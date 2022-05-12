Росія проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС, - заступник постпреда РФ при ООН Полянський
Позиція Росії щодо можливого вступу України до ЄС змінилася.
Про це повідомив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
"Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО", - йдеться в повідомленні.
Юрий Педаченко
Генадий Горелик
Наглая Морда
Правила форума
Aleksiey Ykropovich
шеколадный зае%ец
Светлана Круп
Alessandro
дератизатор
Ivan Livliv
Александр Шмырев
Игорь Игорев #494368
Viktor #508427
alexx #475423
Bill Pecos
Maxim Sobolsky
valerii dobrovolskii
Sharl
ПРАВДИВЫЙ
Юрий Панда
