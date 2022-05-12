"Референдуми" на окупованих територіях України не будуть визнані, - місія ЄС при ОБСЄ

Будь-які спроби Hосії провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України з метою проголошення нових "народних республік" чи приєднання до РФ є незаконними і не будуть визнані.

Про це заявили в місії Євросоюзу при ОБСЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підтверджуємо наше рішуче засудження спроб Росії зі створення нелегітимних альтернативних адміністративних структур у Херсоні, Маріуполі та інших містах України. Будь-які спроби Росії провести так звані "референдуми" під дулом автомата на територіях, що знаходяться під контролем російських військових, з метою проголошення нових "народних республік" або приєднання до Росії є незаконними і не будуть визнані", - йдеться у заяві.

Також в Євросоюзі засудили примусову депортацію громадян України до РФ, а також до так званих "фільтраційних таборів".

"Ми також засуджуємо введення російського рубля як грошової одиниці, використання російських навчальних програм, зміни назв міст і сіл та їх дорожніх знаків, а також будь-яку роздачу російських паспортів у спрощений та вибірковий спосіб серед громадян України", - зазначається у заяві.

Крім того, у ЄС висловили занепокоєння з приводу того, що російська маріонеткова "адміністрація" в Херсонській області повернула у вжиток російський імперський символ, а оператори мобільного зв’язку в не підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей використовують російський код країни.

"Ми закликаємо Росію повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод і негайно звільнити усіх демократично обраних українських чиновників, які залишаються під вартою в росії", - йдеться у заяві.

Читайте: Глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України в червні, - МЗС Франції