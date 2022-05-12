Четверо цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 5 осіб отримали поранення, - ОВА
Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині загинули четверо цивільних.
Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 12 травня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Ще 5 людей дістали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
