УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4267 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
8 633 36

Ердоган пропонував владі Росії вивезти на кораблі оборонців Азовсталі до Туреччини, - Джемілев

джемилев

Влада Туреччини пропонувала евакуювати українських захисників Маріуполя з меткомбінату "Азовсталь" через порт у Бердянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на брифінгу родичів військових.

"Ердоган двічі розмовляв із Путіним. Крім того, сам Ібрагім Калин (прессекретар президента Туреччини – ред.) розмовляв із міністром оборони (Росії – ред.) Шойгу. Він (Калин – ред.) сказав, що в порту в Стамбулі стоїть корабель, розрахований на тисячу людей. Будь-якої миті, коли ми з вами домовимося, вони приїдуть у порт Бердянськ. На кораблях будуть автобуси, які з Маріуполя привозитимуть їх до Бердянська, бо порт Маріуполя заміновано. Вони проїдуть до Бердянська у супроводі турецьких спостерігачів. І ми, турецька сторона, зобов’язуємось, що до закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки. Тобто до закінчення війни вони не воюватимуть", – повідомив Джемілєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боріться за гарнізон Маріуполь! Закликаю весь світ допомогти реалізувати процедуру "extraction" для українських військових, - командир морпіхів Волина

Однак, за словами Джемілєва, міністр оборони Росії Сергій Шойгу відмовився від такої пропозиції і заявив, що українські військові нібито мають здатися. Він також додав, що на обмін російських полонених, які зараз перебувають на території України, на захисників Маріуполя російська сторона також не погодилася.

Джемілєв наголосив, що Туреччина планує продовжувати переговори щодо порятунку українських військових із "Азовсталі".

"Маріуполь – наш біль, наша гордість. Внесок воїнів Маріуполя на захист незалежності та свободи України просто неоціненний. Наразі стоїть питання – вони виконали свій обов’язок. І потрібно вжити всіх заходів для їхнього звільнення", – зазначив Джемілєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Абрамович боїться за майбутнє Росії, бо їхня агресія призведе до розвалу РФ, - Джемілєв про роль олігарха у перемовинах

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) Маріуполь (3267) Азов (819) Азовсталь (449)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Мариуполь - наш боль, гордость и слава его стальных героев защитников, и несмываемый позор предавшей их власти. Без предательства верховного и его холуев не было бы трагедии Мариуполя и десятков тысяч жертв.
показати весь коментар
12.05.2022 22:47 Відповісти
+9
показати весь коментар
12.05.2022 22:59 Відповісти
+8
Когда же вы гниды лищнехромосомные все сдохните и планета отдохнет от вашего дерьма?
показати весь коментар
12.05.2022 22:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
12.05.2022 22:42 Відповісти
da kamu ih sranaja dumka interesna ? pust idut *****.
показати весь коментар
12.05.2022 23:46 Відповісти
нажаль цьго не відбудеться. імхо.
показати весь коментар
12.05.2022 22:43 Відповісти
Орки - одним словом.
показати весь коментар
12.05.2022 22:45 Відповісти
що тут скажеш(((
нема слів(((
раісся - країна-терорист, азовці - заручники в неї, світова спільнота нічого не може зробити з терористами. а у нас при владі так і взагалі одні зрадники.
одна надія - на ЗСУ. але там і в херсонській області негаразд, і на луганщині(((
ех(((
показати весь коментар
12.05.2022 22:45 Відповісти
где твои санитары?
как тебя оставили без присмотра?
показати весь коментар
12.05.2022 22:48 Відповісти
Русня, пошел нах@й
показати весь коментар
12.05.2022 22:48 Відповісти
Надіюсь СБУ тебе ублюдка знайде-ти не довго протянеш в любому випадку
показати весь коментар
12.05.2022 22:49 Відповісти
Когда российские солдаты будут расстреляны по решению международного трибунала за убийство тысяч жителей этого города.
показати весь коментар
12.05.2022 22:49 Відповісти
Когда же вы гниды лищнехромосомные все сдохните и планета отдохнет от вашего дерьма?
показати весь коментар
12.05.2022 22:50 Відповісти
Пошел нах
показати весь коментар
12.05.2022 22:50 Відповісти
Здохнеш ти.
показати весь коментар
12.05.2022 22:51 Відповісти
Дохнут твои кацапы и коллаборанты в полях Украины. А герои не умирают никогда.
показати весь коментар
12.05.2022 22:52 Відповісти
Ублюдок руснявый, иди ***** вместе со своим дохлым упырем Гуталином. Шоб ты сдохло вместе со своим вонючим выводком, мразота.
показати весь коментар
12.05.2022 23:13 Відповісти
Ердоган пропонувала? Змінив пол?
показати весь коментар
12.05.2022 22:46 Відповісти
ви не знали? ще в 2014. коли здав крим.
показати весь коментар
12.05.2022 22:48 Відповісти
Та вже можна і не прискіпуватись - спішили хлопці - там спочатку мабуть було "Турція"
показати весь коментар
12.05.2022 22:50 Відповісти
Тварюки упороті.
показати весь коментар
12.05.2022 22:46 Відповісти
Мариуполь - наш боль, гордость и слава его стальных героев защитников, и несмываемый позор предавшей их власти. Без предательства верховного и его холуев не было бы трагедии Мариуполя и десятков тысяч жертв.
показати весь коментар
12.05.2022 22:47 Відповісти
***** ніколи не погодится з людських міркувань. Тільки якщо відчує що він слабше. Це в ОПі купа "надаДагаваріваЦЦа"....
показати весь коментар
12.05.2022 22:57 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2022 22:59 Відповісти
Это потому что украинская армия русские, а российская армия татары. А русские не сдаются.
показати весь коментар
12.05.2022 23:12 Відповісти
русских не существует вообще-то
показати весь коментар
12.05.2022 23:19 Відповісти
руськие (руські)
показати весь коментар
12.05.2022 23:39 Відповісти
Разве расися объявила войну и их быдло - военнопленные?
Вооруженные террористы, захваченные ВСУ, подлежат уничтожению. В лучшем случае - частичному уничтожению - чтоб "мозг" сдох, а некоторые органы ещё пожили в приличных людях, типа почки, сердце и т.п.
показати весь коментар
12.05.2022 23:13 Відповісти
Людина,яка сказала правду, а то оп все плани та плани.
показати весь коментар
12.05.2022 23:17 Відповісти
Він не пропонувать повинен, а ставить перед фактом. А інакше - це просто піар.
показати весь коментар
13.05.2022 00:05 Відповісти
азовці+морпіхи, тай всі інші (прикордоники, поліцаї), які зараз в оточені на комбінаті - це сакральна жертва з вини ЄрЗе.
І ніхто не здатен переконати ***** не приймати цю жертву. І Ердоган не здатен. І навіть Байденко з Джонсонюком - через те, що існує вірогідність інших сакральних жертв, кількість яких обраховуватиметься мільйонами; бо такі умови ядерної війни. З двох зол вони обирають менше: така гірка правда.
показати весь коментар
13.05.2022 00:14 Відповісти
Влада Туреччини пропонувала евакуювати українських захисників Маріуполя з меткомбінату "Азовсталь" через порт у Бердянську.... чому ж Ердоган не поставив рашистам умову, або ми евакуйовуємо українських захисників Маріуполя або , у випадку рашистської відмови, закриваємо турецький повітрянний простір для рашистських літаків.???
показати весь коментар
13.05.2022 00:15 Відповісти
І ще непропущу кораблі з українським зерном , яке уже в Середземному морі.
показати весь коментар
13.05.2022 06:35 Відповісти
Пропонувати мало, якщо сказав би, що не один танкер з нафтою не вийде, тоді б воно задумалось
показати весь коментар
13.05.2022 08:26 Відповісти
 
 