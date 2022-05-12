У Сирії виявлене російське судно із вкраденим в Україні зерном, - CNN. ФОТО
За даними CNN, у порту Латакії у Сирії виявили російське вантажне судно із зерном, раніше викраденим на окупованих територіях України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua.
"Матрос Позинич" — одне з трьох суден, які займаються торгівлею вкраденим зерном, за даними дослідження з відкритих джерел та українських чиновників", - йдеться у повідомленні.
CNN розповідає, що 27 квітня корабель поставив якір біля Криму та вимкнув транспондер. Наступного дня, судячи з фотографій і супутникових знімків, його бачили в порту Севастополя.
Потім, згідно з супутниковими знімками та даними стеження, "Матрос Позинич" пройшов протокою Босфор і пройшов до єгипетського порту Олександрія.
Але Єгипет був попереджений, що зерно вкрадено, і відправка була відхилена. Після цього "Матрос Позинич" попрямував до ліванської столиці Бейрута, де історія повторилась.
"5 травня корабель знову вимкнув транспондер, але зображення з Tankertrackers.com і Maxar Technologies показують, що він прямував до сирійського порту Латакії", - повідомило CNN .
Вперше з моменту нашого перебування в Німеччині побачила в магазині і купила соняшникову олію.
Правда, продають по пляшці в одні руки.
Угорська.
Цікаво, справді їхня, чи москалі нашу, спизжену з Херсонщини, через них реалізують?
доручіть це Лані Зеркаль, вона кацапам в Гамбургському морському трибуналі швидко оформить
хай те зерно у них в горлі застрягне і вони здохнуть від асфіксії.
Илан Маск покупает Украинский ЮжМаш...
Що він так збудує покаже час...
Надобраніч Панове...