За 12 травня на Східному напрямку відбито 6 атак, знищено до 180 окупантів, 6 танків, 10 одиниць бронетехніки, 3 САУ та РСЗВ, - ОТУ "Схід"
На Східному напрямку українські воїни продовжували відбивати атаки російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Українські воїни підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щоденно дають гідну відсіч агресору. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ. Втрати ворога склали: особового складу – до 180; танки – 6; БМП – 6; БТР – 2;МТЛБ – 2; САУ – 3; РСЗВ – 1; мінометні розрахунки – 4; АТТ – 3"
