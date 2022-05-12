УКР
Орбан заявив, що не підтримає включення глави РПЦ Кирила до санкційного списку ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає включення до списку санкцій Євросоюзу голови РПЦ Кирила.

Про це, за словами його прессекретаря Берталана Хавасі, Орбан сказав на зустрічі з патріархом Антіохії та всього Сходу Ігнатієм Єфремом II (глава Сирійської православної церкви), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Ігнатій Єфрем був одним із східно-християнських церковних сановників, який у листі просив Орбана перешкодити плану Європейської комісії з включення Кирила до списку санкцій ЄС.

Сирійський патріарх заявив на зустрічі з угорським прем'єром, що включення лідера християнської церкви до списку санкцій створить прецедент, який "збентежить мільйони віруючих християн".

Орбан повторив, що Угорщина не підтримає включення духовних осіб до списку санкцій, оскільки це "зачепить питання релігійної свободи угорських громад, яка є священною і недоторканною".

Нагадаємо, в проект шостого пакету санкцій, внесений на розгляд країн Євросоюзу, Європейська комісія запропонувала ввести персональні санкції проти російського патріарха Кирила.

Кирил (453) РПЦ (526) санкції (12747) Орбан Віктор (634)
+43
Да не смешно. Против Орбана тоже можно ввести санкции. Просто пока не дозрели. Но скоро поймут.
12.05.2022 23:01 Відповісти
+22
ну? і кого ви приймаєте в Евросоюз?тих хто ложив на ваш союз?
12.05.2022 23:05 Відповісти
+17
Это уже просто смешно
12.05.2022 22:59 Відповісти
Это уже просто смешно
12.05.2022 22:59 Відповісти
Орбана задолбали
12.05.2022 23:00 Відповісти
Да не смешно. Против Орбана тоже можно ввести санкции. Просто пока не дозрели. Но скоро поймут.
12.05.2022 23:01 Відповісти
Довимахуються мадяри до того що їх виженуть з Європи на гісторичну батьківщину на північний Урал
12.05.2022 23:24 Відповісти
smeshno , nesmeshno abo tak pracue demokratija.....alternativa etomu - u vas rjadom , na vostoke....
12.05.2022 23:24 Відповісти
Нет. При демократии решение принимает большинство. А здесь мы видим, что по сути решение принимает один человек из пятой колонны единолично. То есть достаточно купить одного любого лидера, и вся пирамида не работает. Где в такой системе вы усмотрели демократию? Это изначально мертворожденная модель общества!
13.05.2022 00:59 Відповісти
інфляційна самовпевненість дебіла зростає...
12.05.2022 23:00 Відповісти
der собака der біжить under по дорозі. Ну як я шпрехаю панімєцкі?
12.05.2022 23:06 Відповісти
Вонючка!
12.05.2022 23:01 Відповісти
Идите нах со своей религией и всем тем, что допускает Бучу и Мариуполь.
12.05.2022 23:02 Відповісти
Закрийте хтось вже цього купленого урода
12.05.2022 23:02 Відповісти
а що таке? не хоче рпц за державу вялікую постраждати? гундяєв же казав що страждання це тільки на користь, то в чому справа?
12.05.2022 23:04 Відповісти
все еще бредит австро-венгрией ушлепок
12.05.2022 23:05 Відповісти
Щиро бажаю Угорщині все те, що творять орки в Україні.
12.05.2022 23:05 Відповісти
ну? і кого ви приймаєте в Евросоюз?тих хто ложив на ваш союз?
12.05.2022 23:05 Відповісти
нахера той тоді Евросоюз було робити? коли кожна гнида строїть з себе вош
12.05.2022 23:07 Відповісти
Я просто в **** з цих підарасів. Мадяри їбучі
12.05.2022 23:06 Відповісти
КГБшніки всіх країн єднайтеся)) кум мабуть
12.05.2022 23:07 Відповісти
где наши санкции против гундяйской секты???
почему до сих пор во власти остаются путинососы и крышевальщики кацапов???
12.05.2022 23:07 Відповісти
Орбан і Гундяй - обидва йдете на @ .. уй за рашинським кораблем !
12.05.2022 23:10 Відповісти
Почему власть Украины не делает звонков в США и Великобританию и с их влиянием не добивается исключения Венгрии из ЕС??? это предательство, что этого не добиваются любыми средствами.
12.05.2022 23:10 Відповісти
США и Великобритания не в ЕС
12.05.2022 23:23 Відповісти
Тому що ані США, ані Британія - не кацапи. Країни-некацапи, що не є членамии ЄС, не вказують ЄС щодо членства.
12.05.2022 23:36 Відповісти
ЄС в своёом союзе держит откровенного агента ****,для дестобилизации всего союза,и они на это закрывает глаза.Это писец.
12.05.2022 23:11 Відповісти
Орбан бажає вивести Угорщину з ЄС.
Угорщина "троянський кінь" рашизздов у ЄС !
12.05.2022 23:13 Відповісти
А Орбана чого це іпе? В них 90% населення католики...
12.05.2022 23:13 Відповісти
та викиньте вже того йорбана-під@ра з ЄС
12.05.2022 23:16 Відповісти
Орбан підстилка рашиська.
Пора брати цього козла за яйця і розкручувати його зв'язки із спецслужбами РФ та корупцію.
12.05.2022 23:17 Відповісти
Орбан тупая проститутка, купленная за грязные кровавые деньги. Весь мир смотрит на эту шлюху и поражается как можно быть таким говном. Орбан бесконечно погружается, а дна всё нет и нет...
12.05.2022 23:20 Відповісти
Якщо мадяри-підари могли ще якось аргументувати відмову від нафтового та газового ембарго та клянчив при цьому гроші у Європи, то тут ніяких сумнівів нема, що то Підарас з великої букви. Він підтримує вбивства, згвалтування, геноцид українців отже має нести рівну з ****** відповідальність за всі ці злочини. Найперше треба відключити від усіх Європейських програм фінасування тих ********. А якщо швидко не дійде до них - то викинути з Євросоюзу у слід за руським кораблем.
12.05.2022 23:21 Відповісти
Ох і гнида
12.05.2022 23:24 Відповісти
пора вже гОрбана садити під санкції... - падло угро-фашистське.
12.05.2022 23:34 Відповісти
Довго ще цей "цирк одного актора" буде тривати?
12.05.2022 23:50 Відповісти
Лідерам ЄС Шольцу і Макрону рясно і тривало харкають у пику та опускають нижче за плінтус, але щоб цим перейматися, вони мали б мати гідність.
12.05.2022 23:53 Відповісти
К сожалению, они оба рады такому орбану. На него всегда можно спихнуть , что санкции не были введены, или введены не полностью, или введены, но поздно, или введены так, что их можно обойти.
И макрон и шольц могут развести руками и сказать, батя мы старались. Лицемерие и коррупция пронизали насквозь эту систему. Хорошо, что есть США и Британия
13.05.2022 00:07 Відповісти
Вот ублюдок мадярский. Ничего придет время . мы вам с вашим противным языком всё вспомним и отомстим. Эмбарго на нефть заблокировали, так еще этого ******** гундяя отбеливают. Мадяры не католики в большинстве своем , а своя какая-то церковь, но все равно не православные. И вписаться за этого гандона московского . Это предел подлости.
12.05.2022 23:57 Відповісти
Імпотентна Європа...
13.05.2022 00:00 Відповісти
простіше певно орбана виключити з ЄС
13.05.2022 00:10 Відповісти
А вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов в назвал патриарха московского "агентом КГБ" и "сигаретным митрополитом России". По словам Симеонова, патриарх причастен к нелегальному ввозу в Болгарии сигарет. "Это не православное духовное лицо. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ", - сказал вице-премьер.
13.05.2022 00:11 Відповісти
Євросоюзу напевно буде гаплик невдовзі
бо коли всі меркантелісти і тягнуть в різні боки , це не союз
13.05.2022 00:12 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
13.05.2022 00:14 Відповісти
Кто-нибудь в курсе механизмов ЕС, есть ли у них способы насаживания на бутылку таких вот *******?
13.05.2022 08:24 Відповісти
Наша Верховна Рада також не може рішитися, щоб заборонити УПЦ МП. Кажуть що то не на часі, хоча в умовах війни і тої політики що проводить Гундяєвська церква таке рішення було б досить доцільним. В нас 80 відсотків країни не під обстрілами і люди продовжують відвідувати Московську секту де восхваляють і поминають Кирила, який благословляє москальских катів та вбивць!!!!
13.05.2022 08:34 Відповісти
Коли ці орбанівські *******-БОБІКІ кажуть,що вони не можуть відм від трубопр.нафти,бо це вдарить по економіці,і цим збуриться їхнє населення,я ще якось можу зрозуміти,бо їм рейтингів потрібні,але яким чином гундяєв має відношення до Угорщини,якщо вони переважно католики.З цього один висновок,орбан агент Кремля,неважливо чи це буде нафта,чи гундяй,мадяри на все "накладуть"вето.В МЕНЕ ПИТАННЯ,чому ЄС який має населення більше 400 млн.в заручниках країни яка має населення не більше 10 млн.ХІБА ЦЕ ДЕМОКРАТІЯ,коли якесь чмо,яке себе позиціонує лідером євр.держави блокує все що можна,а сусідня країна кров'ю обливається.Ще сусіди називаються.А угорці які живуть в Україні навіть жодного слова не скажуть в підтримку України!
13.05.2022 09:11 Відповісти
премьер протестанско-католической страны просит за гуню...у них какаято другая общая религия по ходу, и это не христианство
13.05.2022 10:00 Відповісти
Орбан, ***, стал большим человеком! Пособничает путлу. На Гаагу его тоже.
13.05.2022 10:06 Відповісти
два ****** кирилл и орбан!
13.05.2022 12:02 Відповісти
 
 