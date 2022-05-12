Обговорили прогрес України в процесі отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС, - Зеленський провів переговори з президентом Словаччини Чапутовою
Президент України Володимир Зеленський провів перемоввини з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.
"Поговорив телефоном з Президентом Словаччини Зузанною Чапутовою. Обговорили прогрес України щодо отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС. Підтримали посилення санкційної політики. Порушив питання імпорту пального зі Словаччини. Подякував за гуманітарну й оборонну допомогу, запросив до України".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Zекоманда розвалювала успішно Україну в середині, а Ху*ло цим скористався. Тепер маємо, те що маємо.