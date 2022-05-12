УКР
Кулеба про відправку краденого українського зерна в Сирію: Кожен причетний є співучасником злочину

зерно

Всі причетні до продажу, транспортування або купівлі краденого українського зерна в окупованих РФ регіонах будуть вважатися співучасником злочину, а сама угода спричинить міжнародно-правові наслідки.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Росія є потрійним злочинцем: розбомбила Сирію, окупувала частину України, а тепер продає вкрадене українське зерно у Сирію. Хочу нагадати учасникам цієї угоди: вкрадене ніколи і нікому не давало щастя. Кожен, хто причетний до продажу, транспортування або купівлі вкраденого зерна, є співучасником злочину. Ваші дії матимуть адекватні міжнародно-правові наслідки. Ми зробимо все, щоб максимально ускладнити ваше життя", - наголосив він.

Міністр нагадав, що раніше завдяки зусиллям українських дипломатів від покупки награбованого відмовилися Єгипет і Ліван. МЗС України попередило також інші країни-споживачі, що партії зерна, яке продає РФ, можуть частково або повністю містити крадене зерно, здобуте внаслідок мародерських дій російських окупантів.

Давай Кулеба, називай вже всіх причетних;- Ермак ,Верещук, Арахамія і ще 220 зелених утирків, які зробили собі найдовші канікули, напередодні війни... ліберторіанці млять!
12.05.2022 21:20 Відповісти
Кулеба наш капитан очевидность, нет адмирал ********.
12.05.2022 21:25 Відповісти
Орки с невероятным упорством уаеличивают свои долги по репарациям Украине
12.05.2022 21:32 Відповісти
ОП и их слуги готовились к капитуляцию !Факт- специально отправили Раду на каникулы ,Юг подготовили к сдаче ,Вывезли втихаря свои семьи,какой - то дурацкий день единения придумали ,день ПАБЕДЫ И ШАШЛЫКИ
12.05.2022 21:35 Відповісти
Я реально не понял, что у кацапов в голове. Зачем это было делать? Сколько там того зерна на одном танкере? У кацапов и своего зерна действительно хватает, точнее на 2 года, потом внезапно окажется, что у них нету ничего без Европы, ни удобрений, ни семян на новые сезоны (старые не всегда идут), ни кучи технологий. Но конкретно сейчас это зерно для них мусор, учитывая затраты на эти транспортировки. Это шокирует, каким идиотом надо быть, чтобы отключать транспондер, что мгновенно всех заставляет туда смотреть, идти под беспилотником США в Черном Море, опозориться в паре портов и продать еще одному диктатору. Зачем это было сделано, на это же очень, очень негативно отреагируют все, даже Китай.
12.05.2022 22:01 Відповісти
завести кримінальну справу і подати команду корабля і сам корабель на арешт
12.05.2022 22:43 Відповісти
пукен заявил, что урожай зерна в рабсее будет рекордным - зная, как врет это рашистское дерьмо, огромная доля от урожая будет краденным в Украине)
Конфисковать любые поставки зерна рабсеей!
13.05.2022 01:16 Відповісти
Треба не верещати як клоун, а добиватися перевірки усіх суден, що виходять з кацапських портів і конфіскації награбованого разом з суднами та усім майном власника. Інструменти для того є, нема лихе мозків в української влади!
13.05.2022 08:45 Відповісти
 
 