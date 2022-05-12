Росія проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС, - заступник постпреда РФ при ООН Полянський

Позиція Росії щодо можливого вступу України до ЄС змінилася.

Про це повідомив заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона схожа на позицію щодо вступу України до НАТО", - йдеться в повідомленні.

