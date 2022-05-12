УКР
Закликаю Радбез ООН та генсека Гутерріша забезпечити евакуацію поранених з "Азовсталі", - представник Києва в ООН Кислиця

кислиця

Україна закликає Раду безпеки ООН та генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша забезпечити евакуацію поранених із заводу "Азовсталь" у Маріуполі

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна,  повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

"Багато на "Азовсталі" були тяжко поранені і не мають доступу до медичного лікування, якого терміново потребують. Тому ми вважаємо, що евакуаційна операція має бути продовжена. Ми закликаємо Раду безпеки та генерального секретаря докласти подальших зусиль, щоб забезпечити евакуацію хворих та поранених з території "Азовсталі" відповідно до міжнародного гуманітарного права", - сказав Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі головним і єдиним предметом переговорів між Україною та РФ є евакуація важкопоранених захисників "Азовсталі", - Верещук

Він наголосив, що ці люди мають бути доставлені у безпечні місця, де їхнє право на життя буде гарантовано.

Кислиця додав, що Україна також стурбована тим, що репресивну російську практику використання фільтраційних таборів для українців, які тікають з небезпечних територій, було посилено.

"Нелюдські умови та жорстоке поводження. Слово "фільтраційний" може розглядатися лише як евфемізм для "концентраційного", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екстракції захисників "Азовсталі" не буде, - ватажок терористів "ДНР" Пушилін

Постпред заявив, що Україна вимагає від Росії негайно та безумовно звільнити з фільтраційного табору маму 4-річної Аліси, з якою її розлучили під час евакуації з окупованих територій.

"Ми закликаємо ЮНІСЕФ використати всі можливі засоби, щоб захистити права цієї дитини та інших дітей, які були розлучені зі своїми батьками росіянами", - сказав Кислиця.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч з Путіним була правильним рішенням, адже дозволила врятувати мирних жителів з бункерів Маріуполя, - генсек ООН Гуттеріш

