Рада з прав людини ООН проголосувала за розслідування порушень Росією прав людини в Україні
Рада з прав людини ООН більшістю голосів підтримала резолюцію про розслідування порушень Росією прав людини в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
33 країни-учасниці РПЛ ООН проголосували за розслідування, 12 утрималися, Китай та Еритрея виступили проти.
Росію виключили із РПЛ після ухвалення резолюції про призупинення її членства на спеціальній сесії Генасамблеї 7 квітня 2022 року, присвяченій ситуації в Україні.
Украинская православная церковь Московского патриархата считает, что политика бывшего президента Петра Порошенко и идеология ПЦУ стали поводом для вторжения России в Украину.
Такое заявление принял Синод УПЦ МП в четверг, передают Українськi Новини.
В своем заявлении Синод отметил, вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт.
"Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви", - заявляет Синод.
УПЦ МП констатирует, что все эти факты являются следствием политики Порошенко и деятельности ПЦУ.
"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", - заявили на Синоде.
УПЦ считает, что такие действия, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине.
Церковь считает недопустимыми и неконституционными попытки запретить ее деятельность и призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
