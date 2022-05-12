УКР
У Сирії виявлене російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN. ФОТО

За даними CNN, у порту Латакії у Сирії виявили російське вантажне судно із зерном, раніше викраденим на окупованих територіях України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.

У Сирії виявлене російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN 01

"Матрос Позинич" — одне з трьох суден, які займаються торгівлею вкраденим зерном, за даними дослідження з відкритих джерел та українських чиновників", - йдеться у повідомленні.

CNN розповідає, що 27 квітня корабель поставив якір біля Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи з фотографій і супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя.

Потім, згідно з супутниковими знімками та даними стеження, "Матрос Позинич" пройшов протокою Босфор і пройшов до єгипетського порту Олександрія.

Але Єгипет був попереджений, що зерно вкрадено, і відправка була відхилена. Після цього "Матрос Позинич" попрямував до ліванської столиці Бейрута, де історія повторилась.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба про відправку краденого українського зерна в Сирію: Кожен причетний є співучасником злочину

У Сирії виявлене російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN 02

"5 травня корабель знову вимкнув транспондер, але зображення з Tankertrackers.com і Maxar Technologies показують, що він прямував до сирійського порту Латакії", - повідомило CNN .

зерно (3192) корабель (1628) росія (67862) Сирія (1882)
+35
Країна-терорист. Країна-злодій!
12.05.2022 22:24 Відповісти
+22
тепер треба арештовувати корабель як перевізника краденого майна

доручіть це Лані Зеркаль, вона кацапам в Гамбургському морському трибуналі швидко оформить
12.05.2022 22:25 Відповісти
+21
так конфіскуйте, які проблеми?
12.05.2022 22:26 Відповісти
Країна-терорист. Країна-злодій!
12.05.2022 22:24 Відповісти
синекітенко@syniy_kit

Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
12.05.2022 22:39 Відповісти
Санкцiï дiють,так лошари?
12.05.2022 22:24 Відповісти
sankciji zrobyly v Europi i USA a ne v Egypti chu beiruti. jakwo vu pro korabel
12.05.2022 22:38 Відповісти
Нужно было зерно отравить. Вот бы сирийцы обрадовались. 😁😁😁👍
12.05.2022 22:24 Відповісти
дєди ваєвалі,парад побєдобєсія у тюмені)) https://youtu.be/JI3yKJ0w5vg?t=2472
12.05.2022 22:25 Відповісти
42:18 ветерани росія-фінської війни))
12.05.2022 22:28 Відповісти
рюськомірский сюр... рабами прийшли в цей світ, кріпаками помруть
12.05.2022 22:42 Відповісти
раша-фашистське побєдобісовство... воно лікується тільки воїнами ЗСУ.
12.05.2022 22:52 Відповісти
тепер треба арештовувати корабель як перевізника краденого майна

доручіть це Лані Зеркаль, вона кацапам в Гамбургському морському трибуналі швидко оформить
12.05.2022 22:25 Відповісти
так конфіскуйте, які проблеми?
12.05.2022 22:26 Відповісти
Кацапи - ви злодюги і дикі голодранці 😠
12.05.2022 22:27 Відповісти
400 років це ми знаємо!
12.05.2022 22:33 Відповісти
санкции должны быть по всем направлениям!!
12.05.2022 22:27 Відповісти
разкуярить нах сирию
12.05.2022 22:33 Відповісти
Хто пропонує, той і робить.
12.05.2022 22:38 Відповісти
уже...
12.05.2022 22:55 Відповісти
****** в простынях.
12.05.2022 22:35 Відповісти
Чтож, северные корейцы ещё туже затянут пояса. Ну, а сирийцам Аллах не простит дружбы с лысым коротышкой...
12.05.2022 22:38 Відповісти
от мені інтересно, як це босфор закритий, а рашистське судно вийшло з нього..?

хай те зерно у них в горлі застрягне і вони здохнуть від асфіксії.
12.05.2022 22:47 Відповісти
для военных кораблей закрыт
12.05.2022 23:07 Відповісти
Асад захавает. Такое же *****, как и путин.
12.05.2022 22:49 Відповісти
Из хороших новостей....
Илан Маск покупает Украинский ЮжМаш...
Що він так збудує покаже час...
Надобраніч Панове...
12.05.2022 22:52 Відповісти
Сильные традиции подворотен. Когда то в юности Володя воровал у своих соседей, теперь ворует в мировых массшатабах.
12.05.2022 22:53 Відповісти
так быстро и турки пропустили ? а почему по дороге его не тормознули?
12.05.2022 22:57 Відповісти
а арестовать низзя при заходе в "нормальный" порт? пиратство и т.п. к тому же если доки кацапы сделали из Крыма, к примеру.
12.05.2022 23:06 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
12.05.2022 23:13 Відповісти
А Єгіпет не схотів затримати крадене?
12.05.2022 23:19 Відповісти
Аби стати єгипетськими нєонацістамі і нєофашістамі?
12.05.2022 23:24 Відповісти
Щоб не стати фашистськими **************.
13.05.2022 00:33 Відповісти
а заарештувати їх вони не можуть, ходять собі з викраденим товаром по середземному морю, прикол.
12.05.2022 23:28 Відповісти
НЕОБХОДИМО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ В БОСФОРЕ !)
13.05.2022 03:06 Відповісти
 
 