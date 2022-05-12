УКР
65 820 117

Російський корабель "Всеволод Бобров" загорівся внаслідок дій ВМС України, - журналіст Клименко

клименко,всеволод,бобров

ВМС України нанесли удар по російському кораблю "Всеволод Бобров".

Про це у Facebook повідомив журналіст Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Деякі цікаві подробиці про судно тилового забезпечення пр. 23120 "Всеволод Бобров", яке вночі загорілося внаслідок дій ВМС України. Це новесеньке судно. Воно прийшло до Чорного моря з Балтики лише 07/01/2022", - йдеться в повідомленні.

Корабель являє собою морське, сталеве, однопалубне судно з вінторульовими колонками, рубкою в носі, з вільною площею палуби в кормовій частині, подвійним дном і подвійними бортами, носовими пристроями, що підрулюють, і буксирною лебідкою.

"Судно має водолазний комплекс із барокамерою для забезпечення глибоководних водолазних занурень. Корпус із льодовим класом Arc4 розрахований на подолання льоду завтовшки 0,6 м.

На судні створено всі умови для нормальної роботи та відпочинку екіпажу: сауна, басейн, спортзал, комфортні каюти з індивідуальними санітарними блоками. Клас автоматизації А1 на кораблі забезпечує безвахтове обслуговування систем та агрегатів. Автономність судна становить 60 діб", - розповів журналіст.

В Севастополь судно прибуло 17 лютого 2022 року. Воно входить до складу 205-го загону управління допоміжного флоту з базуванням на Севастополь. Капітан Олег Герман.

Про це також повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Дійсно, завдяки діям наших військових моряків, загорілося судно тилового забезпечення "Всеволод Бобров" – одне з найновіших в російському форті. Кажуть, що чалапає до Севастополя, наразі ця інформація потребує уточнення, але те, що йому дали "змієбаїв" там, в районі острова Зміїного, це правда", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На затонулому крейсері "Москва" за штатом мали бути дві ядерні боєголовки, - журналіст Клименко

Автор: 

корабель (1628) Клименко Андрій журналіст (61)
Топ коментарі
+80
12.05.2022 19:34 Відповісти
12.05.2022 19:34 Відповісти
+78
Юра, наша группировка возле Славянска не даст окружить их, сейчас долбят не по детски, верь в ВСУ!!
12.05.2022 19:40 Відповісти
12.05.2022 19:40 Відповісти
+65
После того как Турция перекрыла Босфор с Балтики уже не одно судно не придет. Следующие цели крымский мост и Донецк с взятием в кольцо группировки в Южный котел.
12.05.2022 19:31 Відповісти
12.05.2022 19:31 Відповісти
"Властелин бобров"
12.05.2022 21:17 Відповісти
12.05.2022 21:17 Відповісти
Тоді другий корабель, за логікою, має називатися "маргарита симоньян" (владычица бобров)
12.05.2022 21:24 Відповісти
12.05.2022 21:24 Відповісти
Вона їх жере
13.05.2022 10:36 Відповісти
13.05.2022 10:36 Відповісти
Маргарина Синякан, владычица вся сифилис России.
14.05.2022 11:39 Відповісти
14.05.2022 11:39 Відповісти
Нажаль не пішло на дно.
12.05.2022 21:22 Відповісти
12.05.2022 21:22 Відповісти
" йому дали "змієбаїв" "
Круто, додаємо вираз в лексикон нашої і так прекрасної мови
12.05.2022 21:29 Відповісти
12.05.2022 21:29 Відповісти
Героям слава!!!
12.05.2022 21:49 Відповісти
12.05.2022 21:49 Відповісти
это мародеры, они пытались разграбить экспонат нашего подводного музея.
12.05.2022 23:03 Відповісти
12.05.2022 23:03 Відповісти
Є в Україні Чорнобаївка - буде ше й Змієбаївка!
12.05.2022 23:32 Відповісти
12.05.2022 23:32 Відповісти
Ему дали змеизды, змезды, змизды. На выбор.
13.05.2022 00:12 Відповісти
13.05.2022 00:12 Відповісти
Зараз Смілянська барига оголосить про випуск марки " пошел на. 2"
13.05.2022 01:06 Відповісти
13.05.2022 01:06 Відповісти
Брехня.... Сигареты Кэмэл.... Нас курили на Москве.... На Гюрзе..... И здесь тоже....
13.05.2022 02:51 Відповісти
13.05.2022 02:51 Відповісти
Круто! Дякую Господь! Бережи наших діток ЗСУ!
13.05.2022 04:55 Відповісти
13.05.2022 04:55 Відповісти
желательно, чтобы выгорело дотла вместе со свинопасным экипажем...
13.05.2022 07:27 Відповісти
13.05.2022 07:27 Відповісти
НЕПТУН не спить! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!
13.05.2022 08:07 Відповісти
13.05.2022 08:07 Відповісти
Сжечь их всех!
13.05.2022 10:35 Відповісти
13.05.2022 10:35 Відповісти
-"Двадцать пятый двадцать пятый, это трехсотый...где ****@#@я защита с воздуха? Всмысле идти вслед за военным кораблём??"
14.05.2022 11:37 Відповісти
14.05.2022 11:37 Відповісти
