Він занурений у цю ситуацію дуже сильно, - дружина бійця "Азова" Федосюк про зустріч із Папою Римським Франциском

папа

Папа Римський "дуже сильно занурений у ситуацію" із захисниками Маріуполя, що перебувають на "Азовсталі", і не проти, щоб Ватикан був залучений до процесу їхньої евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода розповіла дружина "азовця" Юлія Федосюк, яка була однією із тих, хто 11 травня зустрівся з понтифіком.

"Із того, як говорив і поводився папа Римський, було зрозуміло, що він занурений у цю ситуацію дуже сильно. Він вже зі свого боку пропонував варіанти, пропонував свою допомогу і на питання про евакуацію, про коридор та про святий престол як посередник у цьому всьому, він відповів, що говорив з кардиналами і що для них це – не проблема. Із чого стало зрозуміло, що, як завжди: єдина проблема – це Російська Федерація та Путін", – розповіла Юлія Федосюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС нагадали Папі Римському хто відповідальний за війну і повторили запрошення до Києва

11 травня Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов", заблокованих у Маріуполі, – Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Зокрема, вони передали понтифіку фотографії поранених бійців на "Азовсталі" та закликали його "не дати їм померти".

+9
Якщо він у що і занурений,то тільки у грошенята москви,які зберігаються у банку ватикану
12.05.2022 21:05 Відповісти
+7
Шо папа шо ООН один хрен шо Макрон.
12.05.2022 20:56 Відповісти
+5
Во что могут быть занурені ватиканские попы педофилы,которые отмывают креминально кровавые деньги мафии,разве что в глаз педофилу ху.лу.
12.05.2022 21:00 Відповісти
При чем тут папа римский ?
12.05.2022 20:58 Відповісти
Фу блин, я бы ему руку пожимать не стал, мало ли в чием старом заду она была).
12.05.2022 21:08 Відповісти
К счастью или несчастью, но как и все хорошие продажники «опиума для народа», он умеет делать так, чтобы ему поверили. И умеет это лучше всех - он же ПАПА😉
12.05.2022 21:15 Відповісти
Папу цікавлять гроші і влада, йому байдуже на дітей та жінок Українців!
12.05.2022 21:38 Відповісти
«Занурений у цю ситуацію дуже сильно». Нынешний великий понтифик Франциск прекрасно осведомлён, что исходя из «Пророчества о папах» Святого Малахии, он будет последним по счёту римским папой, «который будет пасти овец среди множества терзаний, в завершении которых Семихолмный город будет разрушен, и Судия страшный будет судить свой народ» (qui pascet oues in multis tribulationibus: ****** transactis ciuitas septicollis diruetur, et Iudex tremendus iudicabit populum suum). Ватикан всегда испытывал пиетет перед подобными эсхатологическими откровениями. Добавлю только, что разрушение «Семихолмного города», в свете известных трагических событий, сейчас в папских кругах стали связывать с началом Третьей мировой войны. При этом сам «Семихолмный город» некоторые исследователи напрямую относят к Москве (См. Легенду о семи холмах Москвы).
12.05.2022 21:50 Відповісти
І ШО ?
12.05.2022 22:01 Відповісти
Де мої коменти?
12.05.2022 22:08 Відповісти
Це той папа, який казав "НАТО гавкає у двері росії"?

Цей папа цією фразою спалився назавжди.
12.05.2022 22:29 Відповісти
Папа могущественнейший человек, мог бы послать миллиарды верующих на борьбу с рашизмом, но отделался фразами "должен ли я, могу ли я, хочу ли я, буду ли я, верую ли я, что поеду в Украину"
Папа, ***** хотя бы рабсею мощной магией, уже бы давно все закончилось!
13.05.2022 01:13 Відповісти
 
 