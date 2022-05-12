Він занурений у цю ситуацію дуже сильно, - дружина бійця "Азова" Федосюк про зустріч із Папою Римським Франциском

Папа Римський "дуже сильно занурений у ситуацію" із захисниками Маріуполя, що перебувають на "Азовсталі", і не проти, щоб Ватикан був залучений до процесу їхньої евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Радіо Свобода розповіла дружина "азовця" Юлія Федосюк, яка була однією із тих, хто 11 травня зустрівся з понтифіком.

"Із того, як говорив і поводився папа Римський, було зрозуміло, що він занурений у цю ситуацію дуже сильно. Він вже зі свого боку пропонував варіанти, пропонував свою допомогу і на питання про евакуацію, про коридор та про святий престол як посередник у цьому всьому, він відповів, що говорив з кардиналами і що для них це – не проблема. Із чого стало зрозуміло, що, як завжди: єдина проблема – це Російська Федерація та Путін", – розповіла Юлія Федосюк.

11 травня Папа Римський зустрівся з дружинами бійців полку "Азов", заблокованих у Маріуполі, – Катериною Прокопенко та Юлією Федосюк. Зокрема, вони передали понтифіку фотографії поранених бійців на "Азовсталі" та закликали його "не дати їм померти".