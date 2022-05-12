УКР
За 12 травня на Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 180 окупантів, 6 танків, 10 одиниць бронетехніки, 3 САУ та РСЗВ, - ОТУ "Схід"

На Східному напрямку українські воїни продовжували відбивати атаки російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч агресору. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ. Втрати ворога склали: особового складу – до 180; танки – 6; БМП – 6; БТР – 2;МТЛБ – 2; САУ – 3; РСЗВ – 1; мінометні розрахунки – 4; АТТ – 3"

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 11 травня відбито 5 атак ворога, знищено склад з боєприпасами, спостережний пункт, до 250 окупантів, 6 танків, - ОТУ "СХід"

Спасибо большое парни за вашу тяжёлую работу. Храни вас Господь.
12.05.2022 21:04 Відповісти
параша погрожує фінам. ті ржуть та посилають їх відомо куди.
12.05.2022 21:08 Відповісти
раша втрачає балтику. а це вже серьйозно.
12.05.2022 21:09 Відповісти
Так уже давно).
12.05.2022 21:18 Відповісти
Надо делать всему миру что-то с анклавом Кенигсбергом, пока раша незанно удерживает Германские территории, то все таки есть присутствие в Балтике
12.05.2022 21:59 Відповісти
Кацапи таки ідуть на@ уй на всіх напрямках і це радує
12.05.2022 21:11 Відповісти
***** якось скаржився на найбільшу геополітичну катастрофу.. ну-ну
12.05.2022 21:25 Відповісти
 
 