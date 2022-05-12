УКР
Росія проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС, - заступник постпреда РФ при ООН Полянський

Позиція Росії щодо можливого вступу України до ЄС змінилася.

Про це повідомив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Глави держав і урядів країн ЄС обговорять заявку України в червні, - МЗС Франції

НАТО (6797) росія (67862) членство в НАТО (1771) членство в ЄС (1391) Євросоюз (14167)
Топ коментарі
+81
Позиция Украины относительно россии тоже изменилась - нам нас..ть на позицию росси
12.05.2022 20:59 Відповісти
+56
а хто ту сволоту питає?
12.05.2022 20:58 Відповісти
+52
Губу закатайте
12.05.2022 20:56 Відповісти
Рюззія може ізогнутись й сама у себе.... отсо.... ну ви зрозуміли. Й то мабуть ніхто не зверне вже на рюззію увагу.
12.05.2022 22:05 Відповісти
пи.аров не спрашивали
12.05.2022 22:14 Відповісти
Пошли на хрен, твари! Указывать еще эта срань будет!
12.05.2022 22:16 Відповісти
А за то чтобы асе вы дыбилы ************* переели гороха и ЗДОХЛИ от пердиша!!!а ещё чтобы вам любимые какали в ротик!!!а ещё чтобы вы мозги просто вырывади у собеседников жарили и ели!!!а ещё Путин *****!!!
12.05.2022 22:17 Відповісти
Тепер з'явилась справжня проблема - знайти того, кого хочь якось бентежить, що там думає, чи каже РиФа...
12.05.2022 22:23 Відповісти
А ми проти існування московії як держави.
12.05.2022 22:36 Відповісти
А мне на их мнение насчет НАТО и ЕС как то тупо насрать
12.05.2022 22:44 Відповісти
Каким нужно быть тупорылым думать что Украина будет считаться с такой мразью раши параши....
12.05.2022 22:45 Відповісти
Україна не буде. Та це скоріше послання тим, хто буде голосувати на надання Україні статусу кандидата. В Європі ще вистачає країн, які ладні підігрувати рашистам. Або боятися їх.
12.05.2022 23:01 Відповісти
Да что же это такое, каждый день новые и новые требования и ультиматумы. Фины вчера сказали - никто не будет нам указывать в какие союзы вступать и с кем дружить, плевать они хотели на чьи то обеспокоенности и ультиматумы. А тут от кацапоидов сплошные хотелки. Хотя это все понятно - успешная европейская Украина это автоматически ровняется краху Балалайни потому что тогда даже самому упоротому ватному быдлу нереально будет объяснить почему украинцы отлично живут в ЕС при том что десятилетиями рос пропаганда всегда рисовала что это именно рассия всегда кормила Украину и без нас хахлы сразу загнутся
12.05.2022 23:13 Відповісти
А кто это лайно спрашивает?
12.05.2022 23:20 Відповісти
В р@т ї⚡@ли 🖕 ми "пазіцію" параші - і щодо вступу до НАТО, і щодо ЄС, і взагалі!! Єдина прийнятна "пазіція" для парашостанців - стояти "калєнопрєклоньонно"(себто раком), і чекати коли якийсь вертухай засадить їм у їх гузло шваброю "пасамаєнємагу"!
12.05.2022 23:28 Відповісти
Даже не знаем, куда прятаться от их очередного мнения!
12.05.2022 23:39 Відповісти
Слышишь ты, ********** деятель, ты в позицию (коленно-локтевую) будешь перед своим плешивым гитлером становится, когда он вас всех вместе с этим вашим небздензей будет драть за сдачу всех рубежей рашки в ООН! Мне странно почему вас ещё не выкинули из членов этой уважаемой международной организации???
12.05.2022 23:51 Відповісти
ПУТИН-ХЙЛО СПЕЦ ПО ПЗДОВАТЫМ СОТРУДНИКАМ )))
13.05.2022 02:00 Відповісти
13.05.2022 06:36 Відповісти
