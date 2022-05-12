УКР
Канцлер Австрії Негаммер поставив Путіну "газовий ультиматум" - або заповнювати сховище у Зальцбурзі, або його конфіскують

нехаммер

Канцлер Австрії Карл Негаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нехаммера австрійській газеті Kronen Zeitung.

"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - сказав Негаммер.

Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.

Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить "Газпрому" і на цей момент пустує.

Австрія (1007) газ (10645) газосховище (692) Негаммер Карл (53)
Топ коментарі
+17
яка чудова заявочка
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
+17
Сховище - це порожнина між пластами землі або колишнє родовище
показати весь коментар
12.05.2022 22:12 Відповісти
+14
Бо там було родовище, а тепер його використовують як сховище!
показати весь коментар
12.05.2022 22:03 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
показати весь коментар
12.05.2022 21:55 Відповісти
Невже олії в магазинах не було?
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
И муки нет. Два пакета в одни руки.
показати весь коментар
12.05.2022 22:24 Відповісти
Від початку війни на неї різко зріс попит і вона в них у магазинах підскочила в ціні. Чи зникала вона з продажу, не знаю, але черги були.
показати весь коментар
12.05.2022 22:24 Відповісти
Не знаю, почему мой комментарий удалили как спам - видимо решили, что говоря о муке, я типа нагнетаю. Но факт есть факт - сейчас купить муку сложно, и выдача её ограничена. Хлеб подорожал. Это, однако, не значит, что "раися падибила". У нас такое было и в начале короны.
показати весь коментар
13.05.2022 16:32 Відповісти
У Польщі є все. Думаю у німаків теж.
показати весь коментар
12.05.2022 22:28 Відповісти
В Німеччині користуються в першу чергу рапсової олією.
показати весь коментар
12.05.2022 22:27 Відповісти
к вашему сведению весь рапс сейчас ГМО-это к размышлению
показати весь коментар
12.05.2022 22:38 Відповісти
А 5g вызвывают корону, прививки от которой вызывают аутизм, потому что вживляют микрочип. Не волнуйтесь, фольги на шапочки хватит всем.
показати весь коментар
12.05.2022 23:36 Відповісти
К вашему сведению, то, что не ГМО - говняного качества и не используется в пищевом производстве.
показати весь коментар
13.05.2022 08:22 Відповісти
Ну, рапс, годный в пишу получили ещё до генетики, традиционными методами селекции - ну, там, ускорением мутаций при помощи химических реагентов и радиационного излучения - ещё в 1970х. А так да, рапс был практически чисто технической культурой, и до ХХ века масло шло в основном на освещение и как смазочный материал.
показати весь коментар
13.05.2022 16:29 Відповісти
В Угорщині дійсно повно соняшникової олії місцевого виробництва завжди було, більше ніж оливкової наприклад. Так що навряд чи крадена.
показати весь коментар
12.05.2022 22:33 Відповісти
Мадярію ще на мапі знайти треба аби зрозуміти чого там може бути повно))) а оливки у мадярії взагалі не ростуть а соняшникова олія як вода, у Закарпатті це лайно чудово було відомо у 90х...
показати весь коментар
12.05.2022 23:38 Відповісти
Тим не менше, в них ретельно оброблений кожний клаптик землі.
показати весь коментар
13.05.2022 00:53 Відповісти
Тим нє мєньшє? 🤣 було б дивно не обробляти країну-клаптик землі...
показати весь коментар
13.05.2022 10:59 Відповісти
да ладно, реально? цеж одна із самих розвинутих економік Європи.
показати весь коментар
12.05.2022 23:12 Відповісти
Не уверен, что это будет выполнено.
показати весь коментар
12.05.2022 21:56 Відповісти
буде.
це вже питання національної безпеки
показати весь коментар
12.05.2022 22:18 Відповісти
чом ні ?
німці націоналізували дочок Грязьпрому
показати весь коментар
12.05.2022 22:28 Відповісти
Не впевнений, що то ультіматум. То скоріш стимулювання торгівлі з пуйлом, щоб іще збільшити торгівлю на крові пуйла з Євросоюзом, в якій у долях. Інакше вже давно би конфіскував, та заповнив газом з іншої країни - постачальника.
показати весь коментар
13.05.2022 00:14 Відповісти
ну посмотрим насколько серьезные заявления или будет как всегда "меня не так поняли"
показати весь коментар
12.05.2022 21:56 Відповісти
яка чудова заявочка
показати весь коментар
12.05.2022 21:57 Відповісти
питання інше. якого в зальцбурзі? це самий захід Австрії та туристична мекка. там і промисловості нема. нахрена там газовий хаб?
показати весь коментар
12.05.2022 22:00 Відповісти
Бо там було родовище, а тепер його використовують як сховище!
показати весь коментар
12.05.2022 22:03 Відповісти
ну я так думаю що сховища це великі бочки. плюс трубопроводи. техніка контролю. нехера це в зальцбурзі?т навіть якшо там є якісь закинуті консерви.
показати весь коментар
12.05.2022 22:07 Відповісти
Сховище - це порожнина між пластами землі або колишнє родовище
показати весь коментар
12.05.2022 22:12 Відповісти
Взагалі то Австрія могла б і не паритись зі своїми сльозами (2,4 млрд.куб.м), а спокійно тримати запас у нас, як деякі країни.
Підземні сховища природного газу в Україні - станом на початок ХХІ ст. - комплекс підземних газосховищ на території України, що складається з 13 об'єктів, проєктна потужність яких за активним газом становить 37,8 млрд м3, з максимальною добовою продуктивністю - 383,0 млн м3. За своїми показниками український комплекс ПСГ посідає третє місце у світі (після США та Росії). Питома вага активної місткості українських ПСГ в Європі складає 20 %.
Підземні сховища природного газу є одним із найважливіших технологічних елементів газотранспортної системи України, який забезпечує її надійну та безперебійну роботу. Підземні сховища газу (ПСГ) створені на базі виснажених газових і газоконденсатних родовищ. Розташовані в усіх нафтогазових провінціях країни на глибині від 400 до 2000 м.

Найефективніші на заході:
Західний комплекс створений у Прикарпатському регіоні в системі трансконтинентальних, міждержавних і внутрішньодержавних газопроводів і містить 5 газосховищ: Більче-Волицько-Угерське (16 гор.), Угерське (14-15 гор.), Опарське, Дашавське й Богородчанське. Підземні газосховища комплексу пов'язані системою газопроводів, що створює сприятливі умови для перерозподілу потоків газу, задоволення потреб місцевих і віддалених споживачів. Також з'являється можливість накопичувати необхідні резерви газу для розв'язку оперативних і стратегічних завдань. Досягнута потужність комплексу за активним об'ємом становить близько 81 % від загальної величини активного газу в газосховищах країни; за фондом експлуатаційних свердловин - 53 % від загального числа експлуатаційних свердловин, пробурених на підземних газосховищах України.
показати весь коментар
12.05.2022 22:16 Відповісти
то вже все в минулому - Європа відмовиться від рашкованського газу скоріш за все вже у цьому році завдяки "вмілим" рухам *****, а потім перейдут на відновлювані джерела - вже виділено інвестицій на 200 млрд. євро
показати весь коментар
12.05.2022 22:22 Відповісти
Це було пояснення для коментатора вище, який думає, що газові сховища - це великі бочки.
показати весь коментар
12.05.2022 22:26 Відповісти
Важко уявити бочку на 2 млрд кубів.
показати весь коментар
12.05.2022 22:17 Відповісти
При атмосферному тиску, 2,4 мільярди кубічних метрів, це «бочка», висотою в три кілометри і діаметром в один кілометр.
Багато таких бачили?
показати весь коментар
12.05.2022 22:29 Відповісти
Газове родовище не дивилося, де є промисловість.
показати весь коментар
12.05.2022 22:04 Відповісти
Шоб було
показати весь коментар
12.05.2022 22:34 Відповісти
"Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Джерело: " Яким чином "Газпром" - приватний власник?
показати весь коментар
12.05.2022 22:02 Відповісти
а ти досі віриш що Грязьпром то "національноє достояніє" рашкованського народу ?
показати весь коментар
12.05.2022 22:32 Відповісти
рашик, зачем тут эти сказки?
показати весь коментар
12.05.2022 22:10 Відповісти
ставлення австрійського керівництва до війни в Україні викликало у мене різні відчуття, але зараз шальки терезів схиляються до позитиву)) австрійці показують недофюреру, що в цю гру можна грати удвох
показати весь коментар
12.05.2022 22:04 Відповісти
Дуже мало поки що позитиву.
Австрія проти приєднання України до ЄС, навіть у майбутньому. Принаймні зараз у них така позиція.
Але якщо дійсно кофіскують, це буде вже плюс.
показати весь коментар
12.05.2022 22:33 Відповісти
для начала не плохо пёрднул канцлер в бочку с водой . Ждем-с продолжения
показати весь коментар
12.05.2022 22:04 Відповісти
Так и надо разговаривать на понятном им языке ультиматумов. Единственное что это ещё чтобы бесплатно 🤣
показати весь коментар
12.05.2022 22:06 Відповісти
Что в переводе на человеческий означает

Мы всё ещё хотим покупать газ у агрессора.
И даём агрессору последний шанс !
показати весь коментар
12.05.2022 22:10 Відповісти
От это я понимаю, не только путлеру ультиматумы ставить.
показати весь коментар
12.05.2022 22:25 Відповісти
Европка научилась общаться с гопником на его языке?
показати весь коментар
12.05.2022 22:33 Відповісти
А чия ото рука у ньому трохи нижче спини? Не Байдена?
показати весь коментар
12.05.2022 23:41 Відповісти
хай заповнять
-та відразу забирайте
показати весь коментар
12.05.2022 23:57 Відповісти
Каштаны у него стальные! Молодец!
показати весь коментар
13.05.2022 01:04 Відповісти
И ПУСТЬ ХЙЛО ЗАСТРЕЛИТСЯ !!!
показати весь коментар
13.05.2022 01:59 Відповісти
С чего бы это рашинский филиал ФСБ Австрия тявкать на кормильца начала?
показати весь коментар
13.05.2022 02:45 Відповісти
путину эти хранилища до пня, ему главное шантаж европы подсаженой на российские ресурсы
показати весь коментар
13.05.2022 08:25 Відповісти
 
 