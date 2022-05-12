УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8060 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 676 2

Четверо цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 5 осіб отримали поранення, - ОВА

область,донецька

Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині загинули четверо цивільних.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 12 травня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Ще 5 людей дістали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (9634) Кириленко Павло (918)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шкода.
показати весь коментар
12.05.2022 20:18 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 21:10 Відповісти
 
 