетно-бомбових авіаційних ударів з метою руйнування фортифікаційних споруд українських підрозділів.

На Лиманському напрямку ворог намагається захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка. Здійснював штурмові дії у напрямку населеного пункту Новоселівка, успіху не має. На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжує штурмові дії в районі населеного пункту Воєводівка, успіху не має.

На Бахмутському, Авдієвському та Курахівському напрямках ворог веде штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх військ, успіху не має.

У місті Маріуполі ворог продовжив завдавати артилерійських та авіаційних ударів, основні зусилля зосереджував на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь".

Російські окупанти проводили повітряну розвідку із застосуванням БпЛА у районах Покровська, Слов’янська та Павлограда.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджував на вогневому ураженні підрозділів наших військ та нарощуванні системи радіоелектронної боротьби. З наявною інформацією, противник здійснив нарощування системи протиповітряної оборони у західній частині Кримського півострова.

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат майже на всіх напрямках.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.