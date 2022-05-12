Російський корабель "Всеволод Бобров" загорівся внаслідок дій ВМС України, - журналіст Клименко

ВМС України нанесли удар по російському кораблю "Всеволод Бобров".

Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі цікаві подробиці про судно тилового забезпечення пр. 23120 "Всеволод Бобров", яке вночі загорілося внаслідок дій ВМС України. Це новесеньке судно. Воно прийшло до Чорного моря з Балтики лише 07/01/2022", - йдеться в повідомленні.

Корабель являє собою морське, сталеве, однопалубне судно з вінторульовими колонками, рубкою в носі, з вільною площею палуби в кормовій частині, подвійним дном і подвійними бортами, носовими пристроями, що підрулюють, і буксирною лебідкою.

"Судно має водолазний комплекс із барокамерою для забезпечення глибоководних водолазних занурень. Корпус із льодовим класом Arc4 розрахований на подолання льоду завтовшки 0,6 м.

На судні створено всі умови для нормальної роботи та відпочинку екіпажу: сауна, басейн, спортзал, комфортні каюти з індивідуальними санітарними блоками. Клас автоматизації А1 на кораблі забезпечує безвахтове обслуговування систем та агрегатів. Автономність судна становить 60 діб", - розповів журналіст.

В Севастополь судно прибуло 17 лютого 2022 року. Воно входить до складу 205-го загону управління допоміжного флоту з базуванням на Севастополь. Капітан Олег Герман.

Про це також повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Дійсно, завдяки діям наших військових моряків, загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – одне з найновіших в російському форті. Кажуть, що чалапає до Севастополя, наразі ця інформація потребує уточнення, але те, що йому дали "змієбаїв" там, в районі острова Зміїного, це правда", - зазначив він.

