Дві людини загинули, четверо поранені внаслідок обстрілу росіянами Дергачів на Харківщині

Внаслідок обстрілів м. Дергачі Харківської області, вчиненого ЗС РФ із РСЗВ "Ураган" у четвер, є загиблі та поранені серед мирного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в фейсбуці повідомив міський голова В'ячеслав Задоренко.

"Унаслідок бомбардувань загинули дві людини, ще чотири поранені, двоє з яких - медики. Всі ці люди - цивільні особи", - написав Задоренко на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, внаслідок обстрілів також було серйозно пошкоджено будівлю гуманітарного штабу, приміщення РАЦС, зруйновано харчоблок Дергачівської лікарні та частину поліклініки разом із рентген-кабінетом. Від вибухової хвилі постраждала будівля відділення швидкої допомоги.

Також читайте: Росіяни вдарили ракетою по Харківщині, є загиблий і поранені (оновлено)

"Жоден з обстріляних об’єктів, не кажучи вже про приватні будинки, що руйнуються щодня, не мав жодного стосунку до військової інфраструктури", - наголосив Задоренко.

За його словами, через обстріли довелося дещо обмежити видачу споживчих товарів до кінця дня, проте гуманітарний штаб продовжив роботу. Пакети з продовольчою допомогою отримали жителі Деркачів, Шовкоплясів, Слатине, Прудянки та Руської Лозової.

Дивіться також: Російський снаряд влучив у газопровід на Харківщині, без газу залишилися 17,5 тис. споживачів. ФОТО