Тіхановська заявила, що наступ російських військ на Київ було зупинено в тому числі й завдячуючи білорусам
Напад на Київ з боку Білорусі припинився, в тому числі завдяки мешканцям республіки. За словами політика, хоч Лукашенко й надав територію для запуску ракет, але російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю виданню "Настоящее время".
Як вважає політик, незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".
Вона уточнила, що Білорусь стала співагресором із перших днів військового вторгнення в Україну. І білорусам знадобилося багато часу, щоб пояснити і західним країнам, і Україні насамперед, що режим Лукашенка та Білорусь – це зовсім різні речі.
"Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення, а Лукашенко - колаборант", - прокоментувала політик.
"Російська армія не відчувала себе комфортно на наших землях", - наголосила політик.
За словами Тихановської, зараз Лукашенко намагається говорити про те, що у Білорусі цієї війни взагалі не хотіли і не знали, які плани мав Кремль.
"Але відмитися вже не вийде. Лукашенко має понести повне покарання за співучасть у цій війні", - наголосила вона.
Тихановська вважає малоймовірним введення білоруських військ на територію України, хоча такий наказ віддавався у перші дні після вторгнення. Тим не менш, білоруські солдати були деморалізовані, і їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них.
"Білоруські солдати не мають розуміння, навіщо їм воювати. Проти кого? Проти українців, наших сусідів, з якими нас пов'язують довгострокові дуже добрі стосунки? Воювати за амбіції двох узурпаторів – таких настроїв немає", - розповіла політик.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Знов в брати полізли!
Будемо чекати, що і путін скаже, ми ж могли взяти Київ, а не взяли ж! Допомогли ж вам, як братам
Из-за захвата авиарейса с этим Протасевичем Евросоюз ввел санкции против всех авиаперевозчиков Беларуси. Первые в мире санкции такого рода, просто закрыл небо. Для этого была подведена соответствующая документация, подняты планки, ну и против аэрофлота и остальных прилетели такие же санкции, притом мгновенно. Никогда бы не было бы их без этого события.
Затем набег мигрантов из Сирии. Очень сильно поднял уровень озабоченности и коллективных действий, решил ряд споров, вычислил ряд купленных политиков. В итоге после войны сразу пошли более-менее, но действенные санкции. Если бы не эти события, то получили бы глубокую озабоченность. А то и Меркель на посту канцлера, которая потратила свой ресурс звонков и договоров еще тогда.
Аналогично и с чемпионатом мира по хоккею. Были отказы от всех спонсоров-рекламодателей под большим давлением в социальных сетях. И затем поднятие рейтинга после этого отказа, что хорошо сыграло свою роль на остальных компаниях в России, так как те компании, кто не отказывался, подвергались массированному давлению. Это полезно было.
Европа всегда двигается вперед очень медленными шажками и ее полтора года подняли до относительно боевого уровня, а также показали Великобритании, что без ее помощи и указаний Европа очень слабая. Так что да, действительно Украину спасли белорусы, они заставили Европейский деятелей под двадцать раз собраться, набирать санкции, отключать кое-что, показали предателей, кто лоббировал интересы и по итогу их все отстранили так или иначе, а в противном случае они бы еще в феврале все заблокировали. Если бы Путин напал в 2019-ом, то 90% санкций против него не было бы и в помине. Все сделали белорусы, приняв на себя двадцатикратное проявление озабоченности от Европы и США.
підставив сраку кремлівському карлану й бомбить Україну ракетами з
вашої території.З вашої мовчазної згоди цей сатрап запустив кацапських
поліцаів та кацапську армію в країну з метою повоювати проти України.
Люлей ви отримали гарних й сказали що російські вурдалаки ваші брати!
В вашої столиці жодної школи білоруською мовою! Це що нормально?
Ви що думаєте що на Заході сидять дурні й не розуміють що коїться в світі?
Санкції проти плешивого кагебіста та проститута бульбофюрера не ваша
заслуга. Це розуміння сітуації й жорстка відповідь на агресію рашки проти
України. Зараз моя Батьківщина захлинається від пролитої крови,розрухи
сел та міст. Ви білоруси зараз окацаплені колаборанти рашкостану!
І коли буде звільнення Бфлорусі - українці не пастимуть задніх...
Может, она хотя бы не дала хоть одному из тех орков, что ее хотели?
Если нет - то о чем разговор?