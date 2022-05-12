Канцлер Австрії Негаммер поставив Путіну "газовий ультиматум" - або заповнювати сховище у Зальцбурзі, або його конфіскують
Канцлер Австрії Карл Негаммер висунув Москві "газовий ультиматум". Він пригрозив відібрати у російського "Газпрому" підземні сховища в Зальцбурзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Нехаммера австрійській газеті Kronen Zeitung.
"Якщо російський "Газпром" не заповнить наші найбільші сховища газу (Haidach в Зальцбурзі - ред.), то ми у нього їх заберемо для інших постачальників", - сказав Негаммер.
Він додав, що не прихильник націоналізації приватної власності. Однак, за його словами, влада Австрії на законодавчому рівні повинна підготуватися до прямого втручання там, де це необхідно.
Газове сховище Haidach розташоване в землях Зальцбурга на місці виснаженого родовища. Здатне вмістити 2,4 млрд кубічних метрів. Належить "Газпрому" і на цей момент пустує.
Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
це вже питання національної безпеки
німці націоналізували дочок Грязьпрому
Підземні сховища природного газу в Україні - станом на початок ХХІ ст. - комплекс підземних газосховищ на території України, що складається з 13 об'єктів, проєктна потужність яких за активним газом становить 37,8 млрд м3, з максимальною добовою продуктивністю - 383,0 млн м3. За своїми показниками український комплекс ПСГ посідає третє місце у світі (після США та Росії). Питома вага активної місткості українських ПСГ в Європі складає 20 %.
Підземні сховища природного газу є одним із найважливіших технологічних елементів газотранспортної системи України, який забезпечує її надійну та безперебійну роботу. Підземні сховища газу (ПСГ) створені на базі виснажених газових і газоконденсатних родовищ. Розташовані в усіх нафтогазових провінціях країни на глибині від 400 до 2000 м.
Найефективніші на заході:
Західний комплекс створений у Прикарпатському регіоні в системі трансконтинентальних, міждержавних і внутрішньодержавних газопроводів і містить 5 газосховищ: Більче-Волицько-Угерське (16 гор.), Угерське (14-15 гор.), Опарське, Дашавське й Богородчанське. Підземні газосховища комплексу пов'язані системою газопроводів, що створює сприятливі умови для перерозподілу потоків газу, задоволення потреб місцевих і віддалених споживачів. Також з'являється можливість накопичувати необхідні резерви газу для розв'язку оперативних і стратегічних завдань. Досягнута потужність комплексу за активним об'ємом становить близько 81 % від загальної величини активного газу в газосховищах країни; за фондом експлуатаційних свердловин - 53 % від загального числа експлуатаційних свердловин, пробурених на підземних газосховищах України.
Багато таких бачили?
Австрія проти приєднання України до ЄС, навіть у майбутньому. Принаймні зараз у них така позиція.
Але якщо дійсно кофіскують, це буде вже плюс.
Мы всё ещё хотим покупать газ у агрессора.
И даём агрессору последний шанс !
-та відразу забирайте