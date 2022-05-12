Тіхановська заявила, що наступ російських військ на Київ було зупинено в тому числі й завдячуючи білорусам

Напад на Київ з боку Білорусі припинився, в тому числі завдяки мешканцям республіки. За словами політика, хоч Лукашенко й надав територію для запуску ракет, але російська армія не почувалася комфортно на білоруській землі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Світлана Тихановська заявила в інтерв'ю виданню "Настоящее время".

Як вважає політик, незважаючи на те, що Олександр Лукашенко надав ЗС РФ територію для запуску ракет та розміщення військової техніки, білоруси "вкотре показали свою мужність".

Вона уточнила, що Білорусь стала співагресором із перших днів військового вторгнення в Україну. І білорусам знадобилося багато часу, щоб пояснити і західним країнам, і Україні насамперед, що режим Лукашенка та Білорусь – це зовсім різні речі.

"Білоруси проти війни, ми не підтримуємо це вторгнення, а Лукашенко - колаборант", - прокоментувала політик.

"Російська армія не відчувала себе комфортно на наших землях", - наголосила політик.

За словами Тихановської, зараз Лукашенко намагається говорити про те, що у Білорусі цієї війни взагалі не хотіли і не знали, які плани мав Кремль.

"Але відмитися вже не вийде. Лукашенко має понести повне покарання за співучасть у цій війні", - наголосила вона.

Тихановська вважає малоймовірним введення білоруських військ на територію України, хоча такий наказ віддавався у перші дні після вторгнення. Тим не менш, білоруські солдати були деморалізовані, і їхнє керівництво не посміло донести цей наказ до них.

"Білоруські солдати не мають розуміння, навіщо їм воювати. Проти кого? Проти українців, наших сусідів, з якими нас пов'язують довгострокові дуже добрі стосунки? Воювати за амбіції двох узурпаторів – таких настроїв немає", - розповіла політик.

