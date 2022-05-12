Обговорили прогрес України в процесі отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС, - Зеленський провів переговори з президентом Словаччини Чапутовою

Президент України Володимир Зеленський провів перемоввини з президентом Словаччини Зузанною Чапутовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Зеленського.

"Поговорив телефоном з Президентом Словаччини Зузанною Чапутовою. Обговорили прогрес України щодо отримання статусу країни – кандидата на членство в ЄС. Підтримали посилення санкційної політики. Порушив питання імпорту пального зі Словаччини. Подякував за гуманітарну й оборонну допомогу, запросив до України".

