Російські хакери здійснюють кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона, - Держспецзв'язок

Пов'язані з ФСБ російські хакери групи UAC-0010 (Armageddon) здійснюють кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дердспецзв'язку.

"Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію про факт розсилки електронних листів з темою "Про проведення акції помсти в Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm", - йдеться в повідомленні.

Зазаначається, що HTM-файл забезпечить декодування та створення на комп'ютері користувача файлу "Herson.rar", що містить файл-ярлик "План підходу та закладки вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk".

"Згаданий LNK-файл у разі його відкриття забезпечить завантаження та запуск HTA-файлу "precarious.xml", що призведе до створення та виконання файлів "desktop.txt" та "user.txt". В результаті, на комп'ютер буде завантажена шкідлива програма GammaLoad.PS1_v2 (імплементований механізм виготовлення знімка екрану та його відправки на сервер управління)", - наголосили в Держспецзв'язку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські хакери почали масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України, - Держспецзв'язок