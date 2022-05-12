Кулеба про відправку краденого українського зерна в Сирію: Кожен причетний є співучасником злочину

Всі причетні до продажу, транспортування або купівлі краденого українського зерна в окупованих РФ регіонах будуть вважатися співучасником злочину, а сама угода спричинить міжнародно-правові наслідки.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія є потрійним злочинцем: розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно у Сирію. Хочу нагадати учасникам цієї угоди: вкрадене ніколи і нікому не давало щастя. Кожен, хто причетний до продажу, транспортування або купівлі вкраденого зерна, є співучасником злочину. Ваші дії матимуть адекватні міжнародно-правові наслідки. Ми зробимо все, щоб максимально ускладнити ваше життя", - наголосив він.

Міністр нагадав, що раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від покупки награбованого відмовилися Єгипет і Ліван. МЗС України попередило також інші країни-споживачі, що партії зерна, яке продає РФ, можуть частково або повністю містити крадене зерно, здобуте внаслідок мародерських дій російських окупантів.

