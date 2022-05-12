Варто створити спецтрибунал у справі щодо російської агресії, - Україна в ОБСЄ

Міжнародна спільнота має створити спеціальний трибунал у справі щодо російської агресії проти України для покарання усіх причетних до скоєння злочинів на українській території.

Про це повідомив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Усі винні мають бути притягнуті до відповідальності, хто віддав накази, хто їх виконував і хто відбілював злочини, особливо воєнні злочини та злочини проти людства. Тому створення спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України для притягнення до відповідальності російського керівництва має стати ще однією частиною нашого спільного зобов’язання із забезпечення того, щоб трагедія, якою ми спостерігаємо в Україні, більше ніколи не повторилася", - наголосив він.

За словами Цимбалюка, в Росії панує культ лідера, прославляння минулого, тотальний контроль над ЗМІ, пропаганда ненависті до Заходу та дегуманізація українців, фальшиві демократичні процедури, розраховані лише на одну партію.

Очільник української місії в ОБСЄ також вказав на те, що Кремль не лише віддає накази вбивати українців, а й кидає власних солдатів. Про це свідчить, зокрема, історія з одним із моряків потопленого крейсера "Москва" та тисячі інших фактів – МВС України отримало близько 32 тис. запитів про долю та місцеперебування російських військовослужбовців.

