УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7965 відвідувачів онлайн
Новини
3 353 9

Обговорили прогрес України в процесі отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС, - Зеленський провів переговори з президентом Словаччини Чапутовою

чапутова

Президент України Володимир Зеленський провів перемоввини з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Поговорив телефоном з Президентом Словаччини Зузанною Чапутовою. Обговорили прогрес України щодо отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС. Підтримали посилення санкційної політики. Порушив питання імпорту пального зі Словаччини. Подякував за гуманітарну й оборонну допомогу, запросив до України".

Також дивіться: Президентка Словаччини звернулась російською мовою до військових РФ із закликом припинити війну. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (25515) Чапутова Зузана (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але ж і гарна пані Зюзанна !
показати весь коментар
12.05.2022 20:46 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 20:53 Відповісти
А нам туди точно сейчас надо? ЕС воно конечно добре, но вот что оно сейчас нам дасть?
показати весь коментар
12.05.2022 20:54 Відповісти
Я так думаю, що потрібно і надалі звільняти Україну від орків та всього їхнього, включаючи мову.
показати весь коментар
12.05.2022 20:56 Відповісти
В тайожний союз вже йшли, а куди ще іти? Ми до не давна були десь по середині. Пора іти цивілізований світ.
показати весь коментар
12.05.2022 20:58 Відповісти
Меня наверно камнями закидают, но пока мы войну не выиграем они нас туда не пустят. Скорее всего кандидат это всё, что мы получим и то не факт. Про путинцы всё ещё сильны в Европе.
показати весь коментар
12.05.2022 21:12 Відповісти
Більш ніж треба. Це наше майбутнє.
показати весь коментар
12.05.2022 21:10 Відповісти
Якби ця **** до війни такий був активний і всім вдячний в межах своїх повноважень, але курва шлялась по закордонам на шопінги і екскурсії, відпочивала по всій Україні, відвідувала в регіонах рядові наради для демонстрації влади, хамила журналістам, чиновникам і західним лідерам, вела постійно якісь "мутні" перемовини з Бенями і Пінчуками, оточила себе друзями-зрадниками, таємно літала в Оман, спустила всіх силовиків на Пороха, його соратників і бойових генералів, різала стрічечки, обвішала бігбордами всю країну,список можна продовжувати далі і далі..
Zекоманда розвалювала успішно Україну в середині, а Ху*ло цим скористався. Тепер маємо, те що маємо.
показати весь коментар
12.05.2022 20:54 Відповісти
Тільки мені здається, що цей Верховний, *****@в території значно більші, ніж "попереднік"., при тому що його про напад попереджали ВСІ, крім єрмака, арахамії, верещук і ківи...
показати весь коментар
12.05.2022 21:01 Відповісти
 
 