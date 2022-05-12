УКР
Тіхановська заявила, що наступ російських військ на Київ було зупинено в тому числі й завдячуючи білорусам

тіхановська

Напад на Київ з боку Білорусі припинився, в тому числі завдяки мешканцям республіки. За словами політика, хоч Лукашенко й надав територію для запуску ракет, але російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Як вважає політик, незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

Вона уточнила, що Білорусь стала співагресором із перших днів військового вторгнення в Україну. І білорусам знадобилося багато часу, щоб пояснити і західним країнам, і Україні насамперед, що режим Лукашенка та Білорусь – це зовсім різні речі.

"Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення, а Лукашенко - колаборант", - прокоментувала політик.

"Російська армія не відчувала себе комфортно на наших землях", - наголосила політик.

За словами Тихановської, зараз Лукашенко намагається говорити про те, що у Білорусі цієї війни взагалі не хотіли і не знали, які плани мав Кремль.

"Але відмитися вже не вийде. Лукашенко має понести повне покарання за співучасть у цій війні", - наголосила вона.

Тихановська вважає малоймовірним введення білоруських військ на територію України, хоча такий наказ віддавався у перші дні після вторгнення. Тим не менш, білоруські солдати були деморалізовані, і їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них.

"Білоруські солдати не мають розуміння, навіщо їм воювати. Проти кого? Проти українців, наших сусідів, з якими нас пов'язують довгострокові дуже добрі стосунки? Воювати за амбіції двох узурпаторів – таких настроїв немає", - розповіла політик.

+92
МУЖНІСТЬ білорусів була в тому, що вони, бачачи, як пи..дять рашистів, вчасно ОБІСРАЛИСЬ.
показати весь коментар
12.05.2022 20:09 Відповісти
+79

"У перемоги багато батьків. І тільки поразка - сирота".
показати весь коментар
12.05.2022 20:09 Відповісти
+79
А еще благодаря беларусам на нас сбросили больше семисот крылатых ракет и кучу бомб. В том числе те, которые убивали людей десятками и целые семьи.
показати весь коментар
12.05.2022 20:11 Відповісти
Так, Сумщiна оркiв затримала, бiлорашки на дорогу ще хустинкой помахали...😠
показати весь коментар
12.05.2022 21:38 Відповісти
Нахрін йдіть ублюки, з вашої території зруйнували мій дім, вбили близько 60 сусідів, йдіть ***** за кацапами, гуськом. Поваги заслуговують ті брати- білоруси, що з нами тут русню їбашать, усі інші біосміття
показати весь коментар
12.05.2022 21:01 Відповісти
****** *****
показати весь коментар
12.05.2022 21:07 Відповісти
Рамзанка Дыров: "Благодаря моим джигитам, дон, не состоялся захват Киева, дон. Не хватало овец, дон, поэтому русского солдата жоп чувствовал себя некомфортно, дон".
показати весь коментар
12.05.2022 21:07 Відповісти
І саме тому вкрадена сільгосптехніка була вивезена для покращення комфорту дон-пехотинця до його маєтку. Нехай її тепер вівці тягнуть, якщо двигун завести не вдалося. Або нехай барани тягнуть. Яка різниця тепер із кого шашлик робити.
показати весь коментар
12.05.2022 21:18 Відповісти
ця придуркувата особь розуміє, що війна проти України не лише кацапська, вона ще й білоруська... напад з теренів білорусі це війна. переводити стрілки тільки на кацапів ницо і боягузливо.
показати весь коментар
12.05.2022 21:09 Відповісти
Почалось!
Знов в брати полізли!
Будемо чекати, що і путін скаже, ми ж могли взяти Київ, а не взяли ж! Допомогли ж вам, як братам
показати весь коментар
12.05.2022 21:11 Відповісти
ага..братья славянє рускіє і бєларуси..особливо для нас
показати весь коментар
12.05.2022 21:27 Відповісти
а не пошла бы тихановская са сваими сябрами за кораблем !!!!!!
показати весь коментар
12.05.2022 21:14 Відповісти
то мабуть так нагадати про себе хоче, бо всі вже забули шо була така
показати весь коментар
12.05.2022 21:15 Відповісти
Що до білорусів то так, хлопці з ультрас, що в білоруському легіоні круті
показати весь коментар
12.05.2022 21:17 Відповісти
Як була кремлівською консервою, так нею і залишилася. Просто стала просроченою вже...
показати весь коментар
13.05.2022 02:08 Відповісти
Анекдот із бородою: Сільський зрадник (колаборант) здав партизанів німцям. Ведуть німці партизанів на розстріл, проходять повз зрадника, дивляться на нього зло, а він їм каже: Пацани, ви що образилися в натурі? ,
показати весь коментар
12.05.2022 21:21 Відповісти
Десь видно на сонці перегрілась
показати весь коментар
12.05.2022 21:23 Відповісти
Тихановская эта никакая, аля Гадя Саычнко.
показати весь коментар
12.05.2022 21:29 Відповісти
З язика зірвали.Такаж сама консерва.
показати весь коментар
12.05.2022 22:59 Відповісти
братья славянє..ще б сказала...рускіє і бєларуси...для українців
показати весь коментар
12.05.2022 21:30 Відповісти
Очень тупая...Скорее всего ФСБ проэкт ,что бы угробить оппозицию.Такой бульварный "поп Гапон".
показати весь коментар
12.05.2022 21:32 Відповісти
"скорее всего"? Та про це вжевідомо усім, хто хоча б трохи цікавився цією темою. У білорусів-- тіхановская, у піаніста-- агент "козирь"...
показати весь коментар
13.05.2022 02:13 Відповісти
Чия б корова мичала.
показати весь коментар
12.05.2022 21:33 Відповісти
слухаєш тиха новость і не розумієш,- вона повна дура чи путінососка, іншого на розум не приходить
показати весь коментар
12.05.2022 21:35 Відповісти
Заборонити їй в'їзд на територію України.
показати весь коментар
12.05.2022 21:43 Відповісти
Медведя ще не вбили, хоч і потрахали добре, але претендентів на шкіру купа. Омоскаленим не вірю.
показати весь коментар
12.05.2022 21:44 Відповісти
*** яке воно кончене, мали б яйця *********** ту русню….
показати весь коментар
12.05.2022 21:47 Відповісти
А на росіі тільки путін винний, а в білорусі тільки лукашенко…
показати весь коментар
12.05.2022 21:52 Відповісти
К сожалению, это пистёш...беларусы на 50% такие же дебилы, как русские. Никто публично не протестовал против развязанной войны в Украине.
показати весь коментар
12.05.2022 21:55 Відповісти
Вот это очень близко к правде…..
показати весь коментар
13.05.2022 00:04 Відповісти
Якщо відверто, то Тихановська схожа на проект Кремля, щоб повністю відрубати всі зв"язки Лукашенка з Заходом. А після цього можна з Білорусі все що завгодно робити.
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
По факту она полностью права. Если считать Лукашенко белорусом.

Из-за захвата авиарейса с этим Протасевичем Евросоюз ввел санкции против всех авиаперевозчиков Беларуси. Первые в мире санкции такого рода, просто закрыл небо. Для этого была подведена соответствующая документация, подняты планки, ну и против аэрофлота и остальных прилетели такие же санкции, притом мгновенно. Никогда бы не было бы их без этого события.

Затем набег мигрантов из Сирии. Очень сильно поднял уровень озабоченности и коллективных действий, решил ряд споров, вычислил ряд купленных политиков. В итоге после войны сразу пошли более-менее, но действенные санкции. Если бы не эти события, то получили бы глубокую озабоченность. А то и Меркель на посту канцлера, которая потратила свой ресурс звонков и договоров еще тогда.

Аналогично и с чемпионатом мира по хоккею. Были отказы от всех спонсоров-рекламодателей под большим давлением в социальных сетях. И затем поднятие рейтинга после этого отказа, что хорошо сыграло свою роль на остальных компаниях в России, так как те компании, кто не отказывался, подвергались массированному давлению. Это полезно было.

Европа всегда двигается вперед очень медленными шажками и ее полтора года подняли до относительно боевого уровня, а также показали Великобритании, что без ее помощи и указаний Европа очень слабая. Так что да, действительно Украину спасли белорусы, они заставили Европейский деятелей под двадцать раз собраться, набирать санкции, отключать кое-что, показали предателей, кто лоббировал интересы и по итогу их все отстранили так или иначе, а в противном случае они бы еще в феврале все заблокировали. Если бы Путин напал в 2019-ом, то 90% санкций против него не было бы и в помине. Все сделали белорусы, приняв на себя двадцатикратное проявление озабоченности от Европы и США.
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
Друже, йди у дупу.
показати весь коментар
12.05.2022 22:25 Відповісти
Вуйку! Ви накатали таку ахінею,що ії противно читати! Ваш лукашеску
підставив сраку кремлівському карлану й бомбить Україну ракетами з
вашої території.З вашої мовчазної згоди цей сатрап запустив кацапських
поліцаів та кацапську армію в країну з метою повоювати проти України.
Люлей ви отримали гарних й сказали що російські вурдалаки ваші брати!
В вашої столиці жодної школи білоруською мовою! Це що нормально?
Ви що думаєте що на Заході сидять дурні й не розуміють що коїться в світі?
Санкції проти плешивого кагебіста та проститута бульбофюрера не ваша
заслуга. Це розуміння сітуації й жорстка відповідь на агресію рашки проти
України. Зараз моя Батьківщина захлинається від пролитої крови,розрухи
сел та міст. Ви білоруси зараз окацаплені колаборанти рашкостану!
показати весь коментар
12.05.2022 22:49 Відповісти
Хорошая попытка, но нет. Геополитический твист не получился.
показати весь коментар
12.05.2022 23:00 Відповісти
Ну, крутий аналітег !!! Часом, ти не дірєктор інстітута чергових стратєгічєскіх ісслєдованій зі штатом в одну особу?
показати весь коментар
13.05.2022 02:29 Відповісти
кто-то писал что установили белорусских кадровых военных в зверствах в Буче также
показати весь коментар
12.05.2022 22:01 Відповісти
"Мы пахали: я и трактор!"
показати весь коментар
12.05.2022 22:16 Відповісти
Сон!Отже ж присниться такоє!
показати весь коментар
12.05.2022 22:21 Відповісти
Глибока шана білоруським партизанам, за їх підтримку та допомогу. Бережи вас Господь
показати весь коментар
12.05.2022 22:22 Відповісти
Россійська армія так некомфортно почувалась у Беларуссії, што кушать не магла.
показати весь коментар
12.05.2022 22:24 Відповісти
Це ми знаємо...
І коли буде звільнення Бфлорусі - українці не пастимуть задніх...
показати весь коментар
12.05.2022 22:29 Відповісти
Прийде перемога і ми вшануємо білорусів, які допомагали нам рейковою війною. Але зараз хай Тихановська не ображається, що українці так реагують. Скільки ракет прилетіло по наших містах з території Білорусі!
показати весь коментар
12.05.2022 22:33 Відповісти
Тіхановська пиарится на украинских костях. Сама по белорусски не разговаривает и просила Путина (Путен памаги) помочь утихомирить Лукашенко в 2020 году. Умоляла белорусов не делать майдан, мирно стоять за поребриком - в итоге менты убили пару десятков протестантов и фсё! Беларусь почти такая же конченая как орда, разницы почти никакой. Единственные реальные европейцы там это белорусы, которые прокляли название белорусь и считают себя литвинами - наследниками Великого Княжества Литовского, таких макс 5%, остальные или болото или бело-орки. Белорусские полки в Украине имеют символы Великого Княжества Литовского - это воины литвины.
показати весь коментар
12.05.2022 22:43 Відповісти
Добровольцам да а при чем здесь это недоразумение
показати весь коментар
12.05.2022 22:47 Відповісти
Go to на хОй тихановская
показати весь коментар
12.05.2022 22:53 Відповісти
Білокацапи трошки фашисти, зрозуміло. Не відмитися вам, картопляники.
показати весь коментар
12.05.2022 22:53 Відповісти
ага ссыкливые беларусы помешали
показати весь коментар
12.05.2022 22:57 Відповісти
Дякуючи білорусам знищили Чернігівську і Київську оласть а допомогли тим що всрались
показати весь коментар
12.05.2022 23:03 Відповісти
Благодаря Белоруссии и Искандерам запущенным именно с её территории моя родня лишилась квартиры на Подоле в Киеве… а сокурсник по институту до сих пор (с февраля) лежит в Киевской больнице с ампутированной ногой. И что я должен после этого любить эту страну и её народ? А за что?
показати весь коментар
13.05.2022 00:02 Відповісти
А чем она лично может похвастать, что помогла?
Может, она хотя бы не дала хоть одному из тех орков, что ее хотели?
Если нет - то о чем разговор?
показати весь коментар
13.05.2022 00:31 Відповісти
Только ты рашинская подстилка тут не при чем.
показати весь коментар
13.05.2022 02:43 Відповісти
Скоро виповзе якийсь новоспечений "каган Бурятії" і почне - "я, потомок великого Темуджина, специально скомандовал своим нукерам воевать *****, назло урусам! Брать москву хотел, как дед Бату-хан! Правда, Чернобаевку как-то не предвидел... теперь брать нечем... Монголия, введи войска!"
показати весь коментар
13.05.2022 07:24 Відповісти
Якщо б її можна було б побачити серед бійців української армії, чи що вона надає допомогу раненим - можна було б про щось говорити. А так - все що вище написали.
показати весь коментар
13.05.2022 08:14 Відповісти
Ну, якщо такою "логікою" оперувати, то зараз вилізе оте чмо із зіркою давида і буде стверджувати, що то все завдяки "допомозі" Ізраїлю, який прислав пару підгузок та стоматолога з психологом.
показати весь коментар
13.05.2022 08:42 Відповісти
Нехай вибачає шановне пансство,ае Шльондра Тихановська хловська косерва,що немає ніякого відношеня до біларуського спротиву. Також завдячуючи їй було репресовано безліч народу в 2020р. Це,чергова лялька кацапського режиму. Є сумніви, попрацюйте з хартією, з т/к нехта. Побачите,як працює,її цензура=модерація. Тому, беруся стверджувати,її антиукраїнскість,й антибіларусськість
показати весь коментар
13.05.2022 18:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 