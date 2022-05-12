Ердоган пропонував владі Росії вивезти на кораблі оборонців Азовсталі до Туреччини, - Джемілев
Влада Туреччини пропонувала евакуювати українських захисників Маріуполя з меткомбінату "Азовсталь" через порт у Бердянську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв на брифінгу родичів військових.
"Ердоган двічі розмовляв із Путіним. Крім того, сам Ібрагім Калин (прессекретар президента Туреччини – ред.) розмовляв із міністром оборони (Росії – ред.) Шойгу. Він (Калин – ред.) сказав, що в порту в Стамбулі стоїть корабель, розрахований на тисячу людей. Будь-якої миті, коли ми з вами домовимося, вони приїдуть у порт Бердянськ. На кораблях будуть автобуси, які з Маріуполя привозитимуть їх до Бердянська, бо порт Маріуполя заміновано. Вони проїдуть до Бердянська у супроводі турецьких спостерігачів. І ми, турецька сторона, зобов’язуємось, що до закінчення війни вони будуть гостями Турецької Республіки. Тобто до закінчення війни вони не воюватимуть", – повідомив Джемілєв.
Однак, за словами Джемілєва, міністр оборони Росії Сергій Шойгу відмовився від такої пропозиції і заявив, що українські військові нібито мають здатися. Він також додав, що на обмін російських полонених, які зараз перебувають на території України, на захисників Маріуполя російська сторона також не погодилася.
Джемілєв наголосив, що Туреччина планує продовжувати переговори щодо порятунку українських військових із "Азовсталі".
"Маріуполь – наш біль, наша гордість. Внесок воїнів Маріуполя на захист незалежності та свободи України просто неоціненний. Наразі стоїть питання – вони виконали свій обов’язок. І потрібно вжити всіх заходів для їхнього звільнення", – зазначив Джемілєв.
