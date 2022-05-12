Орбан заявив, що не підтримає включення глави РПЦ Кирила до санкційного списку ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не підтримає включення до списку санкцій Євросоюзу голови РПЦ Кирила.

Про це, за словами його прессекретаря Берталана Хавасі, Орбан сказав на зустрічі з патріархом Антіохії та всього Сходу Ігнатієм Єфремом II (глава Сирійської православної церкви).

Ігнатій Єфрем був одним із східно-християнських церковних сановників, який у листі просив Орбана перешкодити плану Європейської комісії з включення Кирила до списку санкцій ЄС.

Сирійський патріарх заявив на зустрічі з угорським прем'єром, що включення лідера християнської церкви до списку санкцій створить прецедент, який "збентежить мільйони віруючих християн".

Орбан повторив, що Угорщина не підтримає включення духовних осіб до списку санкцій, оскільки це "зачепить питання релігійної свободи угорських громад, яка є священною і недоторканною".

Нагадаємо, в проект шостого пакету санкцій, внесений на розгляд країн Євросоюзу, Європейська комісія запропонувала ввести персональні санкції проти російського патріарха Кирила.