УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4346 відвідувачів онлайн
Новини
3 421 6

Російські хакери здійснюють кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона, - Держспецзв'язок

хакер

Пов'язані з ФСБ російські хакери групи UAC-0010 (Armageddon) здійснюють кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дердспецзв'язку.

"Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію про факт розсилки електронних листів з темою "Про проведення акції помсти в Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm", - йдеться в повідомленні.

Зазаначається, що HTM-файл забезпечить декодування та створення на комп'ютері користувача файлу "Herson.rar", що містить файл-ярлик "План підходу та закладки вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk".

"Згаданий LNK-файл у разі його відкриття забезпечить завантаження та запуск HTA-файлу "precarious.xml", що призведе до створення та виконання файлів "desktop.txt" та "user.txt". В результаті, на комп'ютер буде завантажена шкідлива програма GammaLoad.PS1_v2 (імплементований механізм виготовлення знімка екрану та його відправки на сервер управління)", - наголосили в Держспецзв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України, - Держспецзв'язок

Автор: 

хакер (1374) Держспецзв’язок (365) кібербезпека (1182) кібератака (433)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не відкривайте почту з невідомих джерел. або видалити або в спам. там може бути вірус.
показати весь коментар
12.05.2022 21:16 Відповісти
Господи, коли вже люди перестануть використовувати такий недолугий шлак як Windows? Невже не набридло жахатися усілякої зарази? Питання звісно риторичні. Але висновки колись потрібно ж робити.
показати весь коментар
12.05.2022 21:31 Відповісти
Немає ніякої різниці на якій ОС запускати власноруч шкідливий файл - це питання комп'ютерної грамотності. Вірніше питання повної комп'ютерної безграмотності тупорилих совків, які з калькуляторів одразу перейшли на смартфони
показати весь коментар
13.05.2022 08:50 Відповісти
Ахах, дуже цікаво б було подивитися як ця недолуга приблуда у мене на компьютері створить користувача. На Дебіані це на кшталт "я бедный молдавский вирус".
показати весь коментар
12.05.2022 21:19 Відповісти
И опять через технологии древних, пора пересаживать госс структуры на линукс, пусть попробуют это сломать.
показати весь коментар
12.05.2022 21:30 Відповісти
Золотые слова. Давно пора. Тем более что еще с 2009 года линукс юзер френдли больше чем винюки. Я с этого года вообще не знаю что такое антивирусная резидентная программа на компьютере. Не более чем сканер кламав. Да и то чтобы флешки виндоузятников сканить. Можно конечно и руками бы было заразу грохать. Но лениво.
показати весь коментар
12.05.2022 21:33 Відповісти
 
 