У ЄС розглядають можливість відстрочення для ембарго на нафту з РФ через позицію Угорщини, - Bloomberg

Деякі країни Євросоюзу вважають, що необхідно розглянути можливість відстрочення запровадження заборони на імпорт російської нафти на випадок, якщо його не підтримає Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямм на Інтерфакс-Україна, про це пише агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів ЄС.

"У деяких країнах Євросоюзу говорять, що, можливо, настав час подумати про відстрочення ініціативи про заборону (на імпорт) російської нафти, щоб продовжити роботу щодо іншої частини пропонованого пакета санкцій у разі, якщо Союз не зможе переконати Угорщину підтримати ембарго", - пише агентство.

Як повідомили джерела агентства, ідея відкласти запровадження ембарго на нафту з РФ "набуває підтримки". Проте, за словами одного з дипломатів, низка країн занепокоєна тим, що вилучення заборони на російську нафту з підготовлюваного пакета санкцій "буде ознакою слабкості".

Проте, як повідомили дипломати, країни все ще хочуть досягти угоди щодо повноцінного пакета антиросійських санкцій до зустрічі глав МЗС ЄС, яка відбудеться 16 травня.

Раніше в четвер у Єврокомісії заявили, що представники країн ЄС продовжують обговорювати пропозиції стосовно шостого пакета санкцій проти Росії, про те, коли цей процес може завершитися, говорити зарано. Зокрема, йдеться про ембарго на російську нафту. Основною перешкодою на шляху до затвердження санкцій ЗМІ називають Угорщину, яка відмовляється підтримувати пропозиції щодо санкцій у їхньому нинішньому вигляді. Будапешт мотивує свою позицію прагненням захистити власну економіку.

Рішення щодо обмежувальних заходів у Євросоюзі ухвалюють одноголосно. Отже, кожна країна в цьому питанні має право вето.

