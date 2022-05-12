Канцлер Австрії Негаммер поставив Путіну "газовий ультиматум" - або заповнювати сховище у Зальцбурзі, або його конфіскують

Канцлер Австрії Карл Негаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нехаммера австрійській газеті Kronen Zeitung.

"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - сказав Негаммер.

Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить "Газпрому" і на цей момент пустує.

