УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4267 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
6 852 33

У ЄС розглядають можливість відстрочення для ембарго на нафту з РФ через позицію Угорщини, - Bloomberg

єс,євросоюз

Деякі країни Євросоюзу вважають, що необхідно розглянути можливість відстрочення запровадження заборони на імпорт російської нафти на випадок, якщо його не підтримає Угорщина.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланнямм на Інтерфакс-Україна, про це пише агентство Bloomberg із посиланням на дипломатів ЄС.

"У деяких країнах Євросоюзу говорять, що, можливо, настав час подумати про відстрочення ініціативи про заборону (на імпорт) російської нафти, щоб продовжити роботу щодо іншої частини пропонованого пакета санкцій у разі, якщо Союз не зможе переконати Угорщину підтримати ембарго", - пише агентство.

Як повідомили джерела агентства, ідея відкласти запровадження ембарго на нафту з РФ "набуває підтримки". Проте, за словами одного з дипломатів, низка країн занепокоєна тим, що вилучення заборони на російську нафту з підготовлюваного пакета санкцій "буде ознакою слабкості".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вдячна Німеччині за підтримку нафтового ембарго, - Кулеба

Проте, як повідомили дипломати, країни все ще хочуть досягти угоди щодо повноцінного пакета антиросійських санкцій до зустрічі глав МЗС ЄС, яка відбудеться 16 травня.

Раніше в четвер у Єврокомісії заявили, що представники країн ЄС продовжують обговорювати пропозиції стосовно шостого пакета санкцій проти Росії, про те, коли цей процес може завершитися, говорити зарано. Зокрема, йдеться про ембарго на російську нафту. Основною перешкодою на шляху до затвердження санкцій ЗМІ називають Угорщину, яка відмовляється підтримувати пропозиції щодо санкцій у їхньому нинішньому вигляді. Будапешт мотивує свою позицію прагненням захистити власну економіку.

Рішення щодо обмежувальних заходів у Євросоюзі ухвалюють одноголосно. Отже, кожна країна в цьому питанні має право вето.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розглядає можливість компенсувати Угорщині збитки від ембарго на нафту з Росії - Politiko

Автор: 

Угорщина (2480) Євросоюз (14167) ембарго (305)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+20
Т.е.модно представить,что рашка берет любую европейскую бомж-страну,типа Угорщины ,покупает ее и потом эта бомж-страна ветирцет всю остальную Европу....неплохо придумано. Британия- молодцы,что свалили
показати весь коментар
12.05.2022 22:56 Відповісти
+12
та виключіть ту угорщину з єс, тим більш вона крім нафти дає багато офіційних приводів.
показати весь коментар
12.05.2022 22:54 Відповісти
+11
все что вокруг Балатона и западней подчистую скуплено австрийцами и немцами ... и виноградники, и земли, и недвижимость ... так что эти мадьяры по сути бичи... как прикочевали так и откочуют за Урал ... на историческую родину
показати весь коментар
12.05.2022 22:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
може трохи побеспокоить закарпаття? коли мадяри просто будуть тікати додому. на балатон.
показати весь коментар
12.05.2022 22:51 Відповісти
все что вокруг Балатона и западней подчистую скуплено австрийцами и немцами ... и виноградники, и земли, и недвижимость ... так что эти мадьяры по сути бичи... как прикочевали так и откочуют за Урал ... на историческую родину
показати весь коментар
12.05.2022 22:55 Відповісти
та так. мадяри там обслуга. дуже дорогий курорт. але німців там нема. вони в карлових варах. там переважно австріяки.
показати весь коментар
12.05.2022 23:00 Відповісти
мадьярам такої херні не простять
показати весь коментар
12.05.2022 22:52 Відповісти
Есть страна,не входящая в ЕС, Очень убедительная). Скоро узнаем.
показати весь коментар
12.05.2022 22:52 Відповісти
Є така байка:
"В лесу уже три дня соревновались иволга, скворец и соловей - чей голос самый певучий.
Пришел лев - рявкнул один раз - и получил первый приз..... - за убедительность"
показати весь коментар
12.05.2022 23:00 Відповісти
та виключіть ту угорщину з єс, тим більш вона крім нафти дає багато офіційних приводів.
показати весь коментар
12.05.2022 22:54 Відповісти
Т.е.модно представить,что рашка берет любую европейскую бомж-страну,типа Угорщины ,покупает ее и потом эта бомж-страна ветирцет всю остальную Европу....неплохо придумано. Британия- молодцы,что свалили
показати весь коментар
12.05.2022 22:56 Відповісти
Толку з таких санкцій? Якщо ви відмовитеся від російської нафти та газу через 5 років, це нам НІЯК не допоможе зараз
показати весь коментар
12.05.2022 22:58 Відповісти
да эмбарго это на перспективу - а сейчас в рашке валюта есть но слава богу что есть торговое эмбарго которое очень сложно обойти..
показати весь коментар
12.05.2022 23:09 Відповісти
Ребят, не торопитесь! У нас же тут уйма времени. И у пуйла ракет хватает. Не спешите, а то не дай бог война кончится
показати весь коментар
12.05.2022 22:58 Відповісти
Бесконечная ху.ня какая то, вечно ходят по кругу,нам с зерном тоже самое надо делать,пока не будет ембарго на нефть,не будет зерна.
показати весь коментар
12.05.2022 23:02 Відповісти
А якісь санкції для угорщини ніяк? вони наче так в єс, нато засіли а тут вже мабуть любому видно чиї інтереси вони лобіюють...якось двозначненько получається...і не лише в угорщини
показати весь коментар
12.05.2022 23:05 Відповісти
Євросоюзу "позиція угорщини"потрібна для відмазки типу: "ми хочемо ввести нафтове ембарго,але угорщина не дозволяє".
показати весь коментар
12.05.2022 23:07 Відповісти
Всьо???!! Понавводилися ембаого???!!! А якщо орбан його ніколи не підтримає, то ніколи і не буде???!!!
показати весь коментар
12.05.2022 23:14 Відповісти
******* колаборанти в ЄС.
показати весь коментар
12.05.2022 23:16 Відповісти
у нас война...гибнут люди..воины,цивильные,дети!!!и мне лично глубоко паралельно на интересы *******!голимые проституты,блин...эти твари копируют путлера...тот ложит с прибором на весь мир,а эти..слов не подберу,на Европу..имхо
показати весь коментар
13.05.2022 00:01 Відповісти
за цією позицією стирчать вуха німеччини та франції. дешеві відмазки. якби вони прагнули ввести ембарго могли б навіть особисто кожна країна не купувати
показати весь коментар
12.05.2022 23:21 Відповісти
Скоро от турагенств будут требовать селить в отели не только без кацапов, но и без мадьярцев.
показати весь коментар
12.05.2022 23:22 Відповісти
Відстрочили у ***********... А завтра будуть стогнати, що ********* ще й батогом (ракетами) накрива. Ждіть, ждіть...
показати весь коментар
12.05.2022 23:25 Відповісти
А почему страны не могут отказаться от российской нефти по отдельности на национальном уровне?
показати весь коментар
12.05.2022 23:26 Відповісти
бо насправді вони не хочуть.
показати весь коментар
12.05.2022 23:32 Відповісти
Може хватить гратись з Угощиною ,рашисти вбивають украінців руйнують наші міста ,а європейці ніяк не визначатся з ембарго ,скільки ще має загинути людей що б в ЄС зрозуміли ?
показати весь коментар
12.05.2022 23:30 Відповісти
Тупой разводняк. На кого рассчитано.
показати весь коментар
12.05.2022 23:34 Відповісти
Ш А П І Т О !
показати весь коментар
12.05.2022 23:45 Відповісти
Рада мала б оголосити рф країною терористом і починати вибірково застосовувати санкції проти пособників терориста, починаючи з Угорщини, за допомогою перекриття нафтопроводу. Гадаю, що ЄС був би не проти. Але на це потрібно більше розуму і рішучості, ніж показувати язика Штанмаєру.
показати весь коментар
12.05.2022 23:46 Відповісти
Думаю США держат под контролем эту ситуацию и скоро расскажут европейским партнерам про возможные сливы информации о перекупленных россиянами политиках, чтобы те были более сговорчивыми.
показати весь коментар
12.05.2022 23:47 Відповісти
Та перекрити нафтогін "Дружба" і буде ******** повне ембарго!!!!)))
показати весь коментар
12.05.2022 23:48 Відповісти
Проте, за словами одного з дипломатів, низка країн занепокоєна тим, що вилучення заборони на російську нафту з підготовлюваного пакета санкцій "буде ознакою слабкості". - викинути Угорщину з ЄС ,за відмову підтримати санкційну політикуЄСвідносно окупантаУкраїни "буде ознакою європейскої міцності і єдності"
показати весь коментар
13.05.2022 00:22 Відповісти
Виключать. К@ц@пи у ЕС завжди домагаються своїх цілей.
показати весь коментар
13.05.2022 07:40 Відповісти
Я відкрию велику таємницю: труба, яка постачає рашистську нафту мадярським фашистам - проходить територією України. Якщо Україна перекриє її, то ніякої нафти орбан не отримає. Чому про це не говорять вслух зелені йолопи мені невідомо.
показати весь коментар
13.05.2022 08:52 Відповісти
 
 