Четверо цивільних загинули внаслідок обстрілу окупантами на Донеччині, 5 осіб отримали поранення, - ОВА

Внаслідок обстрілу російськими окупантами на Донеччині загинули четверо цивільних.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 12 травня росіяни вбили ще 4 мирних мешканців Донеччини: 2 у Новоселівці, 1 в Авдіївці та 1 у Лимані. Ще 5 людей дістали поранення.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Армія РФ за добу обстріляла 10 населених пунктів Донеччини та вбила одного мирного жителя. ФОТОрепортаж