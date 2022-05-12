УКР
Новини Війна
Рада з прав людини ООН проголосувала за розслідування порушень Росією прав людини в Україні

Рада з прав людини ООН більшістю голосів підтримала резолюцію про розслідування порушень Росією прав людини в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

33 країни-учасниці РПЛ ООН проголосували за розслідування, 12 утрималися, Китай та Еритрея виступили проти.

Росію виключили із РПЛ після ухвалення резолюції про призупинення її членства на спеціальній сесії Генасамблеї 7 квітня 2022 року, присвяченій ситуації в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія офіційно увійшла до Ради ООН з прав людини - замість вигнаної Росії

Топ коментарі
+11
Дякую, пане Президент Порошенко!
12.05.2022 19:51 Відповісти
+10
Цілком достатньо для вручення підозри усім паханам синоду.ру та обрання запобіжних заходів.
12.05.2022 19:51 Відповісти
+8
А не пора ли это гнилье отправлять на х..й в парашку.

Украинская православная церковь Московского патриархата считает, что политика бывшего президента Петра Порошенко и идеология ПЦУ стали поводом для вторжения России в Украину.

Такое заявление принял Синод УПЦ МП в четверг, передают Українськi Новини.

В своем заявлении Синод отметил, вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт.

"Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви", - заявляет Синод.

УПЦ МП констатирует, что все эти факты являются следствием политики Порошенко и деятельности ПЦУ.

"С грустью констатируем, что все эти факты являются следствием ошибочной религиозной политики времен президентства П.А. Порошенко и разрушительной идеологии так называемой Православной Церкви Украины. Убеждены, что именно такая деятельность предыдущей власти и ПЦУ и стала одним из поводов военного вторжения в Украину", - заявили на Синоде.

УПЦ считает, что такие действия, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине.

Церковь считает недопустимыми и неконституционными попытки запретить ее деятельность и призвали президента Владимира Зеленского вмешаться в эту ситуацию.
12.05.2022 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чо-та ООН как обычно в своем, отдельном от остальных, мире. У них там розовые пони на заседаниях и Украина засыпана лепестками роз. Надо жесточайшую озабоченность по этому поводу высказать!
12.05.2022 19:42 Відповісти
Ще через три місяці ООН проголосує за створення комісії для розслідування, ще через рік проголосують за те, скільки членів має бути в цій комісії, ще через років три-чотири проголосують за те, хто очолить цю комісію ....... ще через п'ятдесят років проголосують, чим в Україну їхати-поїздом чи автобусом...........................
12.05.2022 19:43 Відповісти
12.05.2022 19:46 Відповісти
12.05.2022 19:51 Відповісти
12.05.2022 19:51 Відповісти
ща кацапьё встречный пришлют про порушэння прав скотыняк...
12.05.2022 19:47 Відповісти
забудьте о праве международном в делах с швабростаном...
12.05.2022 19:50 Відповісти
китайози підтримують х!йла,
а офіційно розповідають різні байки що проти війни
12.05.2022 19:55 Відповісти
Кого то они мне напоминают.
13.05.2022 08:40 Відповісти
России требуется международная воспитательная программа ООН: «Нефть и газ в обмен на продовольствие», при цене российской нефти 10$ за баррель и цене российского газа 5$ за 1000 м3.
12.05.2022 19:56 Відповісти
А балаболка арестовича запевняє, що:-"китай сделал свой вибор в пользу Украины".. , шо знову ₴******?
12.05.2022 20:27 Відповісти
А он что, когда то правду говорил???
12.05.2022 23:13 Відповісти
Ну так откровенно не ******. Приукрашивал и недоговаривал, но явно не ******. А тут на следующий день очевидно что просто отсебятину лепит.
13.05.2022 00:17 Відповісти
сраный китай. скользкие люди.
12.05.2022 20:31 Відповісти
это не люди, это кетайцы

как и кацапы

лучшие друзья!
13.05.2022 00:34 Відповісти
Хм...А кое кому они нравятся.
13.05.2022 08:44 Відповісти
Зовнішня торгівля України не має залежати від політично ворожих нам країн. Ці голосування в ООН, як лакмусовий папірець. Має бути так: Китай голосує неправильно, то на тобі подвійне мито на китайську срань і отримай визнання Україною геноциду уйгурів. Не можна попускати, бо всі почнуть ноги об нас витирати. А зе-влада, як дешева шалава, мало не зляглася з Китаєм в комуністичному екстазі перед війною, ще трохи і передала б Китаю Мотор Січ, попутно посравшись зі Штатами.
12.05.2022 20:43 Відповісти
ООН це покидьки і балаболи вони ніхто .Ба більше клоуни
12.05.2022 21:01 Відповісти
Бо вигнали паРашу з Ради по Правам Людини ?
12.05.2022 21:50 Відповісти
Може з цього щось да буде
12.05.2022 21:43 Відповісти
Вставшие на сторону Путина Казахстан, Узбекистан, Армения, Пакистан, Куба, Венесуэла, Индия, Камерун, Сенегал, Судан, Намибия, Боливия не поддержавают расследование массовых преступлений
13.05.2022 09:13 Відповісти
 
 